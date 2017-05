Projeto aumenta multa por passageiro a mais até em carro particular

Projeto aumenta multa por passageiro a mais at em carro particular

O preço

Trabalho feito pela Polícia Técnica, a pedido do Ministério Público, diz que o cigarro de maconha custa R$5 em Uberaba e o papelote de cocaína, R$20.

Reforço

O estudo encomendado pelo promotor Laércio Conceição objetivou alicerçar manifestação pela condenação de Danilo dos Santos da Silva, acusado de tráfico.

Faturamento

Danilo foi preso por manter em depósito, segundo a denúncia, 253 gramas de maconha e 20 gramas de cocaína, o que lhe renderia R$18,5 mil, diz o laudo.

Integração

Prisão ocorreu em operação conjunta das polícias e a Guarda Municipal, em novembro do ano passado.

Vai mudar

Deputado Antônio Jorge anunciou em BH que proporá mudanças na lei que definiu diretrizes para as comunidades terapêuticas em Minas.

Internação

Uma das mudanças será o fim da exclusividade das secretarias de Saúde no encaminhamento de dependente químico para internação, do que têm se queixado as comunidades.

Outros atores

Isso seria feito também pela Secretaria de Segurança Pública de Minas e médicos particulares.

Apelando

Acusado de receptação, João Batista de Jesus Guarato foi condenado a um ano de reclusão pelo juiz Ricardo Motta, mas está apelando.

Sem provas

Ele quer a absolvição pelo Tribunal de Justiça, frisando que as provas são insuficientes para alicerçar a condenação, do que discorda o MP.

Arma de fogo

Outro condenado pelo magistrado foi José Lopes da Silva, a dois anos de reclusão, por porte ilegal de arma de fogo.

Abrandou

Pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

Proteção

Em recurso ao TJ, José Lopes alega ter adquirido o revólver para se defender, pois vinha sendo ameaçado de morte.

Suspeita

Quem igualmente responde pelo porte ilegal de revólver é Webert Alves Xavier, encontrado em atitude suspeita nas imediações do Estádio Zé do Tiro, em noite de março deste ano.

Corrida

Ao ver os PMs, Webert e seu companheiro Cláudio Fernandes Rodrigues Júnior correram, mas foram capturados. Com Webert foi encontrado revólver sem número de série.

Desavenças

Aos policiais ele disse estar armado porque tinha desavenças com “os meninos do Parque das Américas”.

Exigência

Fundação Cultural está com dificuldade para desmontar o circo do povo, que deveria ser itinerante. O Ministério Público exige que o serviço seja feito por empresa especializada.

Emperrado

Igualmente emperrado, mas no Tribunal de Contas, está o processo de parceria público-privada voltado para a iluminação pública em Uberaba.

Fez aniversário

Processo está na dependência de aprovação do TCE há mais de ano.

No estaleiro

Tenente André, da Aisp Abadia, está se recuperando de acidente de que foi vítima na tarde de terça-feira.

Batida

Carro da PM em que se encontrava o oficial foi violentamente colhido pela traseira por outro veículo na avenida Orlando Rodrigues da Cunha. Tenente teve contusão no pescoço.

Olho Vivo

Prefeitura abre no dia 22 as propostas das empresas interessadas em contrato para a manutenção do sistema Olho Vivo, de central de monitoramento instalada na Polícia Militar.

Ministro aqui

Deputado Marcos Montes e Paulo Piau costurando vinda do ministro da Justiça Osmar Serraglio a Uberaba para discutir segurança pública.

Desrespeito

O Senado fazendo audiência pública para discutir a reforma da Previdência e senadores do PT dando apoio a Lula em Curitiba. Grande demonstração de respeito para com o povo!

Excesso

O excesso de passageiros no transporte público e até em veículos particulares terá penas agravadas, em alterações no CTB aprovada por comissão técnica da Câmara Federal.

Cinco vezes

Em ônibus, táxis, vans escolares e outros transportes, a infração será gravíssima e punida com quase R$1,5 mil.

No particular

No veículo particular, a infração será grave e a multa de R$195,23 multiplicada pelo número de passageiros excedentes. Se aprovado na CCJ, projeto irá direto para o Senado.

Causa animal

Na abertura da audiência pública da causa animal, ontem à noite, na Câmara, apenas três vereadores presentes: Denise (a autora), Franco e Kaká.

Atraso

Com a participação do deputado estadual Noraldino Júnior e do promotor Carlos Valera, encontro começou com atraso de mais de hora. O povo prestigiou.

Nepotismo

Em Divinópolis, o nepotismo cruzado (entre Executivo e Legislativo) e falsas declarações dadas em processos de admissão resultaram ação criminal.

Pacote

A denúncia por nepotismo e falsidade ideológica envolve dez servidores e ex-servidores da Câmara e da Prefeitura, incluídos um vereador e um ex-edil.