Política nacional em chamas após delação de irmãos da JBS

Poltica nacional em chamas aps delao de irmos da JBS

Dia da caça...

Ontem foi a vez de os petistas irem à forra, em especial contra os "aecistas" em Uberaba.

Amigos

As revelações de Joesley Batista (JBS) caíram como uma "bomba" na cidade, onde o ex-governador tem inúmeros amigos e se refugiava frequentemente.

O loco

Diálogo gravado entre Aécio e Joesley, envolvendo R$2 milhões, incluiria velada ameaça a intermediário (ou força de expressão): "Tem que ser um que a gente mata antes de fazer delação".

O uberabense

A conversa é revelada pelo jornal O Globo, que acrescenta ter sido o uberabense Ricardo Saud o emissário da JBS e um primo de Aécio "o cara" do senador.

Na mira

Uma das quatro entregas R$500 mil foi filmada pela PF e, não por acaso, já em 2014, Ricardo chegou a ser noticiado como "homem da mala" da JBS nas eleições.

Negando

Na ocasião, o mesmo Joesley e a JBS negaram enfaticamente as doações a políticos não contabilizadas.

Multa

Ainda com informações imprecisas, o que se dizia ontem à noite é que Joesley, Ricardo e outras cinco pessoas deverão pagar multa de R$225 milhões.

Moral

Informações sobre a aproximação da aposentadoria do delegado Heli Grilo têm gerado manifestações de preocupação nas redes sociais.

Sacudida

Grilo deu uma sacudida no 5º Departamento de Polícia Civil ao assumi-lo depois de uma tentativa de "geladeira" a que foi submetido na transferência para Araxá.

Sem jeito

Naquela cidade, o "Xerife" fez "do limão, uma limonada", aumentou seu prestígio como resolvedor de casos e deixou a cúpula belo-horizontina sem argumentos.

Gestão eficiente

A dupla Iraci Neto e Luciano Paiva avança a passos largos na reorganização dos serviços de saúde da Prefeitura.

Diálogo

Conversa com hospitais público e conveniados com o SUS tem se revelado altamente produtiva, definindo quem poderá ou se dispõe fazer o quê no atendimento à população.

Emergências

Também o Samu, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram orientados sobre para onde encaminhar pacientes em situação de emergência, de acordo com especialidades.

Prestativo

UFTM se mostrou totalmente participativa, mas ficou claro que os encaminhamentos para internação precisam estar alicerçados em avaliações corretas e detalhadas.

Investigação

Promotor Carlos Valera adiou a conclusão das investigações sobre a regularização de imóveis em área de preservação permanente no Jardim Uberaba.

Leque maior

Coordenador regional de Defesa do Meio Ambiente descobriu outras situações que poderão incluir mais pessoas no rol daquelas que serão denunciadas à Justiça.

Quem diria!?

Crítico ferrenho do regime militar, o PT usou linguagem de quartel para denominar uma das chapas que disputou o comando da sigla em Uberaba: "À esquerda, volver".

Os caras

A outra chapa optou por homenagear duas lideranças do partido: "Unidade na luta pela base, com Lula e Pimentel 2018". A posse do diretório será nesta sexta-feira.

Esvaziadas

Se a PM realmente se retirar das Áreas Integradas de Segurança Pública, como vem sendo cogitado, a Polícia Civil trilhará o mesmo caminho.

Prédio próprio

Prédio em reforma no Parque das Américas estará em condições de centralizar todos os serviços da PC.

Sem controle

Por mais que Lula diga ter criado mecanismos de combate à corrupção, não dá para acreditar.

Sem ofensa

Como o BNDES torrou R$711 milhões em negócios danosos com a JBS sem levantar suspeitas? Em Lula, Dilma e Temer.

Sem faro

E fica claro também que os órgãos de inteligência não funcionaram bem ou, eles, sim, estiveram sob controle.

Aposentadoria

Governo não desistiu de fixar idade mínima para a aposentadoria dos militares e, com esse objetivo, encaminhará projeto ao Congresso até o fim de junho.

Força física

Considerando que o militar precisa ter força física para exercer suas atividades, a tendência é estabelecer 55 anos para a aposentadoria, de homens e mulheres.

Monitorando

O "Uberabão" e Centro Olímpico terão de dispor, obrigatoriamente, de câmeras para monitoramento do público e detector de metais.

Aprovado

Isso se virar lei o projeto agora aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, voltado para todas as praças de esportes com mais de cinco mil lugares.

Placa social

Secretaria de Trânsito regulamenta esta semana o projeto que criou as placas sociais para os serviços de táxi, prevendo publicação de edital de seleção para o fim do mês.

A Internacional

Um dos pontos altos da posse do novo comando do PT em Uberaba será a interpretação da "A Internacional" (um dos hinos mais conhecidos no mundo) pelo artista Milo Sabino.