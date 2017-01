Sugere reflexão

Sugere reflexo

Repercutindo

Comentário distribuído pelo delegado Heli Grilo repercutiu nas redes sociais no fim de semana.

Covardes

Na nota, o chefe da PC na região sugere uma reflexão sobre o que os detentos que matam companheiros de forma selvagem e covarde são capazes de fazer fora dos presídios.

Proteção

E questiona por que teria o Estado de dar proteção à vida de criminosos e pagar indenização às famílias dos “monstros vítimas”, se não indeniza pela morte do cidadão que tomba diante da violência.

Selvagens

Em Uberaba, não são poucos os relatos de cidadãos vítimas de criminosos que invadiram suas residências e suas atitudes selvagens com vítimas inteiramente dominadas.

Comitê

Piau substitui Comitê de Crise por Comitê de Gestão Eficiente, integrado pelos secretários Wellington Fontes, Fernando Hueb, Rodrigo Vieira, Toninho e Jorge Cardoso.

Aval

Toda nova despesa necessitará do aval do comitê, presidido pelo secretário de Finanças.

Mão de ferro

Wellington Fontes já é tratado como a “mão de ferro” da administração.

Defesa Civil

Evaldo Fachinelli foi reconduzido à Coordenadoria de Defesa Civil com a incumbência de acelerar a produção do Plano Municipal de Defesa Civil.

Acadêmico

Plano da Sedest, defendido pelo promotor Carlos Valera e coordenado por Ana Luiza Bilharinho, terá a mão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e do IFTM.

Adjunto

Marco Túlio Machado Borges é outro reconduzido na administração municipal, permanecendo como secretário adjunto de Meio Ambiente.

Técnicos

Nos dois casos e de outros que retornaram, as opções foram exclusivamente técnicas.

Redução

Já aprovada pelo Senado tramita na Câmara proposta de regime especial de tributação de insumos do transporte coletivo, capaz de baratear as passagens de ônibus em até 15%.

Ídolo

Um dos grandes goleiros da história do Uberaba Sport, Diron Nunes permanece na equipe da Fundação de Esportes.

Fantástico

Impressionam os números apresentados pelo agora vereador Agnaldo Silva, enquanto presidente do Sicoob.

Saindo

Ao antecipar sua saída (mandato terminaria apenas em 2019), ele mostra que o patrimônio líquido da cooperativa saiu de R$ 9,5 milhões negativos, em 2000, para R$ 13 milhões positivos.

A favor

CentroForte, que havia sido contra a deflagração da fiscalização no “calçadão” no fim de ano, agora faz coro com CDL e Aciu.

Defensores

Fúlvio Ferreira (CDL) e José Peixoto (Aciu) pediram a fiscalização ainda em dezembro, argumentando que seus associados, pagadores de tributos e geradores de emprego mereciam uma resposta.

Universitária

Até meados do ano, a TV Universitária deve passar à administração da UFTM, medida apontada há anos como possibilidade de salvação da emissora.

Dificuldades

Sem subvenções e impossibilitada (por lei) de vender publicidades, além de não poder ser retransmissora de emissora comercial, a Universitária sobrevive da dedicação de uns poucos.

Estupro

Apenas em janeiro, em 2016, não houve registro de estupro de vulnerável em Uberaba. Ao longo do ano foram vinte e seis ocorrências.

Para cima

No período de janeiro a novembro deste ano, os crimes violentos aumentaram 3,3% em Uberaba, na comparação com idêntico período do ano passado.

Apenas um

Em 16 meses, apenas um (setembro deste ano) não registrou crimes violentos acima dos 300.

Evolução

Até junho do ano passado, os registros mensais estiveram na casa dos 200, evoluindo para a marca dos 300 a partir de julho.

A vizinha

Em Uberlândia, o aumento dos crimes violentos, este ano, ficou em 15%.

Dois dígitos

Das maiores cidades do Estado, Uberaba foi uma das poucas em que o crescimento não chegou aos dois dígitos.

Dois dígitos 2

Juiz de Fora, Montes Claros, Divinópolis, Uberlândia, Patos, Poços ficaram acima dos 10% e até a casa dos 40%.

Assustador

Na triangulina Patrocínio, o aumento foi de 48%.

Estacionamento

O estacionamento provisório na rua Alaor Prata, entre Segismundo Mendes e Artur Machado, será estendido por mais algumas semanas, a pedido da CDL.

Reforço

Mais de 1,6 mil PMs aposentados estão sendo reconduzidos ao serviço ativo em Minas, 6 deles em Uberaba, recebendo adicional de 30% dos proventos.