Reforma previdenciária passa por comissão e disputa fica para plenário

Reforma previdenciria passa por comisso e disputa fica para plenrio

Cota

Nesta temporada, nem um clube de futebol amador poderá ter mais do que cinco jogadores “importados” na disputa de campeonato da LUF.

Grito

Há alguns meses, o vereador Ismar Marão deu o grito contra a vinda de atletas de outras cidades, vendo na prática prejuízos para a “prata da casa”.

No circuito

A Fundação de Esportes entrou no circuito e firmou acordo com a Liga para a fixação de cinco “importados” para esta temporada e três a partir de 2018.

Drogas

Outra batalha enfrentada pela LUF é a tentativa de afastar o crime organizado do futebol amador, diante de inúmeras denúncias de financiamento de equipes e atletas.

Extinção

Acusados da prática de violência contra José Geraldo de Castro, três policiais militares não serão levados a julgamento em razão da extinção da punibilidade.

Faz tempo

O inquérito tramitou por oito anos sem chegar ao Judiciário.

Desabafo

Em reunião sobre segurança pública, feita ontem por Paulo Piau, um desabafo de cidadão indignado, feito pelo leonino Fábio Terra: “O país é governado por bandidos”.

Sentimento

Fábio não está sozinho nesse sentimento.

Área de risco

Ex-moradores de sete casas situadas em área de risco e APP no Jardim Uberaba foram notificados pela Defesa Civil para retirar seus pertences do local e o material.

Transferidos

Eles foram removidos para imóveis do programa “Minha Casa Minha Vida”, mas as casas que ocupavam permanecem de pé.

Irregulares

A ocupação e legalização da área foram consideradas irregulares pelo promotor Carlos Valera.

Denúncia

Por conta da legalização feita pela Prefeitura com a aprovação da Câmara entre 2009 e 2012, pelo menos três agentes políticos serão denunciados ao Judiciário pelo MP.

História

Novo presidente do PT em Uberaba, Décio Lemos, é filho de um dos pioneiros do sindicalismo no Triângulo, Décio José Lemos.

Fosfértil

Décio foi um dos fundadores do então Sindicato dos Trabalhadores da Fosfértil, hoje, o fortíssimo Stiquifar, e companheiro de Lula na década de 80 como filiado do PT.

Condenados

Processados por roubo contra G.M.S.L., Bruno da Silva Santana e Emerson Dias Pereira foram condenados a cinco anos e quatro meses de prisão pelo juiz Ricardo Motta.

Gravata

A mulher recebeu uma gravata em via pública e teve a bolsa arrancada de suas mãos. Os dois estão recorrendo, protestando inocência. O MP se posiciona pró-sentença.

Manutenção

Muito usada por uberabenses que se dirigem à Serra da Canastra, a rodovia 464, que liga Sacramento a Delfinópolis, agora tem edital para contratação de manutenção.

Envolvimento

Contratação pelo Dnit prevê também o alargamento de pista e outras melhorias.

Influente

Recursos de cerca de R$40 milhões foram assegurados por Aelton Freitas, o parlamentar mineiro mais influente no Dnit.

Biometria

Justiça seja feita, com agendamento e servidores capacitados, a formalização da biometria para o eleitor é vapt-vupt. Ponto para a Justiça Eleitoral.

Apelando

Ministério Público insiste na decretação da prisão preventiva de três homens e uma mulher, negada na 3ª Vara Criminal.

Dispensável

Para o magistrado, inexiste a necessidade de segregação dos investigados. E, se há provas contra eles, como dizem o MP e a PC, que o inquérito seja concluído e a denúncia feita.

Perigosos

Na apelação ao TJ, o promotor Laércio Conceição diz que três dos quatro se envolveram em outros crimes depois da negativa de suas prisões. Um trocou tiros com a PM.

A vítima

Processo apura assassinato de Patrick Vinícius Gianvechio.

Público voltou

Mesmo com período reduzido, a edição 2017 da ExpoZebu levou 220 mil pessoas ao Parque Fernando Costa. Os shows chamaram o povo de volta.

Impunidade

Os momentos de pavor vividos por médica da UPA São Benedito, em abril de 2015, ficarão sem responsável submetido à Justiça. Inquérito será arquivado.

Porta-malas

A profissional foi abordada ao sair do estacionamento da UPA, colocada no porta-malas do próprio carro e nele abandonada com o veículo algum tempo depois.

Ignorados

Os responsáveis (seriam dois) pela ação, em que a médica perdeu R$300 e celular, não foram identificados.

Previdência

Concluída sem novidades por comissão especial da Câmara a votação da reforma previdenciária que irá a plenário.

Tempo

Foram mantidos os 65 anos para a aposentadoria do homem e os 62 para as mulheres, com a exigência de 40 anos de contribuição para que seja integral.