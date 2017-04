MP denuncia babá por furto de cheques na casa da patroa

MP denuncia bab por furto de cheques na casa da patroa

Estelionato

Acusada de falsificar a assinatura da patroa em oito cheques descontados em agência do Itaú, Nilza Maria de Souza foi formalmente denunciada à Justiça pelo MP.

Faz tempo

Segundo o inquérito, crimes ocorreram entre setembro de 2008 e fevereiro de 2009, período em que a denunciada trabalhou como babá em residência do Jardim São Bento.

Confissão

Ao ser descoberta, Nilza confessou o delito, afirma o promotor Laércio Conceição.

Condenados

Em sentença do juiz Ricardo Motta, Washington Lins da Silva, Maigaver Custódio dos Reis, Maxwell Fragas da Silva e Lidiane Rabelo foram condenados por roubo.

A pena

A cada um foi aplicada pena de cinco anos e quatro meses de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto.

Para cima

O promotor recorreu pedindo que a pena seja aumentada pelo Tribunal de Justiça.

Assalto

Assalto de que foi vítima casal que chegava em casa no bairro Beija-Flor e foi surpreendido por criminosos também chega ao Judiciário com oferecimento de denúncia.

Acusados

Os acusados são Gustavo Enrique Almeida dos Santos e Lucas Baltazar de Souza Costa.

Criança

Casal ficou sem o Corolla, onde também estava uma criança, que os acusados permitiram ser retirada do veículo.

Outro assalto

Dois dias depois, 12 de janeiro, o carro foi usado em outro assalto (a "peg e pag" do Parque das Américas) com o roubo de R$300 e 13 maços de cigarros.

Reconhecido

Ao registrar a ocorrência em Aisp, o empresário reconheceu um dos assaltantes por fotografia.

Sequência

Furtado, cinco minutos depois da ocorrência no "peg e pag", foi bar e mercearia da rua Delta.

Escondido

Empresário estava em outro cômodo do imóvel e, ao ouvir a gaveta do caixa ser aberta, entendeu que se tratava de assalto e permaneceu ali.

Veículo

Ele não viu os ladrões, mas a descrição do carro e a placa são as do Corola roubado em 10 de janeiro no Beija-Flor.

Outro carro

PC e Ministério Público atribuem à dupla outro assalto, dia 26 de janeiro, em que foi roubado um Jetta, no bairro Olinda.

Reféns

Mãe e duas crianças foram levadas junto com o carro e abandonadas dez minutos depois na BR-262.

Então, tá!

Atraso na entrega de imóvel pela empreiteira só gera dano moral quando comprovado pelo comprador e em situações excepcionais, decidiu o STJ.

Contratempo

Para a ministra Nancy Andrighi, diversas situações vividas nessa relação são apenas contratempos. Então, tá!

Denúncia

Mais uma denúncia a partir de Delta chega ao Ministério Público.

Acúmulo

O alvo agora é servidora comissionada em Delta (com jornada em tempo integral), que exerceria cargo efetivo de educadora infantil em Uberaba.

Na federal

Outra denúncia, mas ao Ministério Público Federal, é relacionada com a UFTM e já foi encaminhada à Subcoordenadoria Jurídica em Uberaba.

Anonimato

Autor da denúncia contra membro do Departamento de Finanças da UFTM pediu ao MPF para permanecer no anonimato, o que indica ser funcionário da universidade.

Sem CNH

Somente este mês, a Polícia Militar já flagrou trinta e três motoristas conduzindo veículos sem estarem para isso habilitados.

Tirando da reta

Ex-ministro Antônio Palocci agora quer fazer delação premiada, prometendo citar fatos com nomes, endereços, operações realizadas.

Pianinho

Humildemente, ele disse ao juiz Sergio Moro que fala para quem o magistrado indicar, compreendendo sua agenda cheia e sem tempo para ele.

Táxi versus Uber

Presidente do Sindicato dos Táxis em Uberaba volta a Brasília na semana que vem para participar de pressão do segmento pela aprovação do projeto que inviabiliza o Uber.

Confiante

Orlando Urbano está confiante na manutenção do texto aprovado pela Câmara, reconhecendo o transporte individual de passageiro como serviço público e não privado.

Previdência

Comissão especial da Câmara passará a próxima semana discutindo a reforma da Previdência. Votação do relatório do deputado Arthur Maia será no dia 2 de maio.

Trabalhista

Já a reforma trabalhista deve ser votada na próxima terça-feira.

Menor em show

Vereador Kaká anunciando “costura” com o Ministério Público para que menor de idade possa assistir aos shows da ExpoZebu (que irá das 23h à 1h).

Gasolina

Nos postos da BR-050, em Uberaba, a gasolina pode ser encontrada a R$3,579, mostra pesquisa do Procon.