Acusado de usar droga e espancado por segurança será indenizado por boate

Acusado de usar droga e espancado por segurana ser indenizado por boate

Indenização

A Boate Weekend e a Krudygu Eventus terão de indenizar cliente em R$5 mil por danos morais, em sentença do juiz Lúcio Eduardo.

Agressão

Em maio de 2015, seguranças da boate, em funcionamento na praça Rui Barbosa, agrediram a vítima, que ouviu acusações de ser usuário de drogas.

Defesa

Na ação, as empresas disseram que o agredido era frequentador assíduo da casa e causador de tumultos.

Reação

Afirmaram que, naquela noite, ele teria sido flagrado usando drogas e agredido seguranças ao ser advertido para que cessasse o comportamento. Mas, não provaram nada.

Pedido

Pedido de indenização acolhido pelo magistrado levou a assinatura do advogado Leandro Corrêa Ribeiro. E já não cabe recurso.

Acréscimos

Os R$5 mil de indenização terão de ser acrescidos de 1% ao mês a partir de maio de 2015 e os condenados ainda pagarão honorários de 20%.

Desfalque

Com os dois acusados procurados de 5ª-feira pelo Gaeco, o desfalque da PC em Uberaba sobe para sete. Outros cinco "tiras" estão presos em BH desde agosto do ano passado.

Clonagem

Antes deles, três investigadores foram transferidos daqui por envolvimento na clonagem de veículos. Responderam a processo administrativo e estão por aí, ainda na PC.

Top

Em 2010, a BichoStar, empresa de Ricardo Saud em Malta, veiculou publicidade mundial com a participação da modelo paraguaia Larissa Riquelme.

Sociedade

Com os paraguaios Wasmosy (Juan foi presidente do país), Saud tem sociedade na BichoStar e na Goya Agropecuária em Uberaba.

Só à distância

MEC regulamenta a educação a distância, permitindo que as instituições ofereçam exclusivamente cursos superiores a distância, sem a oferta de cursos presenciais.

Mais alunos

O objetivo do Ministério é aumentar o número de jovens de 18 a 24 anos matriculados em cursos superiores (nos Estados Unidos e Canadá são 60% deles e aqui, 20%).

Ensino médio

A regulamentação do ensino médio a distância ainda será discutida com os estados.

Filmado

Vídeo gravado do acidente da tarde de ontem na avenida Leopoldino, perto do terminal Oeste, mostra a imprudência de motorista tentando fazer conversão proibida no local.

Vingança

Em Delta tem quem veja vingança na depredação de UBS. Sentimento decorrente do processo eleitoral do ano passado.

Cacetada

Acusado de prejudicar dois mil alunos com ensino, ter administração ruim que o levou à falência, o Colégio Objetivo de Uberlândia fez acordo com o MP.

Indenização

Colégio destinará R$2 milhões em equipamentos médicos para a Universidade Federal de Uberlândia, nos termos do TAC ontem celebrado.

Corpo presente

Vinte e dois diretores do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas estiveram na manifestação de 4ª-feira em Brasília.

Programada

Para Graça Carriconde, presidente do Stiquifar, a violência e o vandalismo foram previamente programados. Sindicalistas afirmam que é coisa de infiltrados.

Tudo igual

Presídio de Araguari acumula, somente este ano, quinze ocorrências de drogas, celulares, carregadores, chips e armas brancas encontradas nas celas.

Saúde

A RN tem o que há de melhor na região a serviço da saúde dos seus assistidos. Clínicas próprias e redes conveniadas.

Bomba

Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de mais uma lei votada por iniciativa da Câmara Municipal.

Sobras

Texto introduzido na Lei Orgânica diz que os recursos não utilizados pelo Legislativo em um exercício serão obrigatoriamente integrados ao orçamento do ano seguinte.

Crime

E ainda considera crime de responsabilidade do prefeito não atender à "determinação".

Ilegal

O TJ acolheu ação da Procuradoria Geral do Município e declarou o dispositivo inconstitucional.

Falhou

Na comparação do número de mandados de prisão com as prisões efetivadas, a operação "Cem anos de perdão", do Gaeco de Uberlândia, 5ª-feira, falhou na execução.

Admissão

O próprio grupo de promotores de Justiça admitiu que a maioria dos procurados fugiu. Agora vai precisar contar com a apresentação espontânea de cada um.

Bem longe

Ao que tudo indica, os dois investigadores uberabenses procurados se apresentarão em Belo Horizonte, onde fica a casa de custódia da Polícia Civil.

Revisão

O acordo filé feito por procuradores da República com os diretores da JBS poderá ser revisto pelo STF, admitiu o ministro Gilmar Mendes.

Unificação

A unificação das polícias Civil e Militar continua em discussão no Congresso. Comissão especial realiza seminário segunda-feira em Curitiba.