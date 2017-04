Após anos, a Promotoria do Meio Ambiente agora tem Central de Perícias

Aps anos, a Promotoria do Meio Ambiente agora tem Central de Percias

Perícias

Depois de anos perseguindo o objetivo, o promotor Carlos Valera agora conta com uma Central de Perícias na Coordenadoria Regional de Defesa do Meio Ambiente.

Peritos

Um acordo feito pelo Ministério Público com a UFTM e o IFTM, e os peritos são todos doutores em suas especialidades.

Missão

Ontem mesmo um deles estava sendo despachado para fazer perícia em cidade do Pontal.

Aposentadoria

Relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia afirmou ontem que o “pedágio” será menor que o proposto pelo governo.

Idade

E acrescentou que seu relatório proporá que a idade mínima para se aposentar aumente progressivamente até chegar aos 65 anos.

Turismo

Estudo feito pela Fundação João Pinheiro mostra que o turismo em Minas está concentrado em apenas dez cidades e Uberaba é a sexta delas. Os números dissecados são de 2014.

Recurso

Publicada a sentença de condenação de ex-diretores, ex-funcionário e ex-prestador de serviços ao “Hélio Angotti”, começa a contar o prazo para a apresentação de recurso.

Aprovação

Para 43,2% dos uberabenses, Paulo Piau faz administração de ótima a boa; para 28%, é regular, e 29% desaprovam, segundo pesquisa divulgada ontem pela TV Record em Uberlândia.

Expectativa

Sondagem aferiu também o nível de expectativa dos uberabenses em relação ao governo: 55% esperam de boa a ótima, 17% de ruim e péssimo e 27% não responderam.

Prorrogado

Afastamento do promotor Fábio Guedes de suas funções no Ministério Público foi prorrogado.

Investigado

Ele está afastado da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Uberlândia há um ano, investigado e denunciado pelo próprio MP ao Judiciário por irregularidades.

Divergentes

No processo em que o juiz Ricardo Motta condenou Kerlon de Oliveira Izaias a cinco anos de prisão, o promotor pediu pena máxima (15 anos) e o advogado da defesa, absolvição.

Negativa

Advogado pediu a absolvição por negativa de autoria, considerando frágeis as provas carreadas para o processo que trata da apreensão de 104 quilos de maconha.

Silêncio

No inquérito, Kerlon optou pelo silêncio e, diante do juiz, confirmou estar com a droga em casa, mas disse que a guardava para “João Carlos”, um ilustre desconhecido.

Caderno

Um dos policiais autores da prisão em flagrante narrou que o acusado confirmou a ele ser vendedor de drogas e teve um caderno com anotações apreendido.

Importada

A maconha, ainda segundo o PM disse ter ouvido de Kerlon, viria do Paraguai. O nome do fornecedor não foi mencionado.

Diferença

Chama a atenção a quantidade da droga mencionada em diferentes páginas do processo: 104 ou 108kg. Cálculo feito sobre 104 indiciou um negócio de cerca de R$650 mil.

Prazo

Vence hoje o prazo dado pela Justiça Federal a advogado de um dos acusados na ação penal resultante do processo Home Care para a devolução dos autos a que pedira vistas.

Um por um

Em março, a advogada de outro investigado havia pedido para dar uma olhada nos 40 volumes do processo.

Quanto vale

Quarenta e cinco dias de cadeia além da pena de dois meses, por um erro do sistema, levará o Estado a pagar R$5 mil de indenização em Monte Alegre de Minas, no Triângulo.

Boa ocasião

Em alta com os pecuaristas, diante da imediata reação do seu governo em defesa da produção no episódio da operação Carne Fraca, Temer virá a Uberaba para a Expo.

No ato

Ele não pensou duas vezes para dizer “aceito” ao convite recebido da diretoria da ABCZ, Piau, Tony e Marcos Montes.

Ao vivo

Questionado por Piau sobre a planta de amônia em Uberaba, o presidente Temer não se fez de rogado: ligou de pronto para o presidente da Petrobras.

Nos detalhes

Marcos Montes se encarregou de acertar os detalhes de uma conversa ao vivo de Piau com Pedro Parente, que será na segunda, às 15h30, no Rio. Ele acompanhará o prefeito.

Não escapa

Com o “sim” do chefe da Nação, Pimentel terá de vir a Uberaba na Expo. É obrigação de governador recepcionar o presidente da República em seu Estado.

Bomba

Caiu como uma bomba no Congresso a divulgação da lista com nove ministros, 42 deputados, 29 senadores e três governadores, agora respondendo a inquérito no STF por causa da Lava-Jato.

Debandada

Houve debandada geral na Câmara dos Deputados e no Senado, levando ao encerramento das sessões que discutiam e votavam importantes projetos. Foi um salve-se quem puder.

Correndo

A divulgação da lista fez gente sair correndo da Câmara, onde a sessão começou com 446 parlamentares e não pôde ser reiniciada, pois apenas 260 permaneciam em plenário.

Duplicação

Temer indicou ontem que conversará com o ministro dos Transportes sobre a não-efetivação da duplicação da BR-262, entre Uberaba e Nova Serrana.