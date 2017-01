Rachaduras

Sanduba

Sem tempo para almoçar em casa, Piau, Toninho, Rodrigo Grilo e Fernando Hueb estão passando à base de sanduíche.

Preferências

Prefeito fica nas frutas, Toninho e Grilo vão de pão com salame, enquanto Fernando opta por sanduíche natural.

Recomendação

Nos próximos meses, as despesas com os cargos de confiança – ocupados em parte por servidores de carreira – estarão reduzidas em cerca de 70%, recomenda o prefeito.

Sem volta

Isso significa que a maioria dos exonerados em 31 de dezembro não volta.

Duplo

Em muitos setores, os nomeados estarão acumulando funções.

Enxuta

A máquina deve funcionar o mais enxuta possível, o que levará os nomeados a se desdobrarem. Recado já foi dado.

Jornada

Para todos eles a jornada diária é de 8h, ao invés das 6h do funcionalismo.

Interdição

Defesa Civil interditou obra de empresa na avenida Leopoldino de Oliveira, pois estava comprometendo a segurança de imóvel de rua paralela.

Rachaduras

Escavação na área interditada pode ter provocado as rachaduras que apareceram na residência.

Queixa

Vizinhos da construção na rua Irmão Afonso se queixam da falta de tela de proteção e da queda de materiais em suas áreas. Ontem, um dos queixosos recolheu pedaços de tijolos no quintal.

Quem sabe?

Com a liberação de recursos pela União para a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios, pode ser que agora o Estado cumpra o que havia anunciado para Uberaba há mais de quatro anos.

De dentro

Em recente sentença da Justiça Criminal ficou claro que a ordem para o cometimento dos crimes pelos acusados julgados partia de dentro da penitenciária.

Sem valor

Com bloqueador de sinal, aparelho celular não terá valor algum dentro de presídio, enquanto hoje custaria até R$4 mil.

Corrupção

Ontem, agente penitenciário foi preso sob acusação de tentar introduzir celular no complexo.

Arbitral

Aumentam as críticas no grupo de WhatsApp que reúne advogados ao Tribunal Arbitral com citação de uso de símbolos em veículo, que o tornaria parecido com oficial, e outras coisinhas mais.

Olha só!

No fecho das críticas, uma recomendação: “Quem precisar dos seus serviços que se oriente antes com um advogado”.

Nomeação

Servidora municipal Luciene Fachinelli vai assumir a chefia da representação da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, como FALANDO SÉRIO havia antecipado.

Dormiram

Nos mais de 5 mil 700 acidentes de trânsito registrados em Uberaba, no ano passado, dezessete tiveram como causa o fato de o motorista dormir ao volante.

Ultrapassagem

Ultrapassagens forçadas provocaram outros sessenta e seis.

Transferido

Condutor das investigações que levaram sete vereadores à prisão em Frutal, o delegado Fábio Ruz foi transferido para Uberlândia.

Semelhança

Recentemente, outro delegado que também levou vereadores e até ex-prefeito de Araxá à prisão, Cezar Felipe, também foi removido. No seu caso, a pedido.

Pois é!

Os deputados federais exercem seus mandatos em Brasília, mas os candidatos à presidência da Câmara vão rodar o Brasil à cata de votos.

É cara

Justiça Militar de Minas Gerais custa caro ao contribuinte. No terceiro trimestre de 2016, último publicado, as despesas com os juízes somaram 1 milhão 689 mil.

Aposentados

Com vinte e três magistrados aposentados, a despesa ficou em R$2,2 milhões, com proventos médios de R$40 mil.

Pensões

A 8 pensionistas, na média mensal, foram pagos R$510,1 mil entre julho e setembro, enquanto todo o quadro de pessoal ficou em R$9,7 milhões. Quase R$ 40 milhões no ano.

CNH

Detran mineiro já está emitindo as novas Carteiras de Habilitação. Não há necessidade de troca fora do prazo de renovação.

TV analógica

Implantação da TV exclusivamente digital em Minas Gerais está programada para este ano. A partir daí, desaparecerá a TV analógica.

Gastos

Gastos do deputado Lerin bancados pelas verbas indenizatórias somaram R$74 mil, diz relatório de dezembro publicado pela Assembleia Legislativa.

Divulgação

Na divulgação de suas atividades parlamentares, ele investiu R$61,4 mil.

Ação de graças

Rubério Santos terá missa em ação de graças pelo seu primeiro mandato de vereador. Dia 8, às 9h, na Paróquia São Galvão/Morumbi.