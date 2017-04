Imposto de Renda em Uberaba já tem 3 mil na malha fina

Imposto de Renda em Uberaba j tem 3 mil na malha fina

Declaração

Ainda ontem somente 44% do total esperado de 124 mil declarações do Imposto de Renda deram entrada no sistema da Delegacia da RF em Uberaba.

Diferente

Das 55,4 mil declarações recebidas (50 mil de uberabenses), 220 foram transmitidas pelos contribuintes por celular.

Detalhes

Delegado-adjunto Sizenando Ferreira revela que dos 55,4 mil declarantes, 31,7 mil têm direito a restituição e 3.080 caíram na malha fina.

Em dinheiro

Em 2016, as restituições somaram R$67 milhões e são esperados algo em torno de R$70 milhões este ano.

Notificação

Procuradora do PSD, a advogada Natália Salge notificou ontem jornal araxaense para que prove, em 48h, que o deputado Marcos Montes esteja sob investigação da Lava-Jato.

E tem mais

E ainda que o parlamentar tivesse sido condenado a devolver recursos aos cofres públicos enquanto prefeito de Uberaba.

Danos morais

Rotulando de mentirosas as publicações do jornal, a advogada ressalta que a não-comprovação das informações veiculadas o sujeitará a ações criminal e por danos morais.

Resposta

Ainda ontem o jornal araxaense inseriu em seu site a notificação enviada pela advogada e a considerou como “Direito de resposta do deputado Marcos Montes”.

Comenda

Uberabense Silvinho Rodrigues da Cunha (Tamareiras) está entre os agraciados com a Medalha da Inconfidência e viaja para Ouro Preto.

Fora da lista

Lula saiu da lista de homenageados, decisão que retardou a sua divulgação.



Termômetro

O Estado recuou diante das repercussões negativas decorrentes do anúncio antecipado da concessão, usado de “termômetro”.

Condenação

Flagrado por PMs, no Mercadão, com 353 DVDs piratas, 18 DVDs de jogos e 42 CDs de músicas, Edilson de Souza foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão.

Recurso

Ele está recorrendo da sentença protestando inocência. Disse inexistir prova de que os discos estivessem à venda.

Sustento

Ao ser preso, o condenado teria dito aos PMs que tirava o sustento da família dos DVDs.

Um peso

Recentemente, nomes de governantes do período do regime militar, mesmo não envolvidos com tortura e corrupção, foram retirados de prédios públicos.

Outra medida

Mas, até agora ninguém falou em cancelar títulos de cidadania e medalhas concedidos aos políticos da democracia processados (e até condenados) por corrupção.

Sem méritos

E não é segredo para ninguém que muitas honrarias são conferidas sem que o homenageado tenha qualquer mérito. Basta ter um mandato.

Exploração

Um simples cadastro em agência bancária para o financiamento de um bem qualquer custa entre R$700 e R$1,2 mil, dependente da instituição.

Questionário

Cadastro não mais é do que o preenchimento de um questionário, o que aumenta o tamanho do absurdo.

Assalto

Correntista da CEF teve fatura do cartão de crédito excluída do débito automático sem qualquer aviso e se surpreendeu com os encargos resultantes disso: R$300 sobre R$1,3 mil.

Quem paga?

Episódio vai parar no Juizado Especial, já que o banco dá uma de “Migué”, jogando a responsabilidade para a operadora do cartão.

Simples assim

Delações premiadas de donos e executivos da Odebrecht mostram bem como importantes decisões que envolveram recursos públicos foram tomadas: na base do interesse pessoal.

Financiamento

Era o dinheiro surrupiado dos cofres públicos sendo usado para pagar propina que direcionasse decisões do Executivo e votos no Congresso. A empresa nem precisa usar do seu.

O povo banca

Em apenas doze meses, os três palácios do governo mineiro (dos Tiradentes, Liberdade e Mangabeiras) consumirão até R$422,8 mil em pães, leite, hortifrutigranjeiros, carne e pescado.

Do bom e...

Cardápio é do bom e do melhor, figurando bacalhau, filé de salmão, camarão GGG e até torresmo industrializado e flores comestíveis. Mas, também tem ovo de codorna.

Cartões

Acusados da falsificação de cartões magnéticos em nome de terceiros, Denis de Oliveira Amaral e Alef Oliveira Sousa foram denunciados à Justiça pelo promotor Laércio Conceição.

Compra

Consta da denúncia que nomes (e dados) usados nos cartões eram adquiridos de funcionária de empresa estabelecida em shopping.

Confirmou

Ouvida no inquérito, a funcionária confirmou a transação e contou ter recebido R$500 por dez nomes.

Inocente útil

Mas, o MP entendeu não haver prova de que ela soubesse a real intenção dos denunciados.

Estreitando

Deputado Caio Narcio e o presidente do PSDB, Karim, fizeram ontem uma visita ao secretário de Governo Toninho.