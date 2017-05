Reconhecimento facial flagra mais de 400 por uso irregular

Manifestantes

Na madrugada de ontem, o pátio do Posto Antares ficou lotado de ônibus com manifestantes de retorno de Brasília, e com destino a São Paulo e Rio.

Pagos

Alguns dos passageiros contaram no posto ter sido recrutados por R$200 mais as despesas para que fossem participar do protesto.

Sob mira

Os dois policiais civis que conseguiram evitar a prisão ontem pela manhã foram parcialmente investigados há dois anos pelo delegado Francisco Gouvêa.

Sinal de alerta

O regional considerou estranho que os investigadores Rodrigo e Robson tivessem dado suporte a ação de colega de Patrocínio, em Uberaba, sem conhecimento da chefia.

Maconha

Na ocasião, eles apreenderam caminhão com 300 quilos de maconha.

Sindicância

Francisco instaurou sindicância para apurar a conduta de seus comandados.

Colaborando

Mas, antes da conclusão da investigação, o Gaeco de Uberlândia entrou em cena e requereu colaboração, o que provocou a remessa dos autos inconclusos da sindicância.

Ficha limpa

Peixinho e Matinha, como são conhecidos, não têm anotações desabonadoras em suas fichas.

Nem a pau

Dois dos denunciados lotados em Patrocínio e Araguari tentaram recentemente se transferir para Uberaba, mas foram recusados pelo delegado Heli Grilo.

Desabonadores

Até então não se sabia do envolvimento deles em crime, e a decisão foi tomada com base em informações extraoficiais.

Chefe

Um desses investigadores é Thiago Rodrigues de Souza, que o Gaeco aponta como chefe da facção mineira da quadrilha interestadual agora desbaratada.

Vazamento

Como muitos dos investigados que seriam presos não foram encontrados (9 de 12), o Gaeco suspeita de vazamento.

Na lista

Entre os alvos de mandados de prisão não encontrados em casa, os dois policiais uberabenses.

Coincidência?

Na véspera, a informação de que a PF (que nada tem a ver com o caso) faria operação especial ontem em Uberaba circulou em grupos de WhatsApp.

De lado

Os chefes da PC - Heli Grilo, 5º Departamento, e Francisco, regional - não foram previamente comunicados pelos promotores de que teriam subordinados presos.

Duas

Ricardo Saud é sócio em duas empresas em Malta: a BichoStar ("jogo do bicho" online) e a 4GB Holdings, que detém 99% do poder de voto na BichoStar.

Ligação

Ele é também vice-presidente de relações institucionais do Banco Original (do grupo J&F), que foi presidido por Henrique Meirelles antes de virar ministro de Temer.

Sujou

Emissora de TV exibiu ontem, por equívoco, fotos do inspetor Gileno e do empresário Lázaro do Pátio como se fossem os investigadores procurados pelo Gaeco.

Processo

Os dois vão requerer danos morais no Judiciário.

Boca de siri

O Estado proibiu diretores da penitenciária a falar qualquer caso de polícia que envolva seus servidores. Concentrou tudo em BH, o que dificulta a divulgação.

Prisão

Mas, soube-se ontem que agente penitenciário foi preso em flagrante tentando introduzir celulares no complexo.

Funciona

O reconhecimento facial implantado no transporte coletivo em Uberaba já mostra resultados: 441 passageiros foram flagrados usando cartão de gratuidade concedida a outros.

Resgate

Cidadão de 66 anos precisou pagar "resgate" de R$3 mil em espécie para recuperar seu Fox 2012 furtado.

Interdição

Domingo, a Leopoldino estará interditada pela manhã entre a Santos Dumont e os Correios para que a Cemig promova a troca de vários postes.

Sem energia

Parte da avenida e das ruas Senador Pena e Treze de Maio terão o fornecimento de energia interrompido no período.

Nem cócega

Governo comemora o anúncio de redução de 5,4% para a gasolina, nas refinarias. Se repassado ao consumidor, menos R$0,09 no litro.

Oxigênio

Diferentemente do que brincou o advogado Leuces Teixeira, os R$35 mil que faltaram na mala entregue pelo deputado Loures à PF não eram "oxigênio de Ricardo Saud".

Completou

Lourdes fez o depósito da quantia, completando os R$500 mil recebidos de propina das mãos do uberabense.

Golpe na Igreja

De R$6 mil a R$7,5 mil deixados em cofre da Igreja Pentecostal Deus é Amor, na rua Artur Machado, foram furtados, denuncia o pastor José da Barra.

Poucos

A igreja possui alarme, de segredo conhecido por alguns fiéis, mas não disparou no momento da invasão.

Roubos

Levantamento feito pelo radialista Hélio Júnior mostra que de 1º à manhã de ontem, Uberaba registrou 300 roubos.