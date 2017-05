Desemprego pode ter diminuído declarações ao “Leão” em Uberaba

Desemprego pode ter diminudo declaraes ao Leo em Uberaba

Menos renda

O desemprego ou a redução de salários pode ter provocado a queda no número de declarações do Imposto de Renda em Uberaba, analisa o delegado-adjunto da RF.

Margem de erro

Sizenando Ferreira lembra, porém, que a diminuição está dentro da margem de erro da expectativa de 124.059 para a região da delegacia.

Pouco menos

No total foram apresentadas no prazo 123.742 declarações, sendo 58.877 em Uberaba especificamente.

Malha fina

Quem caiu na malha fina pode corrigir a declaração ao longo de 2017. Se discordar da RF, será notificado a se defender somente em 2018.

Penalidade

Na malha estão 3.974 contribuintes, sujeitos a penalidade de 75% do imposto devido.

Devolução

Os 49.264 contribuintes na área da delegacia da RF com direito à restituição de imposto deverão receber algo em torno de R$70 milhões, estima o delegado-adjunto.

Higienização

Setor de Vigilância em Saúde do Hospital de Clínicas faz campanha para explicar a profissionais, pacientes e visitantes a importância da higienização das mãos.

Sabem, mas...

Diz médico da UFTM que os profissionais de Saúde, incluídos colegas, sabem a técnica, mas alguns não a praticam corretamente.

Nascido em...

Medida Provisória em vigor deste o dia 26 de abril permite que criança seja registrada como natural do município em que a mãe mora.

Opções

A MP altera a lei de 1973 e mantém a opção de figurar no documento a cidade em que a criança nasceu.

Adoção

A medida vale para a adoção concretizada antes do registro.

Fora da faixa

Professor Carlos Percilio decidiu aferir o nível do uso da faixa de pedestre nas imediações da Escola Estadual “Geraldino Rodrigues da Cunha”.

Na faixa

Contando com seus alunos para a missão, de caráter educativo, constatou que 59% dos pedestres pesquisados faziam a travessia da rua pela faixa. Está melhorando.

Cana

Puxada por Uberaba, a maior produtora de 2014 e a segunda em 2015, a produção de cana no Triângulo e Alto Paranaíba é prevista em 46,3 milhões de toneladas este ano.

Açúcar e etanol

As usinas das duas regiões produzirão 3,2 milhões de toneladas de açúcar e 1,7 bilhão de litros de etanol, prevê a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas.

Na dianteira

No ano passado, o Triângulo liderou a produção no Estado com Uberaba, Frutal, Conceição, Campo Florido e Santa Vitória respondendo por 30,1% do total.

No ataque

A decisão do STF de revogar a prisão preventiva do ex-ministro Zé Dirceu foi duramente atacada pelo sempre crítico Leuces Teixeira.

Inexplicável

Para ele, é inexplicável um criminoso condenado em dois processos ir para casa, enquanto advogado uberabense permanece preso em Uberlândia desde agosto de 2016.

Primário

Leuces lembra que Rodrigo Bueno é primário, de boa família, com endereço conhecido, reunindo todas as condições para ficar em liberdade, negada pelo STF.

Personagem

Quem negou a revogação da prisão de Rodrigo, acusado de intermediar pagamento de propina por bandidos a policiais, foi o ministro Lewandowski, que ontem votou pró-Zé Dirceu.

Tecnicamente

Optando pelo anonimato, para não polemizar, outro jurista considerou tecnicamente acertada a decisão do STF, pois o ex-ministro está preso preventivamente há quase dois meses.

Vai voltar

Para o criminalista Roberto Podval, defensor do ex-ministro, Dirceu voltará à prisão e, “possivelmente, num curto espaço de tempo”, por causa do cerco dos investigadores.

Sem trânsito

As condenações no âmbito da Lava-Jato somam 32 anos de prisão, mas carecem de confirmação em instância superior.

Vaias

E uma estratégia teria sido executada para evitar qualquer vaia ao governador Pimentel, sexta-feira, em Uberaba. Pelo que se viu, deu resultado. Não houve nem ameaça.

Mais show

Mês farto em espetáculos artísticos em Uberaba. Dia 26 será a vez da apresentação do Trio Parada Dura, no Centro de Eventos da ABCZ.

Mesas

Mesas com seis lugares são comercializadas a R$600 (até dia 15 apenas a cooperados da Certrim) e a renda será revertida para o Hospital da Criança e o Sanatório Espírita.

Seicho No Ie

Quinhentos estudantes da filosofia (muitos deles da região) são esperados em Uberaba para o Seminário da Luz da Seicho No Ie, programado para 20 de maio.

ABCZ Jovem

De tradicional família pecuarista, Rivaldo Machado Borges Júnior assumiu a presidência da formalizada Comissão ABCZ Jovem.

Sujeira

E vem aí mais sujeira da política nacional. A ex-mulher de Valdemar Costa Neto, o quase dono do PR, Maria Christina, fechou colaboração com o FBI e a Justiça americana.