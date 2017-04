Propina

Negado

Advogado uberabense acusado de intermediar propina entre acusados de roubo de carga e policiais civis teve mais um pedido de relaxamento de prisão negado pela Justiça.

No STF

A negativa agora partiu do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal.

Oito meses

Advogado, em Uberlândia, e policiais, em Belo Horizonte, estão presos há oito meses.

Prescrição

Acusados de golpe aplicado contra a Usina Caeté, via empresa prestadora de serviço, ficarão livres do processo por prescrição.

Lentidão

Inquérito tramitou de 2005 a 2017 sem chegar a virar processo, apesar do baixo nível de complexidade para elucidação do caso que envolveu prejuízos de R$100 mil.

Ganharam

Para o Ministério Público está caracterizada a prescrição, pois o crime de que são acusados dá pena de no máximo cinco anos.

Declaração

Na área da RF/Uberaba é maior o número de contribuintes que recorrem à declaração de Imposto de Renda simplificada na hora do acerto com o “Leão”.

Proporção

Até segunda-feira, os que adotaram o desconto patrão, independentemente dos seus gastos dedutíveis, somaram 32,6 mil contra 22,8 mil declarações no modelo completo.

Restituição

E do total de 55,4 mil declarantes, 31,7 mil se disseram com direito a restituição de imposto pago.

Câncer

Tramitando na Justiça de Araxá processo em que a contaminação das águas da estância hidromineral do Barreiro é apontada como causadora de câncer.

Proibição

A partir de laudo apresentado pelo Ministério Público, em 2009, foi proibido o consumo de água do lençol freático do Barreiro, segundo o jornal A Voz de Araxá.

Mortes

Sem que o processo tivesse sentença, 50 pessoas morreram.

"Teje" preso

Preso pela própria vítima, em março deste ano, Ronan Soares Rosa é denunciado à Justiça pelo promotor Laércio Conceição.

Imobiliária

Acusação envolve arrombamento de imobiliária na rua Tristão de Castro e furto de três celulares e uma calculadora, acompanhado eletronicamente pelo empresário.

Reincidência

O acusado é apontado também como autor de outro furto (bens no valor de R$3 mil) na mesma imobiliária, que é monitorada por câmeras.

Escondendo

Com abril de 2017 já no fim da primeira quinzena, até agora o Estado não fechou – para o conhecimento público – os indicadores de 2016 da criminalidade em Minas.

Transparência

Até dezembro do ano passado, a divulgação dos índices acontecia mensalmente. De lá para cá, “boca de siri”.

Aposentadoria

Relator da reforma da Previdência recuou da intenção de estabelecer 60 anos como idade mínima para a aposentadoria dos policiais e ficará com 55 anos a partir de 2020.

Sem sentido

Afirma o deputado Arthur Maia. Não faz nenhum sentido alguém se aposentar com menos de 55 anos.

Mulheres

A idade mínima para a aposentadoria das mulheres tende a ficar nos 62 anos.

Furto de gado

O frustrado furto de 55 cabeças de gado na Fazenda Santo Antônio, em abril do ano passado, levou o MP a denunciar quatro investigados à Justiça.

Flagrante

Apenas o transportador contratado para fazer o frete foi preso em flagrante pela PM, quando tinha 20 animais embarcados.

Identificados

Segundo o promotor, Ivo Esmarildo Silva Oliveira, Gustavo de Oliveira David, Jonathan Maurício dos Santos e Evanildo José da Silva fugiram do local, mas foram identificados.

Escapou

O transportador não figura no grupo de denúncia oferecida.

Não pode

Diz o criminalista e professor universitário Leuces Teixeira que o juiz Sergio Moro não pode obrigar Lula a comparecer às audiências em que forem ouvidas suas próprias testemunhas.

Errado

Segundo ele, o magistrado está errado, pois nem no Tribunal do Júri, que lida com autores de crimes contra a vida, o réu é obrigado a estar presente.

Dois corações

Leuces diz se dividir em dois: o cidadão, que quer a prisão de todos os ladrões da Lava-Jato, e o advogado, que vê erros em procedimentos do juiz Sergio Moro.

Aula educativa

A convite da Justiça, técnicos da Secretaria de Trânsito ministraram ontem aula educativa a setenta e seis autores de delitos previstos no CTB.

Sem CNH

A entrega de veículo a pessoa inabilitada foi a infração mais comum entre os presentes.

Na forca

Feriado de Tiradentes não é absoluto no comércio de Uberaba. Supermercados e comércio de rua terão funcionamento facultativo e os shoppings funcionarão das 12h às 20h.

Oficializada

Publicada a sentença do juiz Élcio Arruda condenando os acusados do desvio de R$390 mil do Hospital Dr. Hélio Angotti, entre 2007 e 2009. Ainda cabe recurso.