Aelton Freitas troca liderança do PR por tempo para as bases e demandas

Aelton Freitas troca liderana do PR por tempo para as bases e demandas

Pois é!

Dívida do Estado para com a Prefeitura, exclusivamente na área da Saúde, é de R$23 milhões.

Consequência

Os repasses simplesmente não são feitos há meses, obrigando o município a colocar mais recursos próprios no setor para não cortar serviços.

Copia e cola

Delta parece ter contratado empresa para elaborar a sua Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até aí, normal. O inaceitável, segundo fonte do Legislativo, é o “copia e cola”.

Aberrações

Entre as aberrações encontradas estão subvenções para o “Hospital Santo Antonio” (de sede ignorada), reforma e ampliação do parque de exposições inexistente.

Não para aí!

E tem mais. Há previsão de recursos para a construção de prédio para a Câmara, que já tem sua sede, e a manutenção de usina de lixo, desativada há dois anos.

Cochilo

Alguém cochilou na análise da peça, se é que ocorreu, e o prefeito Marcos Estevam embarcou.

Ignoradas

Detalhe adicional: na base do control “C”, control “V”, as propostas de campanha do prefeito foram ignoradas.

Na estatística

Ernani Nery entra para o rol das vítimas do assustador número de furto de veículos em Uberaba. O dele estava estacionado diante do antigo Hospital do Pênfigo.

Assédio sexual

A uberabense Núbia Óliiver (que iniciou a carreira artística como Oliveira) disse em entrevista no fim de semana ao UOL ter sido assediada a vida toda.

Produtor famoso

Aos 43 anos e com 17 trabalhos artísticos nua, Núbia contou que um conhecido produtor de uma grande emissora de TV a levou para um teste no apartamento e queria sexo.

Portas fechadas

Como não cedeu e ameaçou gritar para chamar a atenção da vizinhança, o assediador a deixou ir, mas cumpriu a ameaça: as portas da emissora se fecharam para ela. Até hoje.

Respeito

Com experiência própria, Núbia diz que o comportamento masculino tem mudado: “Os olhares são menos gulosos e os gracejos, cercados de cuidados”.

Pena maior

Menor que cometer ato infracional comparado a crime hediondo poderá ficar internado por até oito anos, e não três como atualmente, aprovou a CCJ do Senado nesta 4ª-feira.

Até aos 26

Com isso, ao invés de 21 anos, a liberação compulsória do adolescente poderá ser aos 26 anos.

Autoria

Projeto é do senador Aécio Neves e, se aprovado em nova sessão da comissão, irá diretamente para a Câmara Federal.

No xadrez

Ao que tudo indica, o advogado uberabense preso em agosto de 2016 sob acusação de intermediar propina paga por criminosos a policiais ouvirá a sentença no xadrez.

Reta final

Processo já passou pela fase de instrução e está quase pronto para sentença da Justiça de Uberlândia, onde corre.

No exercício

O advogado era contratado dos criminosos, acusados do roubo de cargas na região, e que estariam sendo extorquido por policiais civis de Uberaba, também presos.

Renúncia

Para cuidar da tramitação dos seus próprios projetos na Casa, Aelton Freitas renunciou à liderança da bancada do PR na Câmara dos Deputados.

Demandas

A liderança exige permanência quase que permanente em Brasília e Aelton quer se dedicar mais às demandas das suas bases, a serem visitadas com mais frequência.

O voto

Integrante da comissão especial da Câmara que analisa a matéria, Aelton seguiu orientação do PR e ajudou, ontem, a aprovar o relatório final da reforma previdenciária.

Idade

Texto aprovado fixa idade mínima de 65 anos para os homens se aposentarem e de 62 para as mulheres.

Contribuição

Aposentadoria integral exigirá 40 anos de contribuição e o tempo mínimo sobe de 15 para 25 anos.

Desinteresse

À venda, as Usinas Vale do Paranaíba, em Capinópolis, e Triálcool, em Canápolis, no Triângulo, não atraem interessados.

Grupo João Lyra

Elas integram a massa falida do Grupo João Lyra e davam mais de seis mil empregos naquelas cidades e nas vizinhas.

Prescrição

Mais um inquérito instaurado para apurar suspeita de estelionato será arquivado por causa de uma tramitação de doze anos sem conclusão e sem chegar ao Judiciário.

Erro oficial

Mesmo após a morte de uma servidora uberabense, o Estado continuou depositando seus salários por quatro meses.

Suspeito

Nesse período houve saques em sua conta, por um sobrinho (filho de tradicional família uberabense), com o uso de cheques que teriam sido assinados pela servidora em vida.

No cargo

O STJ não precisa de autorização da Assembleia Legislativa de Minas para processar o governador Pimentel, mas, se a denúncia for aceita, ele não precisará deixar o cargo.

A menos que...

O afastamento não seria automático, mas poderia ser decidido em medidas cautelares. As decisões são do STF.