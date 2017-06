Polícia Federal agora suspeita que Saud avisou a Loures que eram filmados

Polcia Federal agora suspeita que Saud avisou a Loures que eram filmados

Sob suspeita

Agora, Ricardo Saud está sob suspeita da PF por outro motivo: a possibilidade de ter avisado a Rocha Loures que ambos estavam sendo filmados durante a entrega da mala.

Ressabiado

Primeiro, os dois foram a três diferentes lugares; depois, já com os R$500 mil, o então deputado chegou a olhar para o carro dos agentes da PF ao sair do restaurante.

Táxi

Com a mala, Loures pegou um táxi, e o aviso poderia ter evitado sua ida direta ao destinatário do dinheiro.

Aperto

Prisão de Rocha Loures, no fim de semana, deve estar tirando o sono do presidente Temer.

No criminal

E por mais que o MPF negue, a prisão parece funcionar como pressão em busca de uma delação, pois a gravação de Joesley não é o bastante para incriminar o Presidente.

Então ’tá!

O ministro Moreira Franco disse, no fim de semana, que a prisão de Loures não abala o Governo.

Arquivo

Ferimento leve provocado por golpe de faca, em fevereiro de 2011, no Bairro Elza Amuí, terá inquérito arquivado, como tantos outros, por desconhecimento da lei.

É a lei

A legislação exige que a vítima represente contra o agressor em até seis meses, o que não aconteceu.

Negando

Fiemg nega que tivesse pedido a deputado para aprovar a lei que aumenta o ICMS incidente sobre a gasolina e o etanol em Minas Gerais.

Bateu firme

Federação ressalta em nota sua perplexidade diante da “falta de coragem” de alguns deputados em não assumir suas atitudes e decisões danosas ao empresariado.

Botando fé

“No meu partido eu boto fé, ele é presidido por mulher” – comemorou Josimar Rocha a eleição da senadora Gleisi Hoffman para presidir o PT.

A pergunta

FALANDO SÉRIO questionou se nos homens do partido ele já não botava fé. O ex-presidente da representação de Uberaba desconversou.

Idolatria

“Em defesa do Brasil, em defesa do PT, em defesa de Lula” foi a chapa mais votada na convenção nacional da sigla.

Ainda Lula

Outra chapa também era “em defesa de Lula” no nome, e uma terceira, “A esperança é vermelha, Lula presidente”.

Denunciado

Surpreendido por seguranças no interior do almoxarifado da Uniube, na manhã de 30 de abril, Wendell Cheles Freitas foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público.

Dominado

Diz a peça assinada pelo promotor Laércio Conceição que, mesmo armado com uma faca, o acusado foi dominado e preso por três seguranças.

Poder da droga

Movidos pelo consumo de drogas e a necessidade de mais, uma mulher e dois amigos arrombaram e furtaram fogão, furadeira e serra da residência ao lado, no Marajó II.

Confissão

A própria mulher confessou o delito à vizinha.

Lei seca

Na semana passada, mais quatro uberabenses foram denunciados ao Judiciário por dirigir sob a influência de álcool.

Dormindo

Um deles, M.J.A.S., foi encontrado dormindo dentro do veículo, na avenida Abílio Borges; solicitado a chamar alguém para ajudá-lo, ele recusou.

Na direção

Como não é crime dormir dentro do carro, os policiais se afastaram. Logo em seguida, M. acionou o motor do veículo e saiu dirigindo, o que motivou sua prisão.

Batida

Outro, E.F.S., estaria dirigindo em alta velocidade quando bateu seu veículo em outro, estacionado na avenida Lucas Borges, em outubro do ano passado.

Mais dois

T.T. foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em abril último, quando dirigia um Bravo em zigue-zague na BR-050. Na praça da Mogiana, a PM prendeu M.A.M.

Transparência

A importância dos conselhos municipais e da transparência será o tema de encontro programado pela Amvale para Conceição das Alagoas, quarta-feira.

Novena

Às 19h desta segunda-feira haverá celebração do padre Ruy Felix Carmo Primo dentro das festividades em louvor a Santo Antônio, na capela do asilo.

Pois é!

Antes de fazer sua delação premiadíssima, Ricardo Saud filiou-se no Solidariedade e, segundo consta, pretendia disputar a cadeira de prefeito de Uberaba em 2020.

Abusados

Governantes continuam desafiando a paciência do povo com as suas mordomias.

Gastança

As do Governo de Minas com alimentação em três palácios na capital custarão mais de R$1 milhão aos contribuintes este ano. Em 2016 foram R$718 mil.

Exagero

Enquanto os servidores estão com os salários congelados e parcelados, apenas os gastos com flores ficaram em R$191 mil, no ano passado.

Importados

Muitas mercadorias importadas na lista de compras de Pimentel, incluídos vinhos importados e cerveja belga.