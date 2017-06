Presos se recusam a falar com advogado por estarem em greve

Acredite

Dois detentos assistidos gratuitamente pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniube se recusaram a falar com o professor e advogado Leuces Teixeira na quinta-feira.

Greve

Pediram a agente penitenciário que dissessem ao criminalista que não sairiam da cela porque estavam em greve por determinação do PCC.

Luto

O motivo era o falecimento de alguém da organização criminosa.

Recuo

Um deles voltou atrás depois de saber que Leuces queria sua assinatura em documento que lhe garantiria encontro íntimo na penitenciária.

Dependência

Entre duzentos e trezentos dependentes químicos se submetem a acompanhamento regular no Centro de Atenção Psicossocial, coordenador por Simone Maia.

Casos novos

Mantido pela Secretaria Municipal de Saúde, o Caps acolheu, somente em 2016, trezentos e noventa e sete novos pacientes (setenta e sete no 1º trimestre deste ano).

Voluntários

O serviço é disponibilizado aos dependentes químicos que o procuram voluntariamente e acumulou 64,4 mil procedimentos no ano passado.

Abandono

Dos dependentes químicos que iniciam o tratamento, pouco mais de 30% o abandonam.

Descrédito

Aécio Neves caiu no descrédito total entre antigos dirigentes do PSDB de Uberaba sob as suas bênçãos.

Arrependidos

A maioria se diz até constrangida diante do passado de defensora pública do então promissor deputado e posterior poderoso governador de Minas.

Sem líder

Com a derrocada de Aécio e o mutismo de Anastasia, Minas está completamente sem liderança, no Estado e no Congresso.

Denúncia

Acusado de desviar mercadorias da Rodonaves Transporte e Encomendas, em que trabalhava, Edson Rodrigues Biotulfe Júnior foi denunciado criminalmente pelo MP.

Confissão

Diz o inquérito que ele havia contado o que fazia a outra funcionária, responsável pela comunicação do ilícito aos superiores, gerando o inquérito em curso.

Adulteração

E se o Judiciário acolher a denúncia, Jadyson Silva de Souza responderá pela adulteração de placa de veículo.

Prisão

Segundo o promotor Laércio Conceição, Jadyson foi preso em abril, em Delta, depois de ter sido denunciado à PM por estar se masturbando dentro de um carro em via pública.

Perdão

Os prefeitos mineiros multados por atraso na prestação de contas de 2016 (e até março último) estão perdoados de acordo com projeto aprovado pela Assembleia.

Contra a vida

Nos primeiros quatro meses deste ano, os homicídios em Uberaba praticamente repetiram os números de idêntico período de 2016: 17 a 18.

Região

No Triângulo Sul, liderado por Uberaba, os registros caíram de 44 para 35.

Na lista

Araxá, Campo Florido, Conceição, Uberaba, Fronteira, Perdizes, Santa Juliana, Campos Altos, Pirajuba, Itapagipe e Frutal têm ocorrências de homicídio este ano.

Ausência

Questionada sobre a ausência de decisões da Justiça uberabense no site do Tribunal de Justiça, a assessoria de Imprensa da Corte justificou.

Falta envio

Segundo ela, o TJ não tem recebido sentenças dos magistrados lotados em Uberaba para publicação como notícia jornalística.

Demais

Em apenas um mês, seguradoras indenizaram mais de cinquenta uberabenses que tiveram seus veículos furtados.

Mais dois

No primeiro dia do Congresso Municipal de Educadores, quinta-feira, dois professores tiveram seus carros levados por marginais. Um terceiro veículo foi saqueado.

Nas alturas

Vendida em Uberaba na casa dos R$3,80, a gasolina era encontrada a R$3,09 em São Paulo, esta semana. Eta fretinho caro (sic).

Faltam nomes

Polícia Civil em Frutal anuncia ter identificado outros nomes da organização do tráfico internacional de drogas na cidade, mas não os revela.

Apreensão

Na terça-feira, 1,5 tonelada de maconha foi apreendida e seis "peões" do tráfico presos.

Da cela

Dois presos comandavam todo o esquema de dentro da cela.

Roubo

Por roubo à mão armada ocorrido em julho de 2014 na JR Eletrônicos, Maximiliano Silva Cardoso foi denunciado à Justiça pelo promotor Laércio Conceição.

Comparsa

Outro homem participou do delito, que deu prejuízos de R$16 mil à empresa, mas não foi identificado.

Identificação

Outro roubo foi praticado contra a JR, três meses depois, quando os suspeitos foram detidos. Um deles, Maximiliano, reconhecido por funcionária como autor do anterior, diz o MP.

"Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuis."

(Chico Xavier)