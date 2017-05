Ministério Público se manifesta em 15 inquéritos por abuso sexual

Ministrio Pblico se manifesta em 15 inquritos por abuso sexual

Ações da PRF

Nos feriados da Semana Santa, de Tiradentes e do Trabalho, a Polícia Rodoviária Federal aplicou 927 multas a motoristas infratores nas rodovias de Uberaba.

Sem cinto

Até nas rodovias alguns insistem em dirigir sem o cinto de segurança, o que resultou em 138 autuações (101 em razão do motorista e 37 por causa dos passageiros).

Cadeirinha

A segurança das crianças também foi negligenciada, respondendo por 12 ocorrências.

Lei seca

O inspetor Jônio e seus patrulheiros flagraram seis motoristas dirigindo embriagados e outros trinta e dois foram autuados por recusarem o teste.

Violência sexual

Nada menos que quinze inquéritos e processos relacionados a violência sexual receberam manifestações do promotor Laércio Conceição nos últimos dias.

Parece, mas...

Em muitas ações ficou constatado que mentiras, raiva, ciúmes e outros sentimentos causaram as denúncias. Em outras há fortes indícios de crime.

Absolvição

Em uma delas, o promotor recorre da absolvição de pastor e ex-conselheiro tutelar de cidade da região, acusado de constranger e praticar atos libidinosos com quatro menores.

Abrigadas

Todas as meninas, de 8 a 16 anos, estavam abrigadas à época em casa de apoio por ele mesmo dirigida.

Traumas

A psicóloga judicial Roberta Matos Pinheiro disse no processo que elas apresentavam traumas psicológicos ao ser entrevistadas.

Déficit

Com a colaboração da assistente social Patrícia da Fonseca, pontuou que uma era portadora de déficit intelectual e mental.

Amasiada

Seu abrigamento resultou do fato de estar amasiada com um homem de 33 anos, do qual mal sabia o nome (situação semelhante à de outra jovem).

Distúrbio

Ainda sobre ela foi dito apresentar distúrbio psiquiátrico (psicose) e revelar incorporar “o espírito de Nina, que é do mal e dá maus conselhos aos outros”.

Falsa acusação

O MP está pedindo o arquivamento de outro processo, em que mulher, influenciada pela mãe, acusou o ex-marido de abusar sexualmente do filho de quatro anos.

Megalomaníaca

Investigações levaram à conclusão que a sogra do acusado é megalomaníaca e a própria ex-mulher o inocentou em seus depoimentos, dizendo ter ido na conversa da mãe.

Puro amor

A criança disse às psicólogas e assistentes sociais que ama o pai e que jamais foi maltratado por ele.

Mesmo caminho

No mesmo caminho segue inquérito em que D. foi denunciado pela companheira de passar as mãos na enteada.

Mentira

Dos autos consta que a denunciante estava à época separada do companheiro e induziria a filha a forçar a situação.

Recuo

Destinado ao arquivo está também o inquérito em que, inicialmente, F.C. disse ter sido estuprada por hóspede em sua residência. Nove anos depois, a denunciante recuou.

Pedido

Ela própria pediu o arquivamento da investigação, dizendo não desejar representar contra o acusado.

Quase marido

Já W.A.S.B. foi formalmente denunciado criminalmente à Justiça pelo MP por viver em companhia de menor de 14 anos, com quem iniciou romance aos 12.

Padrasto

Outro contra quem foi oferecida denúncia pelo promotor é D.V.S., acusado de praticar atos libidinosos com menina de 11 anos, sua enteada, enquanto a mulher trabalhava à noite.

Espiando

A menina contou no inquérito ter ouvido da irmãzinha de nove anos que o acusado a espiava trocar de roupa, pelo buraco da fechadura do quarto.

O pai

Outra menina de nove anos foi abusada pelo próprio pai, a partir de 2008, segundo a peça da Promotoria.

Ameaça

Consta que ele apalpava o corpo de filha e pedia que ela o tocasse. E a ameaçava de morte para não contar à mãe. Abusos teriam ocorrido ao longo de três anos.

Aos dois

No conjunto de inquéritos com detalhes revoltantes de abuso sexual figura outro em que o pai é o acusado. A vítima, uma criança de apenas dois anos.

O tio

Denunciado pelo MP foi também o tio, morador em Campo Florido, por abusar da sobrinha, dos 10 aos 14 anos.

Quem diria!

O tecladista Frank Aguiar está sendo anunciado para show em bar da avenida Maria Rodrigues Cunha Rezende, no bairro Planalto. Está no site do próprio artista.

Sem respeito

Bandidagem não respeita nada mesmo. Ladrões entraram no fórum de Itapagipe e levaram três ou quatro espingardas e um revólver. Não mexeram em documentos.

Indenização

Tribunal de Justiça aumentou de R$15 mil para R$30 mil indenização a ser paga por Genildo Batista de Oliveira.

Atropelamento

Ele tentou atropelar Haroldo Antônio Rodrigues, em rua da cidade de Sacramento, mas atingiu e matou idosa, e terá de pagar indenização aos filhos.