No ano passado foram registrados um furto por hora no município

No ano passado foram registrados um furto por hora no municpio

Corrupção

Com muita sabedoria e serenidade, monsenhor Célio Lima abordou a corrupção em missa dominical na Igreja de Santa Terezinha, tomada por fiéis.

Em nós

Disse o religioso que a sociedade precisa mudar, não praticar nem tolerar os pequenos deslizes ("avançar o sinal vermelho no trânsito" - exemplificou).

Um pingo...

Para quem sabe ler, um pingo é letra.

Trânsito

Uberaba fechou o ano passado com quatro mil acidentes de trânsito sem vítimas e outras 1,9 mil com vítimas, de acordo com números oficiais da Secretaria de Segurança de Minas.

Fartura

Nos doze meses de 2016, foram registrados no município 8.924 furtos (delito sem violência ou grave ameaça, na maioria das vezes nem percebido pela vítima).

Por dia

Isso significa um furto por hora (apenas os denunciados).

Não engole

O mesmo povo que aplaudiu até os deslizes e exageros do MP Federal na Lava-Jato agora está boquiaberto com o acordo de procuradores com os delatores da JBS.

Pegou mal

Em se tratando de beneficiados que compraram "meio mundo oficial", o passaporte para a impunidade dado aos empresários e seus homens gera desconfiança.

Vale-tudo

Na ânsia de pegar o presidente da República, eles concederam perdão aos criminosos, tratados de "senhor" durante os depoimentos (delação) colhidos.

Inversão

O que se viu em determinados trechos da delação de Ricardo Saud, por exemplo, foi o procurador o chamando de "senhor" e ele respondendo com "você".

Ironias

Uma delação recheada de opiniões pessoais e certa dose de ironia ao se referir a pessoas que nada tiveram a ver com a corrupção liderada pela JBS e encontradas em festas.

Revisão

O acordo que garante a liberdade aos delatores, sua boa vida e a transferência de dinheiro do sofrido povo brasileiro para os Estados Unidos não pode ficar sem uma revisão.

Bagunça

Para um dos líderes da construção civil, Roberto Veludo, o Supremo (STF) tem de consertar essa bagunça, pois as delações não podem ser usadas para criar impunidade.

Não aguentou

Quem também reagiu foi o delegado Heli Andrade. Para ele, nessa delação premiada tem alguma coisa errada.

O ingênuo

O Aécio Neves que, em nota, se rotulou de ingênuo, na conversa gravada por Joesley, é o mesmo que governou Minas por seis anos e foi presidente da Câmara.

Organização

As horas de pânico que o ex-vereador Valdir Vilela passou entre domingo e segunda-feira foram monitoradas desde o presídio de Bangu, no Rio de Janeiro.

A dica

A constatação disso está no código do telefone de criminosos que o abordaram aqui e que deram a ele para uma breve ligação ao filho.

Conferência

Na perspicácia do investigador Marão (o vereador) levantou-se a possibilidade de ter ocorrido uma conferência por celular, comprovadamente comandada de presídio.

Urucubaca

Problemas de saúde continuam atacando o secretariado de Piau. Depois do presidente do Procon e do secretário-adjunto da Administração, foi a vez de Luiz Guaritá.

Cateterismo

Ele passou o fim de semana se recuperando de novo cateterismo a que foi submetido na quinta-feira.

Doações

Ainda que timidamente, tem aumentado o volume de doações dos uberabenses ao Conselho Municipal da Infância e da Juventude, via Imposto de Renda.

Quase o dobro

Levantamento feito pelo delegado-adjunto da RF Sizenando Ferreira mostra que os doadores saltaram de 118 para 207 entre 2016 e 2017, somando mais de R$186 mil.

Salto maior

Em 2009, apenas nove uberabenses doaram aos projetos do Comdicau R$9,5 mil do Imposto de Renda devido.

Sede

Empossado na presidência do PT em Uberaba, o dentista Leo Ismar agora se movimenta para dotar a representação de uma sede.

Bens

Os bens do partido, incluídos móveis e computador, serão resgatados.

Três grupos

Turma da propina, turma do caixa dois e turma das doações declaradas. Esses são os três grupos dos políticos beneficiados com dinheiro da JBS, segundo Joesley e Saud.

Carrão

Amigo de Ricardinho (ou da onça) contava ontem que ele teria investido R$480 mil na compra de um Maserati, no mês passado.

Feijoada

Acumulando déficit de R$174,7 mil em 2016, a Apae organiza feijoada, com música ao vivo, para 10 de junho, com convites a R$50 (criança até 10 anos não pagará).

Aumento

Vem aí um novo aumento para os pedágios da MGO na BR-050, agora por decisão judicial que reconhece novos investimentos da concessionária. Então, tá!

Assumindo

Ontem, a MGO anunciou estar assumindo trecho da rodovia, em Uberaba, até então sob responsabilidade do Dnit. E que executará as obras nele necessárias.