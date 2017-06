Base aliada de Pimentel aprova aumento do ICMS para gasolina e etanol

Furou

Estratégia (pedir vistas do projeto) do deputado Felipe Atiê não deu certo e a Assembleia aprovou ontem aumento do ICMS para a gasolina e o etanol em Minas Gerais.

Pegadinha

Esse aumento e outros, de interesse do governador, foram inseridos na surdina no projeto que facilita a quitação de dívidas dos mineiros com o Estado.

No bolso

Os reflexos dos aumentos, ainda a serem votados em 2º turno, serão nos bolsos dos contribuintes.

Condenado

Acusado de furto na Lotérica Estrela da Sorte, Sebastião Elias Ferreira Júnior foi condenado a oito meses de prisão, no regime aberto (fora da penitenciária).

Recurso

Contra a sentença do juiz Ricardo Motta o condenado apresentou recurso ao Tribunal de Justiça, Quer a absolvição, alegando falta de provas, o que contesta o MP.

Roubo

E outro acusado de roubo foi sentenciado em Uberaba. Ronny Carlos de Sousa Marçal pegou cinco anos e oito meses em sentença do juiz da 3ª Vara Criminal.

Bolsa

Ele responde por ação com grave ameaça que resultou no roubo da bolsa de D.C.R.F. e também recorreu ao TJ.

Pindaíba

Diretores de escolas do Estado em Uberaba já não sabem a quem recorrer. Há tempos não recebem recursos para manutenção e custeio.

Falta tudo

Esta semana tem estabelecimento sem papel para rodar as provas dos seus alunos e muitos outros são obrigados a racionar de papel higiênico a produtos de limpeza.

Apelo

Apelos desesperados para uma tentativa de sensibilização do governador Pimentel têm chegado ao deputado Tony Carlos.

É de rir

Advogado de acusado de furto em estabelecimento comercial alega que o crime seria impossível pela simples existência de câmeras no local. Então, tá!

Ufa!

Prefeito Luizinho do Doca tira um peso dos ombros: com a ajuda de Tony Carlos conseguiu renovar o contrato de Veríssimo com a Copasa.

Fato novo

O abastecimento de água será estendido também ao Capitão da Onça, e por trinta anos.

Usuário

Justiça não acatou denúncia de tráfico contra rapaz encontrado com cinco gramas de cocaína e oito pedras de crack, condenando-o, porém, como usuário.

Confissão

Argumentação de policiais de que ele havia confessado para eles não convenceu o magistrado: "Confissão é perante o Juízo".

Sob suspeita

O autor da sentença foi além: "Não se sabe em que condições teria ocorrido a tal confissão, ou se foi também dedução".

Prevenção

Daniel terá de cumprir dois meses de participação em programa ou curso de prevenção às drogas, mas ainda terá sua situação submetida ao TJ por recurso do MP.

Prova

Para o promotor Laércio Conceição, portador de drogas levado à Justiça deveria provar, em Juízo, sua condição de usuário. O que não aconteceu.

Marcha lenta

Onze anos após o denunciado furto de milhares de quilos de ração em granja é que o caso chega à decisão da Justiça.

Pois é!

E com manifestação pelo arquivamento por falta de provas.

Queda

Nos quatro primeiros meses deste ano, Uberaba registrou menos acidentes de trânsito que em idêntico período de 2016: foram 1.801 contra 1.824.

Mensal

A média mensal de acidentes (com e sem vítimas), este ano, é de 450.

Nova direção

Titular da 2ª Vara Criminal, o juiz Fabiano Veronez foi designado diretor do Foro da Comarca de Uberaba. Substitui o colega Fabiano Rubinger.

Sumido

Investigador Robinson Marcos, lotado em Uberaba, continua na condição de foragido.

Mandado

Há contra ele mandado de prisão expedido pela Justiça em Uberlândia, por estar sob suspeita do Gaeco de integrar quadrilha de policiais que se apoderava de cargas ilegais.

Apresentação

É provável que também se apresente à Corregedoria da PC, em BH, para continuar recebendo salários enquanto responde a processo.

Livre acesso

Assembleia Legislativa caminha para aprovar o livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários de Minas também para a Comissão de Direitos Humanos da OAB.

E mais

Lista é engrossada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos e Comissão de Assuntos Carcerários da OAB.

Na mídia

Ricardo Saud voltou a ser assunto na mídia nacional ontem por conta de sua delação contra políticos potiguares, aos quais disse ter repassado R$10 milhões.

Tráfico

Em Frutal, a PC desmantelou quadrilha que despejava maconha na região a cada três meses. De uma só vez apreendeu 1,3 tonelada da droga.