Crime ambiental

Crime ambiental

Denúncia de crime ambiental chegará ao promotor Carlos Valera, tendo como alvo uma das usinas de cana da região.

Minas d’água

Brejo foi secado por ela, o que teria provocado o desparecimento de algumas minas.

Arrogância

Polícia Ambiental foi chamada e, segundo testemunha, executivo da empresa teria dito para aplicar a multa, que ela pagaria, mas não deixaria de fazer o que quisesse com a área.

Sem miséria

“De quanto é a multa, de dois, três milhões, não tem problema” – teria ressaltado.

Na marcação

Coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, promotor José Carlos Fernandes, dá ênfase a dois projetos de controle de gastos nos municípios mineiros.

Transparência

Em recomendação aos promotores da área, ele pede atenção para que os municípios cumpram por inteiro a lei da transparência. É o projeto Águas Claras.

Viagens

O projeto “Viajante errante, passo sem rumo” objetiva a normatização das despesas de viagem, que, em Uberaba, têm levado vereadores da região ao banco dos réus.

Chance

Verificando normas equivocadas ou a falta delas, o MP chamará os gestores para uma conversa, dando-lhes a oportunidade de corrigir os erros e restituir os gastos ilegais.

Na Justiça

Segundo José Carlos, aqueles que resistirem à adoção das regras de transparência e ao controle do cidadão serão chamados à Justiça.

Correção

O mandato mal começou e os detentores de mandato em Delta ganham sua primeira correção salarial: 6,58%.

Congelado

No ano passado, a Câmara de Delta não fixou a remuneração de prefeito e vereadores para o período 2017/2020 e o índice agora aprovado é de correção.

Sem contato

Advogado se queixa que, mesmo estando fora da cidade e necessitando de informação oficial, não conseguiu falar na Vara das Execuções Penais de Uberaba há alguns dias.

Transferência

Segundo ele, mesmo a ligação sendo feita por servidor de VEP de onde se encontrava, no geral do Fórum não se faz transferência para as secretarias.

E-mail

E teria sido acrescentada a explicação de que o contato somente poderia ser feito pessoalmente ou por e-mail.

Muita coisa

Consultado, o diretor do fôro, Fabiano Rubinger, frisou que o volume diário de ligações para todo o prédio é muito grande e isso estava prejudicando as atividades.

Diálogo

Magistrado se disse à disposição para receber o reclamante.

Novidade

Baile do Cowboy – dia 6 de maio – terá praça de Food Truck para a comercialização de hambúrguer, massas, escondidinhos e outras delícias.

Instituto

Investigação do Ministério Público sobre doação feita por empresa do Sul do País recai sobre o Instituto Chico Xavier, e não o memorial que leva o nome do médium.

Afastado

Há tempos o instituto foi afastado de qualquer tratativa sobre o memorial e o projeto passou a ser tocado exclusivamente pela Prefeitura.

Perdas

Perdas de receita da ABCZ no ano passado chegaram a R$1,13 milhão. A mais significativa delas foi no item publicidades e patrocínio: R$515 mil.

Rotina

Também em 2013, 2014 e 2015, a maior entidade da pecuária nacional apresentou déficit. Números que desafiam a diretoria empossada no último quadrimestre de 2016.

Maria da Penha

Ministério Público pediu à Justiça a condenação de Z.V.O., acusado de lesão corporal leve e ameaça contra a ex-esposa, contra a qual teria desferido golpes com um capacete.

Falso testemunho

Por falso testemunho ressaltado em sentença da juíza Juliana Beretta, então no Juizado Especial, I.R.S.G. teve sua condenação pedida pelo promotor Laércio Conceição.

Acidente

Segundo a juíza, a testemunha arrolada em processo sobre indenização por danos materiais falseou a verdade em seu depoimento.

É o líder

Ao irem às urnas, ontem, petistas uberabenses deixaram claro que continuam fiéis a Lula e que tudo farão para que ele volte à Presidência da República.

Para 2018

Grupo do presidente licenciado Josimar Rocha fez campanha pela falta de Lula e a reeleição de Pimentel no ano que vem.

Falência

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Vitória, no Triângulo, pediu a falência da Usina Andrade, por descumprimento do plano de recuperação judicial.

Atraso

Desde fevereiro, os trabalhadores da usina não recebem seus salários.

Lei seca

Em um único mês, março, a PM do Distrito Federal flagrou 1,5 mil motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

Fundo do poço

Os dois principais setores hoteleiros de Brasília, endereços de luxo da capital, registram atualmente rotina de roubos e furtos de veículos à luz do dia, tráfico de drogas e prostituição.