Temer faz campanha para Lula, diz diretor de instituto uberabense

Cabo eleitoral

“Ironicamente, o presidente Temer está sendo o maior cabo eleitoral de Lula para 2018” – analisa o diretor do Instituto Ápice, de pesquisas, Luiz Cláudio Campos.

Povo assustado

Na sua interpretação, o povo se assustou e deu marcha a ré diante do ritmo acelerado das reformas impulsionadas por um governo sem apelo popular e carente de legitimidade.

Reversão

Depois de uma longa hibernação, iniciada com as manifestações e o impeachment de Dilma, a esquerda parece estar recuperando o fôlego para brigar por espaço nas ruas.

Da cozinha

Vice-governador Toninho Andrade reafirmou suas relações pessoais com Paulo Piau jantando na residência do prefeito, sexta-feira, e de outra confraternização com ele no sábado.

Sem roda

Quem não tem roda nenhuma em Uberaba é o governador Fernando Pimentel. Talvez por isso não faça a mínima questão de permanecer na cidade além da obrigação.

Carteirada

Passando despercebida a proibição à carteirada inserida no projeto de abuso de autoridade. Recorrer a ela para levar vantagem ou obter privilégio está no rol das proibições.

Crise

As dificuldades financeiras vividas por vinte e seis hospitais mineiros, sob a ótica do Conselho Regional de Medicina, serão debatidas quinta-feira na Assembleia Legislativa.

Intervenção

Diz o site da AL que o CRM ameaça intervir nessas instituições. Truco!

"Teje" solto

Preso por receptação de carne roubada em Delta, Sílvio do Açougue teve sua liberdade decretada na quinta-feira, mas não pôde deixar a penitenciária naquele dia.

Burocracia

É que, por razões de segurança, a penitenciária não recebe alvarás de soltura após as 18h, do que se queixa o criminalista Leuces Teixeira.

Explicação

A submissão à Justiça estadual de três homens flagrados pela PF com 285 quilos de maconha tem explicação: não se encontrou nenhum indício de tráfico internacional.

Sem origem

Denuncia formalizada pelo MP ao juiz Ricardo Motta diz ser desconhecida a origem da droga, entregue diretamente em Uberaba por fornecedor igualmente não identificado.

1ª etapa

Em sua denúncia, o promotor Laércio Conceição diz que a droga chegou à residência de Naldson Rodrigues dos Santos, que a levou para a chácara Estância Alagoas.

Cumplicidade

A entrada na chácara teria sido franqueada por José Henrique de Almeida e do esquema faria parte também Paulo Roberto Turbiano.

Monitorados

Agentes da Polícia Federal monitoraram os três, a residência de Paulo e a chácara e, com a ajuda da Polícia Militar e seus cães farejadores, prenderam os três e apreenderam a droga.

Dono

A compra dos 285 quilos de maconha teria sido feita por Paulo Roberto, segundo o Ministério Público.

Nepotismo

Denunciado à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público nepotismo cruzado em Delta, envolvendo irmãs de vereador.

Demissão

Ainda na semana passada, as três se demitiram na Prefeitura.

Desvio

Entre as denúncias levadas ao Ministério Público estaria chefe de setor trabalhando como motorista.

Resistência

E ainda a insistência de investigado no episódio do furto continuado de fertilizante na Valefértil em permanecer ocupando cargo de confiança na Prefeitura.

Saúde

Conjunto de profissionais a serviço da RN trabalha para que os assistidos da operadora tenham qualidade de vida, contando para isso, inclusive, com centro de prevenção.

Declaração

Retardatários podem entregar suas declarações do Imposto de Renda a partir desta terça-feira, com os encargos decorrentes.

Circulando

Ex-prefeito Anderson Adauto, mesmo sem mandato há quatro anos, tem circulado com desenvoltura pelo Triângulo Sul.

Ligações

Político mantém suas relações em alta com as lideranças estaduais e nacionais do PT.

Sob risco

Com base no LIRAa (Índice Rápido de Aedes aegypti), quatro cidades do Triângulo Mineiro estão sob ameaça de surto de dengue, zika e chikungunya.

A lista

Com LIRAa acima de 4 estão Santa Vitória, Frutal, Ituiutaba e Araguari.

Arrecadação

Nos três primeiros meses do ano, o ICMS e outras receitas levaram de Uberaba para os cofres do Estado R$297,9 milhões.

Vizinhos

Em Uberlândia, a arrecadação estadual chegou aos R$902,1 milhões, enquanto em Delta ficou em R$7,3 milhões.

Na Justiça

Encontrado dormindo em veículo estacionado na contramão nas imediações do Centro de Treinamentos dos Bombeiros, na Univerdecidade, L.A.G.C. é processado criminalmente.

Embriaguez

Diz a Polícia Militar que o detido estava sob o efeito de álcool.