Falso médico atendeu pacientes em São Francisco de Sales por sete anos

Falso mdico atendeu pacientes em So Francisco de Sales por sete anos

Em parte

O grande número de pacientes de São Francisco de Sales atendidos pelo serviço público em Uberaba tem explicação: o “médico” que encaminhou muitos deles não era médico.

Farsa duradoura

Por sete anos, Waldinei Brandão Alkimin trabalhou como “doutor Elmer Matos”, com documentos falsos e contratado pela Prefeitura por R$30 mil/mês (valor não confirmado).

Virose

Segundo moradores de São Francisco, o falso médico era “especialista” em diagnosticar virose e encaminhar pacientes para Uberaba.

Prisão

Desmascarado pelo verdadeiro dr. Elmer, de BH, ele foi preso no último sábado e levado para Frutal, onde teve fiança arbitrada em R$40 mil.

Vai render

Prestação de contas da diretoria substituída na ABCZ vai render. No mínimo haverá questionamentos, como na assembleia do ano passado.

Viagens

Chamam a atenção os valores dos salários pagos a alguns contratados, os gastos com viagens e o processo eleitoral.

Nepotismo

E as denúncias sobre procedimentos em Delta não param de chegar. A última delas se refere ao poder de um determinado vereador no Executivo e contratações de parentes.

Guerra

Nem se fosse inventada de novo Delta estaria livre das acirradas divergências políticas que marcaram todas as administrações desde a sua emancipação.

Condenações

Muitas das desavenças foram parar no Judiciário, via denúncias anônimas ao Ministério Público, com condenações.

Viagens

Outros processos ainda tramitam, como o que nasceu de apuração do promotor João Davina sobre a farra das viagens no Legislativo.

Fio da navalha

Em perigo está também o mandato do prefeito de Campo Florido, Ronaldo Bernardes, cassado pelo TSE, mas ainda brigando em instâncias outras.

Peso-pesado

Para tentar salvar seu mandato, Ronaldo contratou escritório de advocacia em Brasília, onde tudo acontece.

Pode?

Informação da Superintendência da CEF no Triângulo revela que, entre janeiro de 2006 e março último, 21 mil títulos de capitalização venceram e não foram resgatados pelos titulares.

Sem correção

Esses títulos somam R$3,4 milhões e não sofreram correção a partir do vencimento. É muita grana para ficar esquecida.

De olho

O Ministério Público está de olho no CaixaCap Sucesso, título de capitalização, e quer a sua proibição pela Justiça Federal, apontando alguns pontos desfavoráveis aos clientes.

Breque

Em São Gotardo, a Justiça brecou a atuação de dois advogados, que vinham cobrando até 50% do valor para a liberação aposentadorias atrasadas de idosos.

E mais

Eles cobravam mais cinco salários mínimos de “custo operacional”, e a Justiça determinou que seus honorários fiquem no limite de 20%.

Quadrilha

Chefiada pelo delegado Vitor Heisler, equipe da Polícia Civil desbaratou em Araxá quadrilha especializada em roubos a residências.

Violentos

Violentos, seis criminosos, de 19 a 26 anos, atuaram em quatro bairros, incluído o centro, nos últimos dois meses, levando carros, computadores, joias e dinheiro.

Contra o Uber

Presidente do Sindicato dos Taxistas, Orlando Urbano está em Brasília acompanhando a movimentação na Câmara em torno do projeto que inviabiliza o Uber no país.

Para táxis

Projeto que deve ter discussão iniciada hoje limita a veículos com caixa luminosa externa com a palavra táxi e que usem taxímetro o transporte individual de passageiros.

Competência

A tendência é a Câmara Federal fazer um regulamento geral e deixar os detalhes por conta de cada município, como ocorre é atualmente.

Urgência

Para ser votado esta semana, o projeto precisa ter reconhecido o regime de urgência. Taxistas de todo o país estão em Brasília.

Chico Xavier

Pré-lançado sábado em Uberaba, o livro “Chico Xavier e seus ensinamentos” (com a Turma da Mônica) vendeu 20 mil exemplares na pré-venda.

Nacional

O lançamento nacional será sexta-feira, em São Paulo, com sessão de autógrafo dos escritores Luís Rivas e Maurício de Sousa.

Preparativos

Providências em curso na Polícia Militar para a confecção de Termo Circunstanciado de Ocorrência, a ser entregue diretamente ao Judiciário.

Estrutura

Diz o comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Waldimir Ferreira, que toda a estrutura necessária à produção e encaminhamento do documento está em fase final de montagem.

Para cima

Semana começou com preços em alta para alguns produtos na Ceasa: alface, couve e brócolis com aumento de 20% e 25%. O tomate Santa Cruz sofreu correção de pouco mais de 30%.

Mão na massa

Secretário Luiz Carlos Saad botou a mão na massa sábado, na confecção de pizzas à venda pró-Orfanato Dom Eduardo.