MP vai arquivar denúncia contra médicos e integrante do Judiciário

MP vai arquivar denncia contra mdicos e integrante do Judicirio

Transferência

Por razões de segurança, o único homem preso em razão do atentado de 6ª-feira contra agente penitenciário foi transferido da penitenciária de Uberaba.

Destino

Ele já se encontra na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem.

Déficit

O déficit na ABCZ saltou de R$396,5 mil em 2015 para R$3,7 milhões no ano passado, mostra relatório da Moore Stephens Auditores e Consultores, de Ribeirão Preto.

Pessoal

Em um ano, as despesas de pessoal da entidade cresceram R$3,5 milhões, passando de R$31,9 milhões para R$35,5 milhões.

Despesa

Entre as despesas da ABCZ no ano passado estão R$310 mil com as eleições de renovação da diretoria, no ano passado.

Perigoso

“Estão desmantelando as empresas brasileiras” – criticou ontem, em Uberaba, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Morte à vista

Para Jobson Andrade, sem qualquer defesa à impunidade, a operação Lava-Jato está matando as maiores empresas brasileiras de engenharia.

Comparação

Empresário que assistia à fala acrescentou que “para matar o carrapato (os corruptos) estão matando a vaca (as empresas)”.

Corrupção

Disse o presidente do Crea que as empresas investigadas estão sendo substituídas no mercado por outras, estrangeiras, como se a corrupção fosse privilégio dos brasileiros.

Estrago

A forma de combate à corrupção foi criticada também no episódio da operação Carne Fraca, em que as empresas foram mais atacadas do que a corrupção.

Pra pensar

Ainda que a intenção não seja essa, muitas atitudes do governador Pimentel são prejudiciais a Uberaba, critica o vereador Kaká.

Lista grande

Na lista prejudicial estão a ida da Megaleite para BH, com investimento do Estado que não ocorria enquanto a feira era aqui, e a venda do prédio da Cemig na rua Padre Zeferino.

Uber e táxi

Às 21h30 de ontem a Câmara Federal ainda discutia os destaques do projeto sobre o transporte individual de passageiros, aprovando a regulamentação pelas Prefeituras.

Aplicativos

Se aprovado também no Senado com esta redação, o projeto impedirá o funcionamento dos aplicativos (como o Uber) sem regulamentação municipal.

Recurso

A absolvição de H.A.F., preso com porção de crack que seria transformada em 700 pedras menores, segundo consta nos autos, é contestada pelo promotor Laércio Conceição.

Condenação

Recorrendo também à do acusado aos PMs, de que a droga comprada por R$2,2 mil lhe renderia R$4,5 mil, o MP pede ao TJ que ele seja condenado por tráfico.

Reincidência

Diz o promotor que H. é reincidente, pois tem condenação por tráfico de drogas.

Ainda em pauta

Crítico do Código Florestal, o promotor Carlos Valera é convidado da UFTM para discutir a legislação em seminário que contará com a participação do governo da Noruega.

Obrigações

Autor de ações contra ruralistas de Uberaba e região por questões ambientais, Valera é solicitado a contribuir no painel “Obrigações legais, serviços ambientais e setor privado”.

Fala da Igreja

A Arquidiocese, representado por padre Edilson, entrou na discussão da reforma da Previdência, participando da reunião de professores e sindicalistas com o deputado Marcos Montes.

Representação

Advogado Odilon dos Santos formaliza representação na OAB contra a direção da penitenciária, argumentando que foi discriminado por agentes penitenciários de escolta.

Brecado

Segundo ele, os servidores não permitiram que falasse com seus clientes, no Fórum, para comunicar que juiz da Vara Criminal havia relaxado a prisão de todos.

Culpa do Leão

Ao ser cobrado pela Receita Federal por rendimentos não recebidos por ele, o médico belo-horizontino Elmer Mattos Orempuller resolveu recorrer ao Google.

Curiosidade

Ele queria saber se alguém usava usando o seu nome e o CRM. E soube.

Farsante

Foi assim que chegou a ex-colega de trabalho em BH, Wildinei Brandão Alkimin, não médico, que estava se passando por ele na Prefeitura de São Francisco de Sales.

Apelos

Por telefone, o verdadeiro Elmer contatou o falso e disse que o denunciaria à polícia, ouvindo apelos, não atendidos, para que não fizesse isso.

Inconformismo

Inconformado com a morte da mãe, em hospital, uberabense foi ao Ministério Público para denunciar o que considerava envolvimento de médicos com organizações criminosas.

Até o Judiciário

E chegou a citá-los nominalmente e ainda a integrante do Judiciário, como conivente com criminosos.

Arquivo

Ontem, o promotor Laércio Conceição propôs o arquivamento da investigação, por considerar as alegações apenas teorias sem nenhuma comprovação ou fundamento.