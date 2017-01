Morbidade

Enxugando

Com R$3 milhões a menos no orçamento, em relação a 2016, Luiz Dutra se vê forçado a promover cortes de despesas no Legislativo.

Ouvindo

Para isso, pretende ouvir seus treze colegas, pois parte da solução pode estar no gabinete de cada um.

De fora

Redução de recursos resultou do entendimento da Justiça de que as verbas do Fundeb e da Cosip não poderiam entrar no cálculo determinante do duodécimo.

Inconstitucional

A inclusão das duas fontes havia ocorrido por iniciativa do próprio Legislativo e teve sua inconstitucionalidade arguida pelo Executivo.

Cartão Saúde

Forma de acesso aos serviços de saúde de Uberaba será regulada por cartão magnético, a ser introduzido por etapas na rede pública.

Experimental

A experiência com o Cartão Saúde será feita inicialmente no Caism (o Hospital da Mulher) e em uma das UPAs, antecipa o secretário Iraci Neto.

Responsabilidade

Lembra ele que cada município é responsável pela assistência básica aos seus cidadãos. Na prática, isso não funciona inteiramente.

Referência

Como polo de saúde e referência regional, Uberaba, sem contrapartida financeira, tem sido rotineiramente procurada por moradores de outras cidades.

É muito

Iraci calcula ser de 20% a 30% os residentes de outros municípios que buscam assistência na rede uberabense, de consulta médica a exames e remédios.

Domicílio

Para ter o Cartão Saúde, o cidadão terá de comprovar domicílio eleitoral em Uberaba, mas há peculiaridades a serem examinadas.

Lixo

Prefeitura deixará de recolher o lixo hospitalar, de responsabilidade do gerador, assim como as clínicas médicas e consultórios dentários.

Como fica

O recolhimento e o descarte do lixo dessas empresas são serviços que exigem cuidados especiais.

Assessoria

Cumprindo seu primeiro mandato de vereador, o servidor municipal de carreira Rubério Santos confirma que não deixará a assessoria de Comunicação da Igreja Católica.

Pioneiro

Rubério foi um dos jornalistas pioneiros da TV Uberaba sob a presidência do saudoso Nei Junqueira.

Contratação

A primeira assessora contratada por ele é a jornalista Candinha Sampaio, uma das mais experientes do jornalismo político.

Despesas

Para não deixar estudantes e professores do Estado em dificuldades, a Secretaria Municipal de Saúde bancou R$3 milhões em transporte escolar para eles no ano passado.

Contrapartida

Para a prestação do serviço, o Estado destinou pouco mais de R$100 mil ao município.

Pra cima

Início de semana com aumento de 40% no preço da batata doce, na Ceasa. A caixa com 22 quilos saltou para R$70, o que significa R$3,18 o quilo no atacado.

Na esteira

Para o brócolis o aumento foi de mais de 50%, saltando de R$30 para R$48 a dúzia.

Queda

As quedas mais significativas foram nos preços do limão Taiti (50%) e o mamão formosa (cerca de 45%, ficando em R$ 1,66 o quilo).

Em defesa

Policiais uberabenses comemoraram ontem, em redes sociais, o registro na Espanha, do Comitê de Direitos Humanos para Policiais, que terá representação no Brasil a partir de março.

Vítimas

Nos primeiros cinco dias do ano, a Polícia Militar do Rio perdeu dez homens assassinados.

Morbidade

As neoplasias continuam sendo a principal causa de internações hospitalares pelo SUS em Uberaba, depois de gravidez, parto e puerpério.

Ocorrências

Em onze meses do ano passado, 1 mil 746 pacientes com tumores foram assistidos pela rede conveniada e pública.

Aparelhos

Doenças do aparelho respiratório provocaram 1 mil 473 internações e as do aparelho circulatório outras 1 mil 417.

Como garantia

Os bens de um médico e de dois diretores do Instituto Federal de Minas Gerais, em Bambuí, foram declarados indisponíveis pela Justiça Federal.

Carga horária

Segundo denúncia que deu origem ao processo a que responde, o médico, ao longo de 19 anos, cumpriu apenas 50% da sua jornada semanal.

Valor

Os bens indisponíveis somam R$716,4 mil, valor que o Ministério Público quer devolvido aos cofres públicos. Os diretores são acusados de omissão.

Então tá!

Defensoria Pública da União recorre ao STF para que detento com direito a progressão de regime (semiaberto e aberto) passe à prisão domiciliar, caso o presídio esteja lotado.