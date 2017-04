PT prepara expulsão do presidente afastado, prevê ex-mandatário

PT prepara expulso do presidente afastado, prev ex-mandatrio

Improbidade

Com sinalização de denúncia de improbidade administrativa contra no mínimo três pessoas, promotor Carlos Valera redige relatório em inquérito com que apurou crime ambiental.

APP

No contexto está área verde em APP no conjunto Uberaba, invadida e de ocupação legalizada há mais de oito anos pela Prefeitura com a efetiva participação da Câmara.

Ignorado

Para a legalização da invasão foi ignorado parecer de engenheiro da própria Prefeitura ressaltando que o local era APP e área de risco. Documento está no inquérito.

Pá de cal

Incidentes de domingo na votação para a direção do PT, atribuídos ao presidente afastado Josimar Rocha, devem sacramentar a decisão pela sua expulsão do partido.

Sem dúvida

Quem não tem dúvida disso é o ex-presidente Sebastião Severino, adversário de Josimar, dentro do PT, há anos.

Reincidência

Diz ele que Josimar é reincidente em desrespeitar as orientações do partido. “Acredito que somente seu pedido de desfiliação evitará a expulsão” – destacou.

Na esteira

O presidente afastado, membros da Executiva e outros filiados respondem a processo resultante das eleições de 2016, quando recusaram determinação de colocar o PT na campanha do PP.

Recuo

Houve recuo, mas o estrago para o presidente já estava feito.

Baixo quórum

A eleição domingo nem parecia ser do PT. Números evidenciam uma base desmotivada e sem liderança motivadora. Somente a temperatura nos bastidores era a normal (quente).

Ausência

De 1.700 filiados, apenas 127 votaram em um dos candidatos (o eleito Léo Ismar, apoiado de Adelmo e Severino, com 84% dos votos, o pai, um voto, e a irmã de Josimar, dezoito).

Afastados

Processados por compra e venda de votos na eleição para a Mesa Diretoria, em Frutal, sete vereadores foram ontem afastados pela juíza Pollyanna Lima Neves.

Bloqueio

Eles também tiveram bens bloqueados até o valor de R$20 mil, mas continuarão recebendo seus salários do Legislativo.

Expo

Diretores da ABCZ e Paulo Piau formalizam hoje convite ao presidente Temer para vir a Uberaba abrir a Expo.

Pedidos

Na pasta, além da planta de amônia, Piau leva outros temas, incluída a emperrada duplicação da BR-262, entre Uberaba e Nova Serrana, sob responsabilidade da Concebra Triunfo.

É mole?

Governo do Estado não honra suas obrigações com a saúde e a educação em Uberaba. Para o custeio das UPAs, a dívida já ultrapassa os R$2 milhões.

Transporte

Na educação, a Prefeitura tem feito o transporte de estudantes para escolas estaduais.

Inversão

É o município que está bancando o Estado em algumas situações. Os papéis se inverteram, mas a maior fatia da receita continua indo para Belo Horizonte.

Sem receita

Relator na Câmara dos Deputados do projeto da reforma trabalhista, Rogério Marinho (PSDB) anuncia que proporá o fim da contribuição sindical aos mais de 11 mil sindicatos.

Alterações

Contribuição seria opcional e ele revelou que mudará mais de 100 artigos da CLT, propondo ainda mecanismo para conter a judicialização trabalhista.

Salvação

Secretário de Desenvolvimento do Agronegócio fez ontem mais um elogio aos produtores rurais, que, segundo Luiz Saad, estão evitando o aprofundamento da crise brasileira, via exportações.

Pé no freio

E se já não bastassem os problemas resultantes dessa crise, milhares de investimentos em Uberaba e na região estão parados na Supram à espera de outorga ambiental.

De olho

São nove mil processos gerando preocupações ao promotor ambiental Carlos Valera, que vai tentar fazer a fila andar.

Greve

O órgão enfrentou prolongada greve de seus servidores e não tem como por os processos em dia.

Condenação

Preso pela PM sob acusação de manter em estoque 108kg de maconha e 750g de cocaína, Kerlon de Oliveira Izaias foi condenado a cinco anos de prisão pelo juiz Ricardo Motta.

Fechado

A pena aplicada é a mínima, mas será cumprida em regime fechado, e o réu, primário, não poderá recorrer em liberdade.

Perda

Magistrado decretou ainda a perda de dezessete relógios, sete colares, seis anéis, dois broches, dois celulares e um tablet encontrados com Kerlon e apreendidos pela PM.

Recurso

Inconformado com a pena, pois havia pedido a máxima, o promotor Laércio Conceição, autor da denúncia, já antecipou que recorrerá ao Tribunal de Justiça.

Veículos

Ele postula 15 anos de prisão para o acusado e ainda a perda de dois veículos também encontrados em sua casa, mas com documentos em nome de terceiros.

À venda

Com a transformação da Transamérica Uberaba em FM, o deputado Tony Carlos colocou à venda a Transamérica de Sacramento.

Pois é!

No Tribunal de Contas do DF, 36% dos funcionários têm salários acima do teto de R$30,4 mil.