Ensaios de bateria de universitários tiram o sono de moradores

Ensaios de bateria de universitrios tiram o sono de moradores

François Ramos – redator interino

De novo?

Universitários voltam a “tocar o terror” na cidade. Vítimas do momento são os moradores dos bairros Universitário e Santa Maria. Ensaios de bateria têm sido realizados de 2ª-feira a domingo, sem alvará do município, e o barulho é ensurdecedor.

Missão impossível

Fiscalização do Departamento de Posturas Municipais e da Guarda Municipal até tenta coibir a poluição sonora, mas a verdade é que não se deve esperar por milagres da Prefeitura de Uberaba. Medidas administrativas não são capazes de resolver o problema.

Crime

Perturbar o sossego alheio (com gritaria, algazarra, abuso de instrumentos musicais ou sinais acústicos, por exemplo) é crime, nos moldes do artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41, passível de prisão simples, de 15 dias a três meses.

Responsabilidade

A “barulheira” universitária que impede aqueles que trabalharam o dia todo de descansar e até mesmo assistir televisão precisa de mais compromisso também das polícias, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Aliás, se os ensaios fossem ao lado da cadeia, com certeza as providências já teriam sido tomadas.

Boa

Procuradores municipais Gustavo da Matta e Marcelo Matos são destaque na última edição da Revista Fórum Administrativo. Uberabenses discorrem na publicação de circulação nacional sobre “o prazo de contestação no juizado especial da Fazenda Pública”.

Cultura

A Unipac Uberaba também prepara publicação de alcance nacional. O livro “Direito, Ética e Educação Ambiental: Uma Transformação Necessária” será lançado este mês pela Editora Virtualbooks.

Parabéns!

A publicação da Unipac Uberaba, realizada com empenho de professores e alunos do curso de Direito, será comercializada em versão impressa nas principais livrarias do país e disponibilizada para download gratuito na internet. A intenção é alcançar também aqueles que não podem pagar, prestando assim significativa contribuição para toda a sociedade acadêmica.

Felicidade

Pensando em comemorar com a família? Celebrar com os amigos? O Buffet Ado Letá oferece excelente espaço e atendimento de primeiríssima qualidade com o preço que você pode pagar. Ligue para a Marcella Crippa (99307-7614) e faça o seu orçamento.

Cultura

Encerra-se hoje a Semana Cultural dos cursos de Direito e Pedagogia da Unipac Uberaba. Palestras gratuitas, que incluem assuntos como a reforma da Previdência, crimes de colarinho branco e também a Educação Infantil (tema de hoje no campus da Senador Pena), estão sendo oferecidas gratuitamente para toda a comunidade e demonstram o comprometimento da instituição com a nossa cidade.

Oportunidade

Falando em cultura, Uberaba recebe no próximo dia 16 a banda Double You. Atração internacional estará presente na festa Flashnight, na Casa do Folclore. Promoção é capitaneada pelo DJ Clanderson Amaral.

Novos tempos

Travestis e transexuais que assim desejarem poderão solicitar serem tratados por seu nome social no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Prazo para requerer encerra-se no dia 4 de junho. Medida não descarta a exigência de prévia inscrição com o nome civil, que consta na carteira de identidade.

Difícil!

Administrar nesse país com compromisso não é uma missão fácil. Primeiro reclamavam da ausência de providência em relação à cracolândia. Prefeito de São Paulo, João Doria acaba com o local e criticam, dizendo que tratamento é a solução. Disponibiliza o tratamento e dizem que a medida não alcança a todos. Requer a internação compulsória de viciados com a vontade corrompida pela droga e daí? Vira fascista! Acorda, Brasil!

Exagero

Aliás, o que se verifica no Brasil é a difusão de uma cultura do exagero na qual sorrir vira constrangimento para o banguela e dizer que não gosta de abóbora o transforma num “aboborafóbico”.

Verdade!

Entretanto, os mesmos que clamam por respeito não o endereçam aos demais. Recentemente um grupo feminista simulou o aborto de Jesus Cristo em frente de uma igreja, clara afronta à comunidade cristã. Precisam acordar para o fato de que respeitar opiniões não é concordar com elas.

Absurdos

Nesta sociedade de absurdos, uma mãe amamentar seu filho em público é “crime”, mas ficar pelada no carnaval transmitido pela TV para todo o Brasil ou enfiar o dedo no ânus uns dos outros em uma peça teatral é considerado cultura, vemos apontamentos para uma necessidade de revisão de conceitos. Será que é isso que queremos?

Música

Ver muitas mulheres elegerem como símbolo de nossa cultura contemporânea o funk e cantarem nas festas músicas que falam em usar “pênis” de trampolim ou “mexeu com R7 vai voltar com a x... ardendo”, simplesmente reproduzem os estereótipos machistas tão combatidos na atualidade. Onde será que vamos parar? A alienação virou a marca registrada de grande parte dos brasileiros e brasileiras.

Economia

Com a gasolina pelo preço da morte, a scooter Burgman 125, da Suzuki, é uma boa opção para quem deseja um estilo descolado e design esperto. O projeto, com visual despojado e um enorme compartimento sob o assento (cabe um capacete grande), é atrativo que, somado à economia, vem cativando o consumidor brasileiro.

Suzuki Uberaba

Burgman 125 é apenas uma das opções que você encontra na ampla e moderna loja autorizada da Suzuki em Uberaba, a JE Moto Peças, na rua da Medalha Milagrosa, 490, próximo ao Centro Administrativo da Prefeitura.

Multa

Fique atento, desde ontem o licenciamento de veículos 2017 é obrigatório. A ausência do porte também é penalizada com multa. Se você pagou e não chegou, é melhor conferir no Detran. Serviço dos Correios piorou de forma significativa este ano e raros foram aqueles que receberam o documento em casa. Muitos, como este jornalista, sequer receberam o aviso para buscar o CRLV na agência.

“Nem todos podem tirar um curso superior. Mas todos podem ter respeito, alta escala de valores e as qualidades de espírito que são a verdadeira riqueza de qualquer pessoa.”

(Alfred Montapert)