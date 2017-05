Instituições que atendem dependentes químicos se queixam de preconceito

Instituies que atendem dependentes qumicos se queixam de preconceito

Opa!

Circulando entre advogados a informação de que colega teria emprestado celular a preso mantido sob custódia em Aisp para falar com a família.

Precinho

O que mais chama a atenção na notícia é o preço do "empréstimo": R$2 mil. Quem sabe da história não conta os nomes "nem pendurado no pau de arara".

Transparência

Não há como negar: falta transparência na decretação de reajustes para as tarifas de pedágio nas rodovias que passam por Uberaba.

De surpresa

Não se sabe quando houve o pedido, de quanto foi e a data em que entrará em vigor (no caso, com antecedência), como no recente aumento concedido à MGO.

Duplicação

Também falta transparência quanto à emperrada duplicação da BR-262, de obrigatoriedade prevista em contrato.

Fechada

Por causa da paralisação das obras na direção de Campo Florido e falta do início rumo a Nova Serrana, a fábrica de pré-moldados da Triunfo em Uberaba está parada.

Fornecedora

A fábrica alimentaria os serviços de duplicação, produzindo material para as obras de artes, principalmente.

Cadê?

Polêmico e às vezes sarcástico, Leuces Teixeira diz que os R$35 mil que faltaram na mala com propina devolvida pelo deputado Lourdes "é o oxigênio do Ricardo Saud".

Entrega

O uberabense foi o responsável pela entrega de mala com R$500 mil ao parlamentar ligado ao presidente Temer.

Guerra da pizza

Vereador Ronaldo Amâncio não anda nada satisfeito com algumas pizzarias, que cobram do produto meio a meio o valor integral com base na metade mais cara.

Fiscais nelas

Por isso, pede ao Procon que faça uma blitz geral no setor.

Prova frágil

Juiz da 2ª Vara Criminal aceitou a argumentação da defesa sobre a fragilidade das provas e determinou a soltura de Leandro Ramalho Batista, preso pela PC.

Delivery

Prisão ocorreu em abril em meio à operação Delivery, de combate ao tráfico de drogas e que contou, inclusive, com cães farejadores da Polícia Militar.

Quarentena

Leandro estava preso há 40 dias e, segundo o advogado criminalista Tiago Juvêncio, a investigação não apresentou provas contra o seu cliente.

Quinquênio

Gratificação (5% do salário) a cada cinco anos para servidores da educação estadual pode ser restabelecida, na forma de adicional de valorização da educação básica.

Retroativo

Pagamento será mensal a partir da soma de cinco anos de exercício efetivo, contada desde janeiro de 2012.

Lixeiro

A segurança e a saúde dos lixeiros passam por discussão no Ministério do Trabalho, que fixará requisitos mínimos a serem seguidos.

Varredores

As normas beneficiarão também os varredores de rua.

Nada de TCO

Mesmo o Tribunal de Justiça recomendando aos juízes que aceitem Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado por eles, os PMs ainda não adotaram o procedimento.

Vai e vem

Com isso, presos por pequenos delitos entre sábado e segunda e à noite, nas cidades sem delegados nesses horários, continuam sendo trazidos a Uberaba.

Absurdo

Uma guarnição sai lá de Conceição das Alagoas com destino a Uberaba, nessas situações, apenas para que aqui seja lavrado o TCO por delegado. E o preso é liberado.

Pensando 2018

Diretoria da ABCZ já está pensando na Expo de 2018 e assegurou junto ao Banco do Brasil a instalação no PFC de agência especializada em agronegócio durante a feira.

Mais shows

É praticamente certo também que os shows musicais serão aumentados para dois fins de semana.

Feijoada

Também a Fundação Gregório Baremblitt prepara feijoada para levantar recursos para as suas ações assistenciais. Será no dia 9 de junho com ingressos antecipados a R$25.

Pra casa

Na portaria (rua capitão Domingos) o convite custará R$30 e o colaborador poderá optar por levar seu marmitex para casa.

Preconceito

Em audiência pública na Assembleia Legislativa, representantes de comunidades terapêuticas denunciariam o preconceito ideológico contra o segmento.

Religião

Segundo eles, o trabalho de recuperação de dependentes químicos pautado na religiosidade e na espiritualidade enfrenta oposições que dificultam a ação das comunidades.

Internação

Foram sugeridas mudanças nas normas de internação (atualmente apenas via Caps), mais recursos e facilidades para o acolhimento de menores usuários de drogas.

Proliferação

Belo Horizonte tem mais de cinco mil adolescentes apreendidos e a maioria deles usa drogas. Um mal que se alastrou no país, estando presente até nas pequenas comunidades.

Abrindo o bico

Com as normas em vigor e a falta de financiamento do Estado, tem instituições quase jogando a toalha em Uberaba.