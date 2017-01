Normalidade

Quer briga?

Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense chamou a ABCZ para a briga com suas peças publicitárias para o carnaval do mês que vem. E a entidade partiu pra cima.

Crítica

O samba enredo da escola exalta a nação indígena e tece dura crítica ao agronegócio. Diz a letra que o “belo monstro rouba suas terras, devora as matas e seca os rios”.

De graça

A ABCZ e outras entidades entenderam isso como uma agressão gratuita aos ruralistas.

Pra esclarecer

Em nota, associação sediada em Uberaba frisa que “antes de mais nada é preciso esclarecer e reforçar que o País do samba é sustentado pela pecuária e pela agricultura”.

A frase

E recorreu a uma frase que Rivaldo Machado Borges se encarregou de massificar na última década: “Se você se alimentou hoje, agradeça a um produtor rural”.

Uai, sô!

Sem explicações, o novo prefeito de Delta, Marcos Estevam, determinou a suspensão do concurso aberto pela administração passada.

Provisório

Em comunicado distribuído, a Prefeitura diz que a reabertura do certame não tem data definida, mas deixou a entender que acontecerá.

Acudiu

Acionada pelo secretário de Obras, Nagib Facury, empreiteira tratou de instalar redes de proteção em construção que incomodava vizinhos na rua Irmão Afonso.

Nomeações

Luzes da Secretaria de Governo estavam acesas ainda às 23h de ontem. Era gestado o aguardado Porta-Voz do fim de semana.

Pra entender

Diz um dos novos diretores da ABCZ que, por onde andam, tropeçam em esqueletos, referindo-se à gestão anterior.

Trânsito livre

Alguns políticos de oposição em Delta ligando para dizer que o ex-prefeito Jorge Manoel “está dando as cartas na nova administração”.

Inelegível

Um dos protagonistas da emancipação de Delta, então um distrito de Uberaba, Jorge cumpriu os dois primeiros mandatos de prefeito da nova comunidade, mas está inelegível.

Protesto

Já regulamentado, o protesto de contribuintes inadimplentes deve ser posto em prática ainda neste ano pela Prefeitura.

Quando

Secretário de Finanças, Wellington Fontes, ainda discute a data.

Na frente

O Estado saiu na frente. Há tempos está protestando uberabenses devedores de diferentes tributos, incluído o IPVA.

Então tá!

Nota do Governo de Minas Gerais diz que todos os presídios do Estado estão funcionando dentro da normalidade.

Facções

O secretário de Administração Prisional, Francisco Kupidlowski, disse que Minas não enfrenta problemas com grandes facções criminosas do País.

Só seis

E mais, segundo ele, os presídios de Minas têm apenas seis integrantes de facções criminosas, devidamente monitorados.

Mas...

Problemas existem aos montes nas penitenciárias, inclusive na de Uberaba.

Alguns deles

Na esteira, condições ruins de trabalho, poucos agentes penitenciários, muitos detentos se dizendo do PCC, presos comandando suas quadrilhas do lado de dentro etc.

Saúde

Brigas

Em novembro, cento e dez uberabenses precisaram de socorro da Polícia Militar e da rede pública de saúde, apresentando lesões corporais.

Menor

Número foi ligeiramente menor que o de outubro, quando houve cento e quatorze feridos.

Curioso

Casa do Servidor, mantida pela Prefeitura, foi arrombada no início da semana, mas os invasores fugiram sem levar nada.

Animais

Também em Araxá, protetora de animais foi eleita vereadora: Fernanda Castelha (1 mil 366 votos), que fez campanha exclusivamente pelas redes sociais.

Balão

Prefeitura de Uberlândia prometeu bancar a redução de receita das empresas de ônibus com a gratuidade dos idosos entre 60 e 64 anos, mas não cumpriu.

Dívida

Somente no ano passado a dívida ficou acumulada em R$13 milhões.

Calamidade

Prefeito Odelmo Carneiro Leão decretou situação de calamidade financeira em Uberlândia, anunciando ter contabilizado até agora dívidas de R$390 milhões.

Contestação

Ex-prefeito Gilmar Machado reagiu ao anúncio, dizendo ter recebido R$300 milhões de herança do seu antecessor, agora sucessor.

Pra declarar

Receita Federal disponibilizará em 23 de fevereiro o programa gerador do Imposto de Renda Pessoa Física de 2017. A recepção começará no dia 2 de março.