Destinação de soldados fica aquém do esperado em Uberaba

Destinao de soldados fica aqum do esperado em Uberaba

Condenação

Acusado de tráfico e reincidente, Jeferton de Souza Romualdo foi condenado a seis anos de reclusão em regime fechado pelo juiz Ricardo Motta.

Recurso

Em recurso ao TJ, o condenado protesta inocência, diz inexistir provas do delito e ser usuário, do que discorda o promotor Laércio Conceição em sua manifestação.

Revendo

A falta de pessoal em face das demandas está levando o Estado a rever o projeto de descentralização de companhias da Polícia Militar deflagrado em meados dos anos 2000.

Fim das Aisps

Estudo que ainda não recebeu a batida do martelo prevê a possibilidade de extinção de Áreas Integradas de Segurança Pública.

Administração

Para funcionarem, as Aisps exigem homens “aquartelados” para a administração e recepção e o fim delas liberaria todos para o policiamento.

Resistência

Proposta enfrenta algumas resistências internas, pois eliminaria espaços hoje procurados pela população em busca de socorro ou simples registro de ocorrência.

Enxugamento

A Polícia Civil já trabalha com essa lógica da centralização dos delegados encarregados de inquéritos de crimes violentos e tráfico no prédio do Parque das Américas.

Como é

Atualmente, cada Aisp tem a sua própria estrutura da PC, ainda que pequena e insuficiente para a demanda de serviços.

Cerveja

O furto, em dezembro de 2012, de 286 fardos de latas (355ml) de cerveja Skol, no depósito da Ambev, então funcionando na rua Ceará, chega ao Judiciário.

Denunciados

Com base no inquérito da Polícia Civil, o promotor Laércio Conceição ofereceu denúncia criminal contra dois ex-funcionários da empresa e dois receptadores.

Corpo a corpo

Acorda Uberaba, G9, Cigra, Aciu e outras entidades cobram da PM e do governador uma distribuição dos novos soldados que atenda às necessidades da cidade.

Pois é

Dos 218 formandos da PM, sexta-feira, somente 58 permanecerão em Uberaba. Os demais serão esparramados na região.

Comparação

É inevitável a comparação: Uberlândia, com o dobro de habitantes, registrou 4,2 mil roubos em 2016 (contra os 3,5 mil em Uberaba), mas receberá 60 novos policiais.

Sem ofensa

Esse era “o máximo possível” prometido para o 4º e o 67º Batalhões (?): 58 homens para cobrir o buraco deixado por dezenas de aposentadorias dos últimos dez anos.

Ainda longe

Chegou a ser comentado que Uberaba chegaria aos 700 homens (número de 10 anos atrás), mas ficará com 508.

De volta

Dezessete PMs de Uberaba que há anos trabalham em outras cidades retornarão à cidade, “trocados” por “recrutas”, elevando o efetivo para 519.

Só elogios

Em reunião sobre segurança pública liderada por Piau nesta terça-feira não faltaram elogios à atuação da PM em Uberaba e cobranças de aplicação mais contundente das leis.



Insegurança

Tribunal de Justiça de Minas quer aumentar a segurança dos desembargadores e dos juízes no interior com câmeras e controle de entrada e saída de pessoas.

Diferença

Em Uberaba, ninguém entra para o interior do prédio do Ministério Público sem ser previamente anunciado, aguardando a liberação no saguão.

Entra e sai

No Fórum “Melo Viana” há segurança armada, mas o entra e sai no prédio não tem controle. Qualquer um pode se dirigir diretamente às secretarias e gabinetes de juízes.

Pior ainda

Nas cidades menores, a situação é ainda pior.

Sob escolta

No Estado tem três juízes vivendo sob escolta. Um deles no Triângulo, mas não é uberabense.

Faxina

Vereador julga improdutiva proposta de colega para se fazer uma “faxina” nas leis municipais. Segundo ele, o melhor, no primeiro momento, seria evitar outras sem objetividade.

Ignoradas

A maioria absoluta da população desconhece por inteiro o elenco de textos municipais impondo alguma obrigação ao cidadão. E nem o cumprimento é fiscalizado.

Dureza

Difícil a situação do Sírio Libanês, que, aparentemente, não conseguirá evitar o leilão de sua sede, adiada com o parcelamento da dívida com a Cemig.

Concessão

Graças à intervenção do deputado Tony Carlos, a dívida foi parcelada em 180 vezes, quando o normal é até 60.

Mais dívida

Com o fisco federal a dívida do Sírio é de aproximadamente R$1 milhão. Valor impagável levadas em conta as condições do clube, que não tem receita.

Salto

Faltando três dias para o encerramento do período de entrega de declarações do Imposto de Renda, saltou para 67% o número de uberabenses que já cumpriram a obrigação.

Corrupção

Promotor José Carlos Fernandes fala amanhã aos promotores da região de Montes Claros sobre a missão do MP de combater a corrupção no serviço público.