Pedir comida por meio de aplicativos vira exercício de paciência

Pedir comida por meio de aplicativos vira exerccio de pacincia

François Ramos – redator interino

Meio ambiente

A Unipac/Uberaba promove nos dias 24 e 31 de maio seu “I Colóquio de Educação Ambiental e Escolas Sustentáveis no Ensino Superior”. Com vagas já esgotadas, confirmaram participação doutores de diversas universidades brasileiras.

Missão impossível

Usar aplicativos para pedir comida em Uberaba é um exercício de paciência. Nos fins de semana o tempo de espera por uma pizza ou lanche pode chegar a quase duas horas. Isso se não houver atraso. E olha que os valores da entrega chegam a até oito reais.

Júri

Dia 6 de junho ocorre o julgamento de Donizete L. de Camargos, acusado pelo homicídio de sua ex-companheira, Maria Silvânia Rodrigues de Azevedo. Em sessão a ser presidida pelo juiz Fabiano Garcia Veronez, a defesa no Tribunal de Júri ficará a cargo do advogado José Humberto de Almeida.

Muita fofura

Alunos da Educação Infantil do Colégio Rubem Alves cativaram a atenção de quem passou pelo Praça Shopping esta semana. Homenagem feita pelos “pequeninos” para as mamães de Uberaba foi muito fofa.

Estreia

Luiz Renato Rodrigues da Cunha estreia seu blog “Em Todas” na próxima semana. Conhecido por seus comentários apimentados, o comunicador promete movimentar a internet com seu novo projeto. Sucesso!

Suzuki

Motos Suzuki estão de volta a Uberaba. Bela loja foi instalada na rua Medalha Milagrosa, 490, sob o comando do empresário Josué Eder, que conta com o experiente mecânico Romualdo Pereira (Pereirinha).

Lançamento

Advogado civilista, o uberabense Flávio Araújo Lemes Ferreira está entre os autores do livro “O Direito à Saúde: Uma Abordagem sobre Temas Atuais”, lançado este mês pela Editora Virtualbooks.

Violência

Quando será que a sociedade vai exigir mudanças na política de Direitos Humanos desenvolvida no Brasil? Enquanto as ONGs organizam passeatas com camisetas brancas e pombinhas da paz, os bandidos continuam fazendo vítimas inocentes e as famílias chorando seus entes queridos.

Medo

Do jeito que está, polícia tem é que fugir do bandido. Nas audiências de custódia, por exemplo, os militares são transformados em monstros. E o pior que não é atitude exclusiva dos bandidos, muitos juízes faltam colocar o marginal no colo e mandar prender quem verdadeiramente trabalha pela sociedade.

Fica a dica

Se o cárcere não agrada e se, em sua opinião, a polícia é muito agressiva, basta lembrar que para não ter problemas, não ter seus direitos “desrespeitados”, é só não matar, não roubar, não estuprar, enfim, não cometer crimes. É muito simples!

Interessante

Projetos de lei do deputado Jair Bolsonaro merecem a atenção do brasileiro no que se refere à segurança. O parlamentar carioca pretende alterar o Código Penal, para não mais caracterizar crime os atos de defesa no interior de domicílio contra pessoa não autorizada a entrar e também os atos de legítima defesa própria e de terceiros. Será que passa?

Felicidade

Surpresa

Energia elétrica brasileira está entre as 14 mais caras do mundo, segundo dados da Agência Internacional de Energia (AIE). Pior que isso? Energia da Cemig é a mais cara do Brasil. Vale lembrar que só o ICMS pago pelo mineiro em suas contas de energia é de 30% (residenciais), 25% (comerciais e serviços) e 18% (industriais e rurais).

Parabéns!

Lindo o trabalho desenvolvido pela Casa de Apoio Danielle em Uberaba. Instituição oferece hospedagem, alimentação, assistência social e psicológica. Diariamente, são servidas aproximadamente 50 refeições por dia, com disponibilidade de 35 leitos para abrigar pacientes com câncer e seus acompanhantes. Vale a pena conhecer e ajudar!!!

Nostalgia

Após mais de 20 anos de seu megasshow na Univerdecidade (1996), a banda Double You está de volta a Uberaba. A festa FlashNight, que rola na Casa do Folclore no dia 16 de junho, contará com a atração internacional. A organização é do radialista e DJ Clanderson Amaral. Ingressos à venda também pela internet (www.ingressolive.com/flashnightcomdoubleyou).

Verdade?

Deputado Jean Wyllys (Psol) veio a público desmentir uma série de boatos que andam circulando pela internet. Segundo o parlamentar, inexistem projetos de sua autoria para “tornar obrigatório o ensino do islã nas escolas” ou “mudar trechos homofóbicos da Bíblia”.

Esclarecido!

Jean Wyllys destacou ainda que não acha que a Bíblia tenha "trechos homofóbicos". "Há, sim, pessoas homofóbicas que interpretam a Bíblia de forma homofóbica, porque, além de homofóbicas, são burras; mas isso é outra questão.”

Dois pesos

Se por um lado as penas de estupro são agravadas (o que é necessário!) e caminha para tornar-se um crime imprescritível, por outro a população reprova a transformação da falsa denúncia de estupro em crime hediondo. Parece brincadeira!

Absurdo

Falsas denúncias de estupro são mais comuns que se imagina e contra o denunciado o prejulgamento é a regra. Muitas vezes violentado no cárcere antes de provar inocência e com a imagem destruída, a vítima de falsa denúncia acaba enlouquecendo e até mesmo optando pelo suicídio a conviver com o trauma que lhe foi injustamente imposto.

Pensando

No Brasil precisamos é de acabar com a violência contra o ser humano, não apenas “proteger” este ou aquele grupo “pra jogar pra galera” durante as eleições. Vamos parar de colocar nossos votos no lixo!

“Se você for na Papuda, todos os presos vão dizer que foram torturados.”

(Jair Bolsonaro)