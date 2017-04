Bomba!

Absurdo

Não tem qualquer explicação lógica para o aumento de pedágio na BR-050 ser anunciado na véspera de entrar em vigor, como fizeram ontem a MGO e a ANTT. Um desrespeito.

Ignorados

Simplesmente ignoram as pessoas que estão na estrada ou a pegarão nesta sexta-feira com o dinheiro para pedágio contado em cima dos valores vigentes até a meia-noite de ontem.

Os valores

Na ligação Uberaba/São Paulo, o pedágio em Delta salta de R$3,70 para R$5,10 e, no sentido Uberaba/Uberlândia, de R$5,10 para R$5,70.

Boas condições

Na avaliação do Dnit, as condições da BR-050 no Triângulo são boas.

Nada consta

Em relação à BR-262, de duplicação não concluída, inexiste qualquer comentário sobre o trecho entre Campo Florido, passando por Uberaba, e Pará de Minas.

Sujou

Direção estadual quer tomar de uberabense o comando da sigla na cidade por não recolher a “contribuição” acordada.

Crise

Conselho Regional de Medicina ameaça orientar médicos a paralisarem suas atividades por falta de pagamento, inclusive em hospitais.

Na lista

O Hospital “Dr. Hélio Angotti” está na lista, que inclui outras unidades de saúde de Minas (e as UPAs).

Pretérito

O atraso de salários (de seis meses) que coloca a instituição uberabense na lista é passivo de 2015. De lá para cá os pagamentos ocorrem normalmente, segundo o hospital.

Passivo

O passivo é de aproximadamente R$1,5 milhão.

Sob controle

Quanto a medicamentos e outros materiais usados no “Hélio Angotti”, a informação da assessoria de imprensa é que a situação está sob controle. Mas, carências existem.

O buraco

Por causa da quase permanente crise que atinge os hospitais, Uberlândia já perdeu duzentos leitos de internação e as condições de trabalho nas unidades são consideradas péssimas.

Instância

A sangria feita nos cofres públicos por renomeados políticos e gente do “baixo clero” da Câmara Federal remete o “caixa 2” a tratamento de Juizado de Pequenas Causas.

Contra

Ontem, o deputado Marcos Montes reiterou a FALANDO SÉRIO ser contra toda e qualquer iniciativa de anistia para o caixa dois.

Despistando

Segundo ele, é preciso ficar claro para a sociedade que muita “caixa 2” era ou foi subterfúgio para roubo de dinheiro público.

Fortuna

Os 76 inquéritos agora aprovados pelo STF tratam de propinas de R$451 milhões.

Criminosos

Segundo as denúncias, membros do Congresso e do Executivo vendiam Medidas Provisórias de interesse de empresários.

Coincidência

Talvez esteja aí a explicação dos motivos pelos quais projetos de segurança pública não avançam no Parlamento. Pode ser mais do que “quem tem, tem medo”.

Em Minas

A Cidade Administrativa construída por Aécio, e que Pimentel agora quer vender, teria rendido “comissão” de R$5,2 milhões, segundo mais de um delator.

E agora?

Os três principais políticos para o processo eleitoral do ano que vem em Minas estão sob investigação: Aécio, Anastasia e Pimentel.

Pois é!

Em meio a muitas queixas de correspondências entregues fora do prazo, os Correios ganham aumento de 7,485% para as suas tarifas. Uma carta simples passa a custar R$1,25.

Bem abaixo

A diferença de preços entre a gasolina vendida pelos postos da BR-050, em Uberaba, e os da cidade ultrapassa a R$0,30 o litro, segundo pesquisa do Procon.

Bomba

Presidente da comissão da reforma previdenciária na Câmara disse ontem que a exigência de 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral vai ser retirada do projeto.

Menos

O deputado Carlos Marun adiantou que o mais provável é a fixação de 40 anos de contribuição para a aposentadoria máxima com base no salário do trabalhador.

Outro ponto

O relator do projeto, Artur Maia, deve inserir na proposta que o ponto de partida seja 60% do valor e não 51% como quer o governo. Com isso a idade para a máxima cairia.

Apuração

Sedest instaurou procedimento para apurar denúncia de criança esquecida dormindo dentro de van escolar.

Sozinha

Ao acordar, ela saiu do veículo sem ser vista e foi encontrada mais tarde caminhando em rodovia, segundo relato.

Suspensão

E transportador que responde a inquérito por suspeita de abuso permanece preventivamente suspenso de suas atividades pela Secretaria de Trânsito.

Ô loco!

Depois de explodirem agência da CEF em Santa Vitória, bandidos fizeram disparos na rua, onde foram recolhidos 31 cartuchos calibre 12, 57 de calibre 9mm e 30 de 380.

Sem trocação

E tudo isso, às 3h de quarta-feira, sem qualquer confronto direto com a polícia. Assaltantes ocupavam três veículos.