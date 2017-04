Falta de alvará pode levar à interdição de bancos

Falta de alvar pode levar interdio de bancos

Alvará

Pelo menos cinco agências bancárias em Uberaba correm o risco de interdição por falta de alvará de funcionamento.

Insegurança

A falta do documento pode levar a situações graves de falta de observância de legislação de segurança, incluída a fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros.

Devedores

Situação resulta do não-pagamento de dívidas para com o município, principalmente multas pelo não-cumprimento da Lei da Fila. Estão todas inadimplentes.

Na Justiça

Eleição para o comando do PT em Uberaba, ocorrida domingo, tende a chegar ao Judiciário.

Prejudicado

Uma das denúncias é que o candidato de situação Sandro Sene teve seu nome excluído do sistema informatizado do partido por 24h, entre sexta-feira e sábado, reta final da campanha.

Irregular

Haverá também questionamento quanto ao que seria inscrição irregular do candidato de oposição, vencedor, Léo Ismar.

Sem tese

Segundo foi dito à coluna, a candidatura do odontólogo não esteve alicerçada em três indicações e em apresentação de proposta de gestão, exigências petistas.

Área de risco

Projeto de recuperação de área de risco no conjunto Uberaba prevê investimentos de R$12 milhões.

Invasão

Orçamento figura em inquérito civil público em fase de produção de relatório pelo promotor Carlos Valera e decorrente de invasão depois legalizada de área pública.

Denúncia

Os agentes públicos que formalizaram a legalização responderão a processo por improbidade administrativa.

Pelo gongo

Vereadores que votaram pela legalização, há oito anos, vão escapar da denúncia por estar blindados por legislação federal que trata de votação proferida em plenário.

Indenização

Mas, existe a possibilidade de serem incluídos no pedido de reparação dos prejuízos sofridos pelo município.

Investigação

MP em Uberaba investiga procedimentos da JBS e encaminha a celebração de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para compensação de desrespeito a normas ambientais.

Pois é!

Presos acusados de diferentes delitos dão trabalho para a PM até depois de apresentados à Justiça, onde fazem denúncias contra policiais como vítimas de maus-tratos.

Fartura

Somente no ano passado, o 4º Batalhão teve de instaurar duzentos procedimentos para apurar denúncias do gênero.

Com louvor

Até aqui o estreante na Secretaria de Administração, Rodrigo Vieira, tem sido aprovado com louvor nas difíceis negociações, naturalmente tensas, com o Sindicato dos Servidores.

Intermináveis

“Esqueletos” de prédios intermináveis (alguns, há décadas) preocupam, por suas consequências, o secretário de Obras, Nagib Facury, que estuda ação inibidora.

Clandestinos

Ainda este mês ele finaliza o projeto a ser enviado à Câmara de Vereadores dando nova oportunidade de regularização aos proprietários de imóveis construídos clandestinamente.

Onerosa

Regularização será onerosa, mas a tendência é que seja mais branda que a anterior, de poucos resultados.

Lembrança

Pois é, alguém se lembra, e por razões óbvias. O Sindicomércio alerta que dia 28 de abril é o “Dia da Sogra”.

É profissão

Reconhecida por lei a profissão de detetive particular. Ele, porém, não poderá investigar crime, se não como colaborador e com aceitação do delegado presidente do inquérito.

Cautela

Presidente Temer vetou na lei a palavra “regulamentação” (da profissão) para evitar que profissionais de outras áreas ficassem impedidos de fazer o seu trabalho similar.

Sem exigência

Foi vetada também a exigência de curso de formação com carga horária mínima de 600h e de diploma do ensino médio.

Transparência

Depois do MP Federal que fez o mesmo trabalho, o MP Estadual também fará uma análise da real transparência nas informações via internet feita pelos municípios mineiros.

Diárias

Projeto – já noticiado por FALANDO SÉRIO – foi reforçado ontem pelo promotor José Carlos Fernandes, acrescentando análise minuciosa das leis municipais sobre diárias de viagem.

Desconto

Desconto de 3% no IPVA para o adimplente por dois anos seguidos não beneficiará quem trocar o veículo neste período, pois a redução acompanhará a placa e não a pessoa física.

Resposta

Forma de aplicação do desconto foi revelada pelo secretário de Estado da Fazenda, José Afonso Bicalho, em resposta a questionamento de FALANDO SÉRIO.

Inadimplente

Nesse modelo, o comprador de um veículo adimplente, mesmo sendo inadimplente em relação a outro, terá o desconto que na prática foi originado pelo antigo proprietário.

Valorização

Na interpretação do Estado, o benefício para o vendedor virá na forma de valorização do veículo.

Carro usado

Quem não troca o carro com frequência gozará do desconto.

Vai demorar

FGV Direito Rio calcula, com base em outros processos de “gente importante”, que as ações contra políticos delatados na Lava-Jato consumirão cinco anos e meio dos ministros do STF.