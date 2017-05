Na surdina, deputados estaduais iam aumentar ICMS para combustíveis

Na surdina, deputados estaduais iam aumentar ICMS para combustveis

Demissões

No efeito dominó da delação de Ricardo Saud, dois uberabenses por ele indicados perderam seus cargos no Incra.

Golpe

Na surdina, deputados estaduais se preparam para empurrar alguns aumentos goela abaixo dos mineiros.

Vapt-vupt

A situação preparava a votação para hoje, se possível em turno único, de uma série de medidas introduzidas no projeto original de renegociação de dívida (Refis).

Combustíveis

Os deputados que comem na mão de Pimentel votariam aumento de alíquotas do ICMS incidentes na gasolina (de 29% para 31%) e no etanol (de 14% para 16%).

Faltou coragem

No ano passado, o governador queria tudo isso, mas, acuado pelas acusações que vinha sofrendo, recuou.

Estratégia

Para evitar a votação nesta quarta-feira, o deputado uberlandense Felipe Atiê pediu vistas do projeto ontem à noite.

Veto

Bruno e Marrone não voltarão a se apresentar tão cedo na Feira Nacional do Milho. É o que garante o Sindicato Rural de Patos de Minas.

Bafão

O show da dupla, no sábado à noite, foi marcado pelo comportamento inadequado de Bruno.

Perdão

Ontem, o cantor, abatido, divulgou vídeo em redes sociais pedindo perdão pelo episódio. Disse ter tomado remédios com prescrição médica e uísque, ficando fora de si.

Nepotismo

Denúncia de nepotismo em Delta está sendo encaminhada ao Ministério Público.

Faz de conta

Segundo o relato, em um dos casos, nomeados para a educação estariam batendo o ponto, mas prestando serviços em outro setor.

Assédio

Há denúncia também de que, na área da educação, alguns servidores estariam trabalhando sob intensa pressão para se demitir e abrir espaço para quem está do lado de fora.

Na bronca

Muita gente na bronca com alguns adolescentes que seriam alunos da escola estadual.

Sem freio

Acusados de danificarem residências e estações do BRT, suas ações já foram denunciadas à escola, à PM, ao Conselho Tutelar e à Superintendência de Ensino.

Impunes

Mas, segundo afirmam os queixosos, de nada adiantou.

Bons tempos

Uma das reclamantes é professora aposentada e lembra que, nos seus tempos, um simples chamamento à escola dos pais de alunos malcriados resolvia a questão.

Cavando

Para integrante do comando do PT, o ex-presidente Josimar Rocha está provocando sua própria expulsão do partido com atitudes que vão além do campo das ideias.

Débito

Somente em repasses não feitos ao programa "Saúde em casa", o Estado deve à Prefeitura R$2,2 milhões.

UPA

Especificamente a Unidade de Pronto-Atendimento o montante devido chega a R$1 milhão, fora outros repasses, que elevam a dívida do Estado a R$21,2 milhões.

Tráfico

Aumenta a apreensão de drogas em toda a região. Na segunda-feira, 50 quilos de maconha foram apreendidos em Uberlândia, a caminho de Patos de Minas.

Jovens

No veículo abordado pela PRF estavam dois jovens de 22 e 23 anos, que confessaram ter adquirido a droga por R$60 mil, para revenda. Os dois têm antecedentes.

Condenação

Acusado de roubos, Adriano Francisco Prata Teodoro foi condenado a nove anos e 14 dias de reclusão pelo juiz Ricardo Motta.

Cúmplice

Seu parceiro Valdir Alves dos Reis pegou sete anos e três meses e ambos recorreram ao Tribunal de Justiça com postulações contestadas pelo promotor Laércio Conceição.

Mais um

Em outro processo, o mesmo magistrado aplicou seis anos e quatro meses de prisão em Iago Fernandes Chesca Nogueira pelo roubo de um celular em companhia de menor de idade.

Confissão

Em apelação também contestada pelo promotor Laércio, Iago pede absolvição ao TJ, mas nos autos consta sua confissão do delito por estar precisando de dinheiro.

Equívoco

Por um equívoco na própria PC, no primeiro momento, nome de investigador com mandado de prisão a pedido do Gaeco tem sido divulgado de forma equivocada.

Nada a ver

Não é Robson o policial procurado pelo MP. Seria Robinson. Caso ainda é tratado com reservas.

Corpus Christi

Igreja Católica já prepara as cerimônias de Corpus Christi, que inclui procissão nas imediações da praça da Abadia e caminhada de jovens.

Crack

No Triângulo, Ituiutaba, Uberlândia, Gurinhatã, Campo Florido, Frutal e Pirajuba estão entre as cidades com grandes problemas provocados pelo crack.

Maioria

A droga está presente de forma preocupante na maioria das cidades mineiras, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Em Uberaba não é diferente.