Comandante do Exército critica crise moral e falta de autoridade no país

Comandante do Exrcito critica crise moral e falta de autoridade no pas

Verde oliva

Na cerimônia de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Militar, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas fez duro pronunciamento contra os corruptos nesta 4ª-feira.

Crise moral

Comandante do Exército disse que o país está em aguda crise moral que compromete o futuro.

Campo fértil

E acrescentou que a ausência de disciplina social indispensável à convivência civilizada e a irresponsável aversão ao exercício de autoridade oferecem campo fértil ao transgressor.

Sintomático

Entre os homenageados estava o juiz Sergio Moro.

Personalidade

Em sua sentença somente agora publicada oficialmente, o juiz federal Élcio Arruda tece alguns comentários sobre a personalidade dos condenados por desvios no “Hélio Angotti”.

Ocasional

Diz o respeitado magistrado que a personalidade dos dois médicos condenados “num primeiro lance” não revela predisposição à prática criminosa.

Isolado

A análise permitiu assentar a ilação de o delito constituir episódio ocasional em suas vidas, frisou.

No grupo

As mesmas considerações foram feitas em relação a ex-funcionário administrativo do hospital.

Injustificável

A sentença ressalta, porém, que são injustificáveis (proveito próprio) os motivos do desvio de recursos públicos da saúde.

Diferente

Já em relação ao filho de um dos médicos, o juiz menciona seus “antecedentes criminais turbulentos por conta do envolvimento em crimes de estelionato e contra a ordem tributária”.

Desajuste

E acrescenta que sua personalidade “revela algum desajuste, alguma insubmissão aos valores éticos e sociais norteadores da vida em comunidade”.

Festas legais

Com a reativação da Comoveec, os eventos legalizados em Uberaba serão publicados no “Porta-Voz” para orientar o uberabense a evitar os clandestinos.

Inconvenientes

Festa clandestina (com cobrança de ingresso) é sinônimo de insegurança (adicional) para os frequentadores.

In loco

Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais pretende também fiscalizar a legalidade dos seguranças contratados para algumas festas.

Endureceu

Lei recentemente sancionada pelo presidente Temer impõe aos prefeitos e aos comandantes do Corpo de Bombeiros responsabilidades extras.

Vistoria

Eles estão obrigados a promover vistoria periódica nas casas de espetáculos, interditando as que não cumprirem normas de segurança.

HidroEx

Processo em que Narcio Rodrigues e Odo Adão Filho respondem por irregularidades na “Cidade das Águas”, em Frutal, está agora nas mãos do advogado do ex-deputado.

Prisão

Também os autos da ação que trata do pedido de prisão temporária foram entregues ao defensor.

Defesa

Os cinco acusados pelo Ministério Público contam com treze advogados atuando no processo principal. Cada um deles tem os seus.

Irregularidades

Advogados têm denunciado uma série de irregularidades atribuídas ao INSS.

Na esteira

Entre elas, a retenção de valores sem explicações ao prejudicado, atraso na concessão de benefícios, perícias médicas deficientes, recusa de protocolo e muitas outras.

Danos morais

Por conta disso, o INSS tem sido condenado em muitas ações de danos morais.

Demolição

A exemplo do que ocorreu em Uberaba e Delta, o Ministério Público Federal quer a derrubada das construções de implantação do condomínio Paris Park, em Araporã.

De preservação

O MPF denuncia a ocupação de área de preservação permanente às margens do rio Paranaíba e pede também o pagamento de indenização de R$1 milhão pelos acusados.

Vazamento

Vários postos de gasolina em Uberaba figuram no relatório de 2016 da Feam como monitorados em razão de poluição do solo e águas subterrâneas, causada por vazamentos.

Emprego

Manserv disponibiliza no Sine cento e vinte vagas para contratações temporárias, destinadas ao período de manutenção da Vale Fertilizantes.

Especialidades

Além dessas vagas acertadas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Manserv trará a Uberaba trabalhadores especializados no serviço a ser executado.

Consequência

Em meio a críticas às UPAs, o vereador Agnaldo Silva lembra a necessidade de os hospitais abrirem mais leitos para o SUS, o que desafogaria o pronto-atendimento.

Em família

Procuradores da República pediram ao juiz Sergio Moro a condenação de Cláudia Cruz, a esposa de Eduardo Cunha, por lavagem de dinheiro e evasão de dividas, e a regime fechado.

Fartura

Despesas da mulher com cartão de crédito no exterior, em sete anos, somaram um milhão de dólares, segundo a denúncia. Entre 2013 e 2015, ela saiu do Brasil nove vezes.