Vereadores eleitos em 2020 sairão de listas feitas pelos partidos

Vereadores eleitos em 2020 sairo de listas feitas pelos partidos

Amor filial

Vinte e cinco presos deixaram a penitenciária "Aluízio Ignácio" para o Dia das Mães e os seguintes.

No prazo

O prazo de retorno não se esgotou e, por isso, não se sabe quantos honrarão o compromisso. É comum alguém não regressar nos saidões.

Bota-fora

Em entrevista na capital, o vice-governador Toninho Andrade confirmou o que já se sabia há tempos: foi colocado para fora do governo de Minas.

Nada apita

Sem função no governo, o vice se comporta como um cidadão comum - segundo suas palavras.

Cabeça

Andrade acrescentou que o PMDB somente caminhará com o PT em 2018 como cabeça de chapa e que será candidato ao que o partido quiser.

Roda

Diferentemente de Pimentel, o vice-governador tem roda em Uberaba.

Notificação

Odo Adão Filho está sendo notificado por edital da condenação lhe imposta pelo juiz Élcio Arruda no processo de desvio de recursos do Hospital "Hélio Angotti".

Recurso

Na semana passada, o magistrado despachou para que os recursos apresentados pelo Ministério Público e os demais condenados subam ao Tribunal Federal.

Modificação

Está publicada também, pela Justiça Estadual, a mudança nas condições impostas ao ex-deputado Narcio.

Apresentação

Ele e os demais investigados por desvio de recursos das Cidades das Águas, em Frutal, têm de se apresentar mensalmente ao juiz do processo.

Razão

Cada um deles terá de informar suas atividades ao magistrado e não pode se ausentar da comarca por mais de trinta dias.

Crise

Criada para diminuir a influência dos políticos uberabenses no Pontal, nos anos 90, a Associação dos Municípios do Baixo Vale do Rio Grande está em crise financeira.

Fusão

A proposta de sua fusão com a Amvale, como era há três décadas, esbarra na oposição do ex-deputado Zé Maia, que se elegeu para três mandatos na AL por aquela região.

No peito

Garimpando recursos, o delegado Grilo vai tocando as obras de recuperação do prédio da Polícia Civil no Parque das Américas, onde instalará Central de Inteligência.

Tudo pra eles

Novidade na proposta de reforma política, agora, é a possibilidade de candidatura simultânea a dois cargos - a presidente da República e a deputado, por exemplo.

Um absurdo

Com a coincidência de mandatos, alguém poderia se candidatar a senador e a vereador ao mesmo tempo.

Sem coligação

Relatório parcial da reforma acaba com as coligações para vereador, e os eleitos, em 2020, sairão de listas organizadas pelos partidos, assim como os deputados em 2018.

Cota

A cada três candidatos, um terá de ser mulher.

Interdição

Sete asilos foram parcialmente interditados pelo Ministério Público em Uberlândia. Somente poderão aceitar novos idosos depois de eliminarem suas precariedades.

Sinal de alerta

Entre as falhas estão o fracionamento irregular de medicamentos, alimentos vencidos, falta de higiene e alvarás.

Multa por xixi

Sancionada lei que cria advertência e até multa de R$500 para quem fizer xixi na rua, em São Paulo. Local e circunstância deverão ser levados em consideração.

Transparência

Terceira avaliação do nível de transparência dos municípios, feita pelo Ministério da Transparência e Fiscalização, não incluiu Uberaba.

Notas

Na região, dos sites de transparência analisados, a melhor nota coube a Campo Florido, com 4,72 (de 0 a 10), Sacramento ficou com 1,94. Uberlândia tirou 3,61.

No exterior

Procurado pela Polícia Federal para ser ouvido na investigação que envolve a JBS e o BNDES, Ricardo Saud estaria fora do Brasil. Há tempos.

Ligação

Em uma ligação telefônica para parente, Ricardo teria dito que ficaria sem fazer contato e com seus telefones conhecidos desligados por um bom período.

IPVA

A fixação da alíquota de 2% sobre o valor venal do carro e de 3% para ônibus e capital é proposta pelo senador Telmário Motta, que quer unificar a cobrança no país.

Peso

Valor levaria em consideração o peso do veículo.

Judô

Domingo de muita luta no Joquinho, que sediará o 11º Festival de Judô "Afrânio de Almeida", organizado pelo Judô Oriente.

Tecnologia

UFTM e USP desenvolvem em parceria colher adaptada para pessoas com dificuldades motoras, causadas, por exemplo, pelo Mal de Parkinson.

Autores

Projeto é da professora Alessandra Cavalcanti (UFTM) e os engenheiros Artur Valadares e Zilda de Castro (USP).