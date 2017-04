Pelo gongo

Em razão de recente decisão do STF, que descriminalizou a conduta de desacato, o ex-vereador Edmilson Doidão fica livre de responder a processo.

Ofensas

Em agosto do ano passado, ainda vereador, ele interferiu em fiscalização da Prefeitura, no “calçadão”, e dirigiu ofensas a fiscais e PMs que combatiam a venda de DVD pirata.

Preso

Edmilson chegou a ser preso e indiciado em inquérito, que agora será arquivado por manifestação da Promotoria.

Sem punição

Livres de ação penal ficam também dono de motel e dois rapazes que levaram as namoradas menores de idade para encontro amoroso regado a bebida alcoólica.

Desacerto

Os jovens se desentenderam com a administração do motel no acerto de contas e a PM foi chamada, flagrando a situação que envolvia as menores.

Desistência

Caso será, porém, arquivado, pois as mães das mocinhas não quiseram representar contra os envolvidos.

Na carne

Nova diretoria da ABCZ corta inúmeros gastos para enfrentar o déficit herdado, que chegou a mais de R$3 milhões.

Viagens

Demissões de funcionários com altos salários e o fim das viagens aéreas de diretores em classe executiva estão no pacote de contenção.

Grau máximo

Prisão e multa em grau máximo é o que o promotor Laércio Conceição está pedindo para Kerlon de Oliveira Isaias, acusado de tráfico de drogas. Muita droga.

Dezenas de kg

Em dezembro, a Polícia Militar encontrou, na residência do acusado, na rua Guia Lopes, 104 quilos de maconha (em 126 tabletes) e 725g de cocaína.

Fartura

Análise da droga feita pela perita Cléa de Bosco Rosa Santos indicou que os 104kg de maconha poderiam resultar em 130 mil cigarros e a cocaína, em 725 papelotes.

Faturamento

Em dinheiro, essa droga poderia render R$665 mil.

Guardando

No processo, Kerlon confessou a posse da droga, mas disse que a guardava para “João Carlos”, de sobrenome e endereço não informados. E que não apareceu.

Condenação

Pelo furto de um pneu de veículo estacionado em via pública e usado em outro carro, Rubens Miranda Silveira Jr. e Rogério Ricardo Sousa Ribeiro foram condenados na Justiça.

Apelação

A sentença é do juiz Ricardo Motta e a pena, dois anos de reclusão, transformados em prestação de serviços, mas a dupla está recorrendo ao TJ, alegando inocência.

Seis anos

Outro condenado pelo magistrado foi Elídio Marcos Rosa Filho, julgado por roubo a transeunte na rua presidente Artur Bernardes, no bairro São Benedito.

Corrupção

Ele foi condenado também por corrupção de menor (seu cúmplice no roubo) e sentenciado a seis anos e quatro meses no regime semiaberto.

Condenados

Para Ítalo Rangel Paiva Rezende e Daniel Roberto Gonçalves Trindade, acusados de roubo, o juiz Ricardo Motta decretou penas de seis anos e oito meses e cinco anos e quatro meses, respectivamente.

Invasores

A dupla foi acusada de invadir domicílio, dominar família e roubar veículo e outros objetos. Os dois estão apelando ao TJ.

Arquivo

Impune ficará a invasão de residência na avenida Djalma Castro Alves, em julho de 2016, quando família foi dominada e os ladrões roubaram veículo, celulares, joias e dinheiro.

Identidade

O veículo foi recuperado pouco depois da fuga dos três assaltantes, nas imediações da penitenciária, mas nem um deles foi identificado no inquérito produzido.

Vermelha

Se o Senado não alterar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, carros a serviço de aplicativos (Uber, por exemplo) terão placa vermelha, a exemplo dos táxis.

Tributos

Serviço será regulamentado pelas prefeituras e haverá cobrança de tributos, segundo texto aprovado.

Preservado

E mesmo com os salários dos servidores mineiros parcelados e congelados em sua gestão, o governador Pimentel tem escapado ileso nas manifestações em Uberaba.

Preventiva

MP se manifestou contra o relaxamento de prisão provisória requerido por Amanda de Oliveira Soares, investigada sob suspeita de integrar organização criminosa.

Sem ofensa

Leitor Altalísio Raymundo Filho, a propósito de afirmações do presidente do Crea em Uberaba (vide edição de ontem), indaga: “Como combater corrupção sem punir os corruptos?”.

Histórico

Experiente e veterano criminalista, Leuces Teixeira considerou ontem um “dia histórico” para a advocacia criminal uberabense.

Somente elas

Pela primeira vez, pelo que se saiba, apenas mulheres – as advogadas Fabiana Santos e Juliana Castejon – atuaram como defensores no Tribunal do Júri. E com absolvições.

Único

Projeto de criação do Documento Único (reunindo CPF, RG, CNH) – já aprovado pela Câmara dos Deputados – passou pela CCJ do Senado e vai à votação em plenário.