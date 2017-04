Lista fechada em votação será também para eleição de vereador

Lista fechada em votao ser tambm para eleio de vereador

Intervenção

Secretário, adjunto, alguns diretores e servidores da Secretaria de Saúde acompanham cada minuto de atividades nas UPAs. Para eles, feriado e fim de semana foram dias úteis.

Relatório

Com Iraci Neto e Luciano Paiva comandando pessoalmente o trabalho em cada UPA, apontamentos são feitos e alicerçarão relatório a ser entregue ao prefeito esta semana.

Sem restrição

O secretário chegou a protocolar ofício dirigido à diretoria da Pró-Saúde, frisando a necessidade de disponibilização de dados e acesso irrestrito a setores das duas unidades.

Dívida

O minucioso trabalho de intervenção checa desde o acolhimento e o atendimento dispensado a pacientes aos detalhes das dívidas acumuladas pela OS em Uberaba.

Sem negociação

Relatório da reforma trabalhista pode ir à votação esta semana, listando 29 direitos que não podem ser suprimidos ou reduzidos em negociação entre patrões e empregados.

Assegurados

Na lista estão o direito de greve, FGTS, 13º salário, salário mínimo, hora extra, férias e repouso semanal remunerado.

Como é

Havendo aprovação de pedido de urgência para a matéria, ele irá à votação pela comissão especial sem a necessidade de passar pelo plenário. Uma vez aprovada, irá ao Senado.

Receptação

Por conta da compra de um veículo furtado, Cloves Palmeira Vasconcelos enfrenta pedido de condenação por receptação feito pelo Ministério Público.

Cigano

Policiais militares que o prenderam disseram em depoimento que, na abordagem, o acusado tentou evadir-se.

Roubo

Roubo (em farmácia da avenida Djalma Castro Alves) e tráfico de drogas são as acusações enfrentadas por Heitor Silva Freitas, com pedido de condenação.

Botijões

Quase nove anos depois dos episódios, os acusados de furto e receptação de treze botijões criogênicos da Alta Genetics, avaliados em R$ 26 mil à época, vão a julgamento.

Contribuição

Eventual fim da contribuição sindical provocará um estrago nas finanças dos sindicatos brasileiros.

Faturamento

No ano passado, a Federação do Comércio de Minas liberou a arrecadação no Estado com R$ 9,3 milhões. O Sindicato dos Professores (Sinpro) foi o 6º com R$ 3,39 milhões.

Fiemg

O faturamento da Federação das Indústrias chegou aos R$ 4,20 milhões.

Centrais

As duas principais centrais sindicais do País acumularam em 2016 mais de R$ 95 milhões (a CUT ficou com R$ 59,8 milhões e a Força Sindical, R$ 46,6 milhões).

Pra tudo

A criatividade do político brasileiro é de dar inveja ao professor Pardal. Os caras recebem propina para tudo. Para fazer e para deixar de fazer.

Debate

Uma das denúncias vindas a público agora revela que o pastor Everaldo, então presidenciável, teria recebido da Odebrecht para “aliviar” para Aécio Neves em debate na TV.

Do nosso...

E como o dinheiro usado pela empreiteira para distribuir propina era público, na campanha do pastor, com zero chance de vencer a eleição, foram “investidos” R$ 6 milhões.

Pois é!

O dinheiro público que irrigou campanhas políticas é o mesmo que faltou para a conclusão de obras como a implantação da planta de amônia em Uberaba.

Sanguinários

Tem impressionado até aos mais experientes policiais a violência com que invasores de residências em Uberaba têm agido, submetendo a espancamentos indefesas vítimas.

Coronhadas

Na semana passada, mesmo sem reagir, um chefe de família tomou tantos golpes de coronha de revólver na cabeça que precisou ser hospitalizado.

Freio

Está passando da hora de o País adotar a prisão perpétua para homicídio doloso e latrocínio, e ainda trabalhos forçados.

Sem conserto

A pena não garantirá a recuperação do condenado, mas fará com que a sociedade fique livre dele por um bom tempo, diferentemente do que vem acontecendo.

Dezenas

Em Uberaba, existem criminosos com mais de cinquenta passagens pela polícia. Qual a chance de ressocialização de criminoso do tipo?

Aposentadorias

Estão no Legislativo (R$ 28 mil) e no Ministério Público (R$ 30 mil) as mais altas médias de aposentadorias do País. A menor é a do setor privado, R$ 1,6 mil.

Lista fechada

Se aprovada a proposta de implantação do sistema de lista fechada para as eleições parlamentares, também vereadores serão eleitos pelo critério.

Voto no partido

Por ele, o eleitor votará no partido e para cada cadeira conquistada pela sigla o ocupante virá da lista formada por deliberação partidária. Já viu, né!?

Tranqueiras

Modelo facilitará a “perpetuação” no poder de políticos dos quais o povo queira se livrar.

Período

Isso prevaleceria até as eleições de 2022 e a partir de 2026, metade dos eleitos seria pela lista fechada e os demais do sistema distrital (os mais votados em cada distrito).