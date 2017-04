Com voto divergente, Tribunal de Justiça condena uberabense a sete anos de prisão

Com voto divergente, Tribunal de Justia condena uberabense a sete anos de priso

Pressão

Citando o movimento “Acorda Uberaba”, alguns cidadãos firmaram correspondências protocoladas ontem na Câmara, pedindo informações sobre os gastos da Casa.

Em detalhes

Entre outras coisas, eles pedem a lista de assessores de cada vereador com o horário de trabalho e os gastos dos edis com viagens em 2015 e 2016.

Transparência

O Legislativo ainda não se manifestou, mas assessores argumentaram que, em rápida análise, todas as informações solicitadas estão disponibilizadas no próprio site da Casa.

De dentro

Falta pouco para que Lerin passe a integrar o secretariado estadual. Acordo costurado entre Pimentel e PSB o colocará na Secretaria de Esportes.

Pena pesada

Por dois votos a um, o Tribunal de Justiça transformou condenação a prestação de serviços por dois meses por porte de drogas em sete anos e sete meses de prisão por tráfico.

O réu

Sentença, resultante de recurso do promotor Laércio Conceição, recai sobre Danilo Seabra, que é reincidente e com quem foram encontrados há quatro anos 186g de maconha.

Divergente

O desembargador Alexandre Vitor discordou dos colegas, ficando com a sentença de 1ª instância.

Sem provas

Segundo ele, inexistem nos autos prova de tráfico e a única acusação contra Danilo foi firmada por policial militar que nem se lembrava mais de detalhes do caso ao ser ouvido.

Desistência

Passados oito anos desde que foi sequestrada na porta de sua residência e estuprada na MG-190, dona de casa desistiu da ação, em que os criminosos não chegaram a ser identificados.

Perícia

No inquérito que será arquivado por manifestação do MP consta que perícia não conseguiu desmentir ou comprovar a denunciada conjunção carnal.

Assombrada

Depois de nova ação em Delta, com a prisão de acusados de furto e receptação de gado, policial sentencia: “Parece ser uma cidade assombrada. Quanta coisa de ruim acontece ali”.

Fartura

Acusado de manter 104 quilos de maconha em casa, onde foi preso pela PM, Kerlon de Oliveira Isaias tinha em seu poder 17 relógios, sete colares, seis anéis e outras joias e celulares.

Dívida

Suspeito de tráfico, ele disse aos PMs que todas as joias foram adquiridas “como furto do seu trabalho” e que a guardava a droga para outra pessoa para quitar dívida de R$8 mil.

No horário

De volta à Expo, os shows musicais serão encerrados à 1h.

Aos poucos

Diretor Arnaldo Prata diz que a ABCZ quer muito a volta do povo ao Parque Fernando Costa e que a programação para ele tende a melhorar nos anos seguintes. Agora é laboratório.

Histórico

Diz o criminalista Lucas Ávila que, não faz muito tempo, as advogadas Larissa, defensora pública, e Liliane Amui também atuarão sozinhas no Tribunal do Júri, e com sucesso.

Feito

Mas, não deixa de cumprimentar as colegas Juliana Castejon e Fabiana Santos pela atuação da última terça-feira, considerada histórica por Leuces Teixeira.

Entusiastas

E, segundo Lucas, enquanto professor universitário na Uniube, nos anos 90, eram as mulheres quem mais se empolgava com as disciplinas penais.

Vidente

Publicidade de vidente colocada em postes da Cemig já rendeu mais de R$30 mil em autuações para os responsáveis, aplicadas por fiscais de Posturas.

Retirada

Além da punição pecuniária por desrespeito ao Código de Postura, foram também notificados para retirar os banners.

Disputa

Petistas uberabenses irão às urnas amanhã para escolher o sucessor do afastado (como punição) Josimar Rocha.

Concorrentes

Quatro nomes se habilitaram, mas a disputa parece estar entre o professor Sandro Sene, apoiado pela situação, e o dentista Leo Ismar, o preferido do grupo de Adelmo Carneiro Leão.

Adversário

Sebastião e Adelmo são encarados como adversários pelo presidente afastado e seu grupo.

Capacitação

Subsecretária de Estado Antidrogas esteve ontem com Paulo Piau e acertou a realização em Uberaba de curso de capacitação de professores de prevenção às drogas.

Data

Patrícia Magalhães definiu para isso a última semana de junho e a capacitação será aberta também aos professores da rede privada com inscrição via Prefeitura.

Cowboy

Esgotados os ingressos para mesas no Baile do Cowboy. Mas, ainda podem ser encontrados para outros três setores, incluída a área Vip, com open bar de cerveja, refrigerante e água.

Sujou

Chegou ao Ministério Público denúncia do que seriam contratação e cessão irregulares de servidores pela Câmara de Delta.

Na parede

Quatro vereadores (Neguinho, Ivoner, Michel e Wesley) pressionam o presidente da Casa a demitir os contratados e anular a cessão.

Postagem

Tramitando na Câmara dos Deputados projeto que torna obrigatório citar em correspondência a data da postagem e a da entrega. Tem gente pagando juro por culpa alheia.