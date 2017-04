Parcelamento de dívidas com o município não alcança multas de trânsito

Parcelamento de dvidas com o municpio no alcana multas de trnsito

Deputado Tony Carlos vai se entrevistar com o comandante-geral da PM nesta terça-feira, em Belo Horizonte. Quer que Uberaba seja privilegiada na distribuição dos novos soldados.

Perdas

Em dez anos, o 4º Batalhão perdeu cerca de 50% do seu efetivo, motivo mais do que suficiente para alicerçar o pedido.

Confirmado

Na capital, o cerimonial da PM trabalha com a garantia da vinda do governador Pimentel para a cerimônia, que está sintomaticamente marcada para as 16h.

Lotados

Com 100% da colheita realizada, silos uberabenses estão abarrotados de soja e não têm espaço para o milho em fase de colheita.

Improviso

Enquanto a soja não é comercializada e transportada para outros destinos, produtores de milho estão improvisando silos com lojas em suas propriedades.

Recorde

A produtividade de soja foi recorde este ano com até 73 sacas por hectare e Uberaba ocupa a 4ª posição no ranking dos maiores produtores mineiros.

Na frente

Na produção de milho, o município está na liderança com previsão de 381 mil toneladas.

Escoamento

Concluindo investimentos de R$230 milhões em seu moderno terminal em Uberaba, a VLi testa a partir de maio a sua capacidade mensal de escoamento de grãos e açúcar.

Agilidade

A modernidade do terminal reduz o tempo de descarregamento por caminhão e aumenta a velocidade o carregamento de trem com destino ao litoral paulista.

Menos tráfego

Com a integração funcionando em Uberaba, até dezembro serão retirados das estradas 1,5 milhão de caminhões que saem carregados de Minas, Goiás e Mato Grosso.

Movimentação

Universitários de diferentes regiões reunidos no fim de semana em Uberaba injetaram algo em torno de R$4 milhões no comércio, estima o secretário de Esportes, Luiz Medina.

Vendendo tudo

Pequenos estabelecimentos no entorno dos Cemeas Boa Vista e Abadia venderam como nunca e alguns restaurantes também.

Lotados

Os estudantes (foram nove mil inscrições para os jogos) lotaram dez hotéis entre sexta-feira e domingo.

Reação

Moradores do loteamento de chácaras do Jockey recorreram ao Judiciário para brecar festa que era realizada no clube, em razão da poluição sonora.

Liminar

Juiz de plantão, Fabiano Rubinger determinou em liminar expedida no sábado que o barulho ficasse nos limites da legislação.

Aposentadoria

O servidor público que ingressou até 2003 somente terá direito a aposentadoria equivalente ao maior salário da ativa se tiver alcançado a idade mínima prevista na reforma (65 anos).

No relatório

É o que consta do relatório do relator do projeto, deputado Arthur, prevendo aposentadoria parcial para quem não preencher o requisito.

Para cima

Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais está propondo à Prefeitura aumentar os valores das multas relativas a festas clandestinas.

Compensa

O entendimento é que os valores praticados não inibem os organizadores desses eventos e alguns até as lançam antecipadamente em suas planilhas de custos.

Veto

Tem vereador acreditando que o Executivo vetará a lei que proíbe fogos de artifício em eventos públicos, pois a considera inconstitucional, apesar de aprovada em plenário.

Já pensou?

Queima de fogos por fiéis é uma tradicional na Festa da Padroeira de Uberaba.

Pressão alta

Presidente da Fundação Procon passou mal imediatamente após o término da reunião de secretários, ontem.

Socorro

Ainda em gabinete, Rodrigo Mateus recebeu os primeiros socorros do colega da Saúde Iraci Neto, antes de ser encaminhado a hospital, onde permaneceu internado.

De fora

Multas de trânsito em atraso não entram no projeto de parcelamento de débitos e redução de juros e multas, encaminhado pela Secretaria de Finanças ao Legislativo.

Proibido

A alteração do CTB que entrou em vigor em novembro último proíbe o parcelamento.

Outro hotel

Prédio que abrigou o Hotel Chaves por duas décadas, na praça Rui Barbosa, será Hotel Monte Carlo a partir do mês que vem.

Queda

Semana na Ceasa começou com queda de 50% no preço do tomate Santa Cruz, caixa de 22kg (de R$120 para R$60), enquanto a de chuchu baixou de R$70 para R$30.

Vem mesmo

Acionado pela coluna ontem à noite, Tony Carlos ligou para o governador e Pimentel confirmou que estará em Uberaba para a formatura dos novos soldados da PM.