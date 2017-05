Roubo de cargas

Apresentação

Com mandado de prisão expedido pela Justiça de Uberlândia, e não encontrado pelo Gaeco, investigador uberabense apresentou-se à Corregedoria da PC em BH.

Acompanhado

Rodrigo estava acompanhado pelo advogado criminalista Tiago Juvêncio, que ainda não teve acesso aos autos da investigação do MP.

Operação

Na semana passada, o Gaeco deflagrou operação para prender um grupo de policiais civis lotados no Triângulo, suspeitos de roubo de cargas de drogas, armas e cigarros.

Na muda

Robson, o outro investigador de Uberaba com mandado de prisão, ainda não se apresentou.

Apelando

Procuradoria-Geral de Uberaba vai recorrer ao Ministério Público pedindo ajuda para receber R$21 milhões 288 mil devidos pelo Estado de Minas à saúde pública.

Do cofre

Valor é resultante de serviços de responsabilidade do Estado, mas bancadas pela Prefeitura, com recursos próprios, para que continuassem sendo prestados.

Relatório

Levantamento detalhado foi entregue pelo secretário de Saúde, Iraci Neto, ao procurador-geral Paulo Silva, que prepara documentação para a promotora Cláudia Marques.

Tecnologia

Uma empresa de tecnologia genuinamente uberabense faz o controle de bagagens para empresas áreas em voos nacionais e internacionais.

Contratos

Criada em Uberaba por Vitor Hugo Moreira, a Trackage é contratada da Azul e Latam para a prestação de serviços por ela mesma criados e desenvolvidos.

Valorizada

No mercado, a Trackage já vale R$20 milhões, e estará monitorando três milhões de malas/mês até o ano que vem.

Poder

A distribuição de dinheiro a partidos pela JBS explica a razão de Ricardo Saud ter controlado até oito siglas de uma só vez em Uberaba.

Na lista

No pacote, em diferentes momentos, figuraram, entre outros SD, PRTB, Pros, PRB, PSC, PMB, PTdoB e PP.

Por cima

As representações eram confiadas a Ricardo por lideranças estaduais ou nacionais e ele escolhia os integrantes de suas comissões, sempre provisórias, para não perder o controle.

Pensadores

Em agosto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estará reunindo jovens pensadores de tecnologia para a busca de soluções inteligentes para Uberaba.

Gratuito

O Parque Tecnológico da Univerdecidade é um dos poucos espaços gratuitos no país para desenvolvedores de tecnologia.

Repeteco

Pela segunda vez um ministro da Justiça cancela visita programada para Uberaba.

Motivos

No fim de 2015, aconteceu com José Cardozo, que precisou ficar em Brasília 24h por dia porque Dilma estava sob fogo: agora, Osmar Serraglio, tirado do cargo.

Controle

Feti desenvolve sistema de aferição de frequência de seus alunos com o uso de biometria, a ser disponibilizado em tempo real aos pais.

Pra já

Diz o presidente da fundação, Eduardo Calegari, que espera colocar o sistema em funcionamento ainda neste semestre.

Em julgamento

Recursos contra o arquivamento de denúncias contra o juiz Sergio Moro serão julgados hoje pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça.

Denunciantes

As duas denúncias firmadas por grupos de parlamentares do PT, PCdoB e PSB se referem ao vazamento da conversa de Lula com Dilma e a grampo a que submeteu advogados.

Desculpa

Sobre o vazamento da conversa da então presidente Dilma, que não poderia ser grampeada, nem oficialmente, Moro chegou a reconhecer o erro e a se desculpar junto ao STF.

Para atletas

Funel e Hospital Mário Palmério oferecem gratuitamente a atletas aulas mensais sobre práticas esportivas saudáveis. Sempre na última quarta-feira do mês.

Módulo

Amanhã, a partir de 19h, o tema será Cardiologia Esportiva, abordado pelos cardiologistas Denilson Guedes e Anderson Correa e o educador físico Otávio Barbosa.

Imbróglio

PT/Uberaba tem duas diretorias empossadas: uma presidida por Léo Ismar e outra por Sandra Rocha.

De mentira

A diretoria presidida por Sandra foi alardeada no fim de semana pelo ex-presidente Josimar Rocha, e é considerada "de mentirinha" por Sebastião Severino, aliado de Adelmo.

Registro

A FALANDO SÉRIO, o secretário estadual de Organização do PT mineiro disse que a diretoria uberabense ainda não está registrada no TRE, o que acontecerá em junho.

A legítima

O belo-horizontino Luiz Mamede frisou, porém, que a presidência aqui reconhecida é a de Léo Ismar, resultante de eleição acompanhada por representante do PT estadual.

Denúncia

Internamente, cogita-se no PT a formalização de denúncia à Justiça contra filiados uberabenses que uma corrente considera estarem denegrindo a imagem do partido.

"Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente."

(Shakespeare)