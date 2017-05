Uberabense terá que pagar R$ 20mil em multas de comprador do veículo

Uberabense ter que pagar R$ 20mil em multas de comprador do veculo

Quase concluído

Falta pouco para o advogado Rodrigo Bueno e cinco investigadores da PC de Uberaba conhecerem a sentença no processo a que respondem em Uberlândia.

Alegações finais

Os autos já foram às mãos do Ministério Público para a apresentação das alegações finais, nas quais a Promotoria pede a condenação dos investigados.

Defesa

Agora é a vez dos advogados da defesa se manifestarem. Em seguida virá a batida do martelo em 1ª instância.

Corrupção

Advogado e investigadores estão presos desde agosto do ano passado, investigados por corrupção.

Quase inédito

Trata-se de um dos poucos casos em que acusados ficam presos preventivamente até que se conheça a sentença.

Sem comentário

Para a apuração dos votos na eleição para presidente da Associação de Moradores do Volta Grande, domingo, houve pedidos para que a GM e a PM se fizessem presentes.

Teve lado

Com história de militância comunitária naquele bairro, o agora vereador Rubério dos Santos não ficou em cima do muro.

E venceu

Diferente daqueles que querem agradar a todos, Rubério tomou partido e saiu-se vencedor. A chapa por ele apoiada teve 236 votos contra 146 e 141 das concorrentes.

Dançou

Homem que reconheceu a paternidade de uma criança, cujo resultado posterior de DNA comprovou não ser seu filho, não conseguiu anular na Justiça a pensão acordada.

Coisas da lei

Decidiu a Justiça que o reconhecimento voluntário de paternidade, no contexto de processo (transitado em julgado), é irrevogável, a menos que tenha havido erro.

Levando chumbo

Uberabense está sendo cobrado em mais de R$20 mil de multas de trânsito, resultantes de infrações cometidas pelo comprador do seu veículo.

Transferência

Como o novo proprietário não efetivou a transferência do carro junto ao Detran, as penalidades recaem sobre o antigo, inclusive quanto à pontuação na CNH.

Imbróglio

Como a negociação não foi previamente comunicada ao Detran, como exige o CTB, ele ainda corre o risco de ter a CNH suspensa em dois processos administrativos.

Demissão

Tramitando no Senado projeto que prevê a demissão de servidores públicos estáveis, desde que avaliados negativamente em quatro oportunidades.

Periodicidade

A avaliação seria feita de seis em seis meses e nota abaixo de 30% em quatro avaliações ou 50% em cinco das últimas dez implicariam em demissão.

Sem ofensa

Agora, convenhamos, que moral tem o atual Congresso para tratar desse assunto (e de muitos outros)?

Espiritismo

Centro Espírita Aurélio Agostinho está completando 97 anos e programa três palestras comemorativas por Ana Cláudia Alves Pinto, Daniel Nascimento e Jorge Bichuetti.

Temas

São três os temas escolhidos: "Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho", "Depois da Morte" e "Saúde mental com Jesus", dias 19, 20 e 23 de junho, 19h30.

Na mira

Em todo o Triângulo mais de trezentos rancheiros estão na mira da Procuradoria da República por ocupação ilegal de áreas de preservação ambiental. Muitos deles em Uberaba.

Ajuizadas

Dezenas de ações foram ajuizadas e há decisões, sob recurso, para a derrubada de construções.

Pressão

Com medo de perder a reforma da Previdência no voto, Temer já admite reduzir a idade mínima para 62, no caso dos homens, e 58 para as mulheres.

Imposto

Para atrair a bancada do SD, de 14 deputados, governo pode também estender o imposto sindical por mais cinco anos.

Prejuízos

Somente este ano, o tráfico de drogas ilícitas teve prejuízos de cerca de R$8 milhões em Uberaba, com as apreensões de maconha feitas pelas polícias.

Outra vez

Mais uma vez a agência do Santander da avenida Santos Dumont foi invadida por ladrões, que arrombaram uma janela pelo estacionamento.

Alarme

O alarme disparou, mas os marginais ainda tiveram tempo de tirar algumas câmeras de filmagem de seus lugares e danificar algumas portas internas.

Desfalque

Plano de Demissões Voluntárias da Caixa Econômica provocou a redução de quinze funcionários na agência da avenida Leopoldino de Oliveira.

No sufoco

O Sindicato dos Bancários cobra a reposição do pessoal, denunciando que as demissões deixaram os demais servidores sobrecarregados. Quem frequenta a CEF notou.

E agora?

Está liberado para ir a julgamento o processo em que o Ministério Público Eleitoral pede a cassação da chapa Dilma e Temer.

Quem pode perder

Nessas alturas, pior para Temer, pois a Dilma já era.

Shows

Mais duas grandes festas confirmadas em Uberaba: apresentação de Jorge e Mateus, dia 15 de agosto, e o Axé, em novembro.