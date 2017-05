Violência mensal cai, mas no Triângulo Mineiro é maior que em 2016

Violncia mensal cai, mas no Tringulo Mineiro maior que em 2016

Fatos novos

As "novidades" sobre a movimentação do uberabense Ricardo Saud na corte não param. Três delas foram reveladas no fim de semana.

Sob suspeita

Uma, coloca sob desconfiança o ministro Edson Fachin, do STF, ajudado por Ricardo na busca por votos no Congresso para chegar à Suprema Corte, em 2015.

Falta de ética

O que, por si só, deveria ter levado o ministro a se considerar suspeito para homologar os termos do acordo da delação "premiadíssima" dos diretores da JBS.

Na parede

Agora, soube-se o motivo do "exílio" de Ricardo, nos Estados Unidos. Na época, quem estava furiosa com ele era a então presidente Dilma.

Lado oposto

Tudo em razão da ajuda dada pela JBS a Eduardo Cunha para chegar à presidência da Câmara, tendo o uberabense como intermediário. Dilma soube e pediu sua cabeça.

Treinando

A contragosto, Ricardo foi mandado por Joesley para os Estados Unidos e, sentindo-se desprestigiado, teria alardeado que "entregaria" os podres do patrão.

O que rolou

Na ocasião, circularam rumores em Uberaba de que Ricardo havia caído em desgraça na JBS, mas o tempo provou o contrário. Foi por ela nomeado delator nº 1.

Gratuidade

Empresas de ônibus em Uberaba já emitiram 5 mil cartões de gratuidade para idosos entre 60 e 65 anos, cumprindo lei municipal.

Passagens

Esses 5 mil idosos são responsáveis por 103 mil passagens gratuitas ao mês.

Contraste

Os crimes violentos estão em declínio na área da 5ª Região Integrada de Segurança Pública.

A queda

Em todo o Triângulo Sul, eles caíram de 486 em fevereiro para 434 em abril. Em Uberaba, a queda foi de 370 para 336, mas os números são piores que os de 2016.

Norte

Já o Triângulo Norte, liderado por Uberlândia, teve o pico da violência, este ano, em março, com 790 ocorrências, reduzidas para 680 em abril.

Recrudescimento

Também por lá, na comparação com 2016, os números são muito piores, mostrando uma violência em crescimento.

Para cima

Em Uberlândia, todos os índices deste ano são maiores que os anteriores.

Prevalência

Tanto no Triângulo Sul quanto no Triângulo Norte, o crime violento mais comum é o roubo.

Índice

Na área da 5ª Risp, cerca de cem pessoas em cada grupo de cem mil habitantes já foram vítimas de crimes violentos.

Treinamento

Nos termos de acordo celebrado entre a Secretaria de Administração Prisional e a PM, agentes penitenciários em Uberaba poderão ser treinados pela Polícia Militar.

Tiro

O foco é a capacitação desses servidores civis em armamento e tiro.

Reforma

Comissão especial da reforma política tem três reuniões previstas para esta semana, na tentativa de votar o relatório a ser submetido ao plenário.

Transitório

Seja qual for o sistema adotado de votação para deputados e vereadores, ele será transitório no ano que vem. O definitivo virá no pleito de 2022.

Pra entender

No sistema de lista fechada, o eleitor vota exclusivamente no partido, e não em um candidato.

Distrital

No modelo distrital puro, o Estado e o Município são divididos por setores e vencem os candidatos mais votados (mesmo para a Câmara Federal).

Misto

No distrital misto, parte dos eleitos virá da lista fechada e a outra metade do sistema distrital.

Coincidência

A coincidência de mandatos e das eleições ainda não será discutida esta semana. O relator Vicente Cândido fará, no máximo, uma apresentação da sua proposta de trabalho.

Unificação

Proposta da unificação das Polícias Civil e Militar nos Estados vai ser debatida hoje, em Curitiba, pela comissão especial da Câmara dos Deputados.

Sem acordo

Nas duas polícias tem aqueles que se opõem à medida. O ranço entre alguns dos seus integrantes é muito grande.

Fachada

Em Minas, a tão decantada integração criada pelo então governador Anastasia é simplesmente de fechada. Não acontece de fato, nos moldes propostos.

Reservas

Em prejuízo da segurança pública, uma instituição esconde informações da outra. Há exceções pessoais, mas são poucas.

Controle

Qualquer forma de captação de água exige autorização do Estado. Até mesmo a construção de uma cisterna.

Online

Agora o pedido de autorização para pequeno consumidor está desburocratizado e pode ser feito online junto ao Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais.



"O homem está sempre mais descontente com os outros quando se acha menos contente consigo próprio".