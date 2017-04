Contribuição ao INSS: Justiça Federal absolve ex-diretores da Copervale

Contribuio ao INSS: Justia Federal absolve ex-diretores da Copervale

Desvio

A simples “intermediação” de renovação de empréstimo feito pelo Hospital “Hélio Angotti” junto à CEF, entre 2008 e 2009, rendeu R$ 313 mil à FGA Assessoria e Negócios.

Nos autos

O detalhe consta no processo em que o juiz federal Élcio Arruda distribuiu 28 anos de prisão a quatro acusados do desvio de recursos do hospital naqueles dois anos.

Familiar

A FGA, segundo a sócia absolvida na ação, fora criada pelo então marido (filho de diretor do hospital) com o objetivo de prestar consultoria ao “Hélio Angotti”.

Confirmou

O detalhe foi confirmado pelo condenado, acrescentando em depoimento ter colocado a empresa no nome da então esposa, do filho e da sogra.

Muleta

Ele explicou não ter posto a FGA no próprio nome porque tinha “problemas cadastrais” e a finalidade era ajudar o hospital, que, segundo frisou, também “tinha sérios problemas cadastrais”.

Proveito próprio

Sentença condenatória diz que R$ 370 mil 775 desviados do hospital para a FGA foram usados no pagamento de despesas pessoais.

Negativo

Outra empresa, em nome da qual houve pagamentos por “serviços prestados”, negou qualquer relação profissional com o hospital.

Destino

E o dinheiro a ela destinado foi parar também na conta da empresa uberabense.

Notas fiscais

O condenado da FGA chegou a citar “Gilvan Malavota” como a pessoa encarregada das notas fiscais apresentadas ao hospital por duvidosos “prestadores de serviços”.

Desconhecido

Fracassaram todas as tentativas do Ministério Público e da Justiça para ouvir “Gilvan”.

Pois é!

Nem a defesa do acusado, que o arrolou como testemunha, conseguiu colocá-lo em contato com a Justiça.

Rapidez

Entre a aceitação da denúncia, a tramitação do processo e a sentença do juiz Élcio Arruda transcorreram apenas 13 meses.

Putz

Mensagem do delegado Grilo em grupo de segurança no Whatsapp chegou até ao celular de parente de investigado no atentado de ontem contra agente penitenciário.

Absolvidos

Em sentença da juíza federal Cláudia Salge, quatro ex-diretores da COPERVALE foram absolvidos da acusação de sonegação de contribuição previdenciária.

Acabou

Decisão da magistrada transitou em julgado no mês passado.

Paradinho

Em grau de recurso, o processo em que diretores e funcionários da cooperativa foram condenados à prisão sob acusação de “batismo” do leite está parado no TRF há quatro anos.

Multado

Condenado a 4 anos e 2 meses por tráfico pelo Tribunal de Justiça, Kleber Marcelino Maynart terá também de pagar multa de R$ 12 mil.

Na esteira

Também condenado a 4 anos e 2 meses em grau de recurso do MP, Fanésio Barbosa de Souza igualmente pagará multa de R$ 12 mil.

Méritos

Investigador Ismar Marão (também vereador) e o inspetor Gileno Fagundes, homens de confiança do delegado Grilo, estão na linha de frente da Polícia Civil em Uberaba.

Não dorme

Em sua conta no Instagram, Gileno escreveu: “Esse é meu time: PCMG. Nós não dormimos no combate ao crime”. Uberaba agradece.

Proibição

Processo que apurou desvios no “Hélio Angotti” tem depoimento afirmando que o criador da empresa FGA está há tempos proibido de entrar no hospital.

Câmeras

Câmeras de segurança instaladas em residências e comércio, voltadas para a rua, têm ajudado a Polícia Civil em muitas investigações.

Gol verde

Foi assim com o atentado contra agente penitenciário. Veículo filmado por câmera provocou diligências feitas logo em seguida pela PC com a prisão de suspeito.

Repercussão

Repercutindo em redes sociais despacho do Judiciário sobre adolescente apreendida em meio às investigações do atentado.

Envolvimento

O carro usado no crime estava em sua casa e ela própria se disse autora dos disparos contra o agente penitenciário (o que não se comprovou) por não gostar de policiais, segundo o delegado Heli Andrade.

Agressão

Se não bastasse, a adolescente foi agressiva e chegou a dar tapa no rosto de policial ao ser abordada.

Amparo e amor

Ela, de 16 anos, teve seu pedido de internação provisória feito pelo MP indeferido ao argumento de que necessita é de amparo, orientação e amor.

Cavalo

O furto de um cavalo apreendido no Horto Municipal, em 2013, ficará impune, por falta de identificação do autor.

Arquivo

MP pediu o arquivamento do inquérito.

Investimento

Com investimento de R$ 30 milhões, a Neotech Soluções Ambientais já faz testes de operação para iniciar atividades no DI 3, comemora o secretário José Renato Gomes.

Resíduos

Trata-se da moderna indústria de gestão integrada de resíduos e recicláveis industriais.