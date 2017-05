PRF fiscaliza lei seca, apreende CNHs e prende motoristas

Lei seca

Polícia Rodoviária Federal surpreendeu dezenas de motoristas à saída de festa, na madrugada desse domingo.

Até prisões

Setenta e dois foram submetidos a testes de alcoolemia, que resultaram na apreensão de treze CNHs e na prisão de dois por dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

Desespero

Para fugir da PRF, muitos motoristas chegaram a passar sobre o canteiro de separação de pistas da via marginal e da própria BR-050, diante da Casa do Folclore.

A muitas mãos

Com o plenário “radicalizado”, como líderes das bancadas do PSD e do PR, Marcos Montes e Aelton participam de reunião para definir a pauta da Câmara para esta semana.

Cauteloso

Diante de temas polêmicos a ser votados, o fim do foro privilegiado e o abuso de autoridade, o presidente Rodrigo Maia quer tomar a decisão em conjunto com as lideranças.

Empurrando

Diante da tensão reinante na Casa, pode haver adiamento das discussões sobre os dois projetos.

Nem aí

Juiz uberabense se diz nem um pouco preocupado com a eventual aprovação do projeto sobre o abuso de autoridade, já chancelado pelo Senado.

Interpretação

A proposta não pune divergência de interpretação da lei (ou do caso em julgamento), mas enfrenta forte resistência do Ministério Público, principalmente.

Divergências

Para uns, o projeto acaba com a “Lava Jato”, o que não é verdade para vários juristas, segundo os quais não pode haver poder absoluto como querem algumas autoridades.

Processo

Pelo texto aprovado no Senado, qualquer investigado pode processar juiz e promotor sem o aval do Ministério Público, se este não se manifestar em seis meses.

Resgate

Golpistas têm se aproveitado de pedidos de “socorro” feitos por vítimas de furto de veículos em redes sociais para entrar em contato e exigir resgate.

E pagam

No desespero e na esperança de recuperar o veículo, muita gente tem caído no golpe, pagando o que pedem os malandros, tendo duplo prejuízo financeiro.

Há registros

Alerta é feito pelo tenente André, responsável da PM pela Aisp Abadia, com base em denúncias de estelionato.

Tragédia

Duas primas do secretário de Administração, Rodrigo Vieira, de 45 e 47 anos, morreram em acidente automobilístico, sábado, 29 de abril, em Perdizes, envolvendo um Fiesta e um Gol.

Colisão

Peça caída de um caminhão baú teria atingido um dos dois veículos, fazendo com que o motorista perdesse a direção e causasse a colisão, com três mortes.

Era previsto

Ausências de Pimentel e Temer na abertura da ExpoZebu ficaram dentro do previsto e não tiram o brilho da feira, agora novamente uma festa popular.

Blefe

O anúncio do Planalto de que a equipe da segurança do Presidente da República estaria em Uberaba na sexta-feira, 28 de abril, para “sondar o terreno” foi apenas um blefe.

Cadê?

Ninguém apareceu por aqui com esse objetivo.

Simulação

No ano passado, o Governo de Minas até simulou preparativos para a vinda de Pimentel, mandando equipe à cidade, na véspera. Pura encenação. Despesa desnecessária.

Impecável

Cerimônia impecável a da formatura dos novos soldados em Uberaba, sexta-feira, 28 de abril.

Insatisfação

Greve do Colégio Marista, na sexta-feira, irritou muitos pais, conforme manifestações em redes sociais.

Pois é!

Faz sentido o apelo do deputado Lerin para que Uberaba tenha menos candidatos ao parlamento em 2018. Só resta saber quem abrirá mão da própria candidatura.

Oportunidade

A Rádio JM está mudando e você pode ser a nova prata da casa. Grave e envie vídeo de um minuto à emissora, explicando por que a nova estrela JM pode ser você.

Contra a mulher

Na área da 5ª Risp, sediada em Uberaba, Iturama (12,81), Araxá (10,70) e Frutal (10,29) fecharam 2016 com as maiores taxas de violência contra a mulher.

Dados oficiais

Os números são oficiais e colocam Uberaba com o 7º menor índice do Triângulo Sul, com 6,83 ocorrências por grupo de 100 mil em 2016.

Em queda

No ano anterior, a taxa do município tinha sido de 7,23.

Na região

Em todo o Triângulo Sul foram registradas pelas polícias quase 7 mil ocorrências de violência contra a mulher em 2016, com incidência maior no segundo semestre.

Crimes

Mostram os registros que violências física e psicológica lideram os crimes. A violência sexual é a de menor número, superada também pela patrimonial e a moral.

Agressores

O detalhado estudo feito pelo Estado coloca maridos, companheiros e “ex” entre os principais responsáveis pela violência contra a mulher em Minas Gerais.

Corpo a corpo

Stiquefar prometendo fazer corpo a corpo no Senado para tentar reverter a reforma trabalhista aprovada na Câmara.