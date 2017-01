Corregedoria

Recomendação

Os promotores de Justiça de Minas Gerais devem ter cautela com a imprensa, diz em linhas gerais nova Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria Geral do MP mineiro.

Surpresa

Procedimento pegou os promotores de surpresa, pois foi publicado em meio ao recesso.

Imagem

A recomendação diz que o membro do MP deve abster-se de participar de programas de TV e rádio e de outras mídias que possam comprometer a respeitabilidade do cargo ou a imagem da instituição.

Coincidência

Restrições surgiram após a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da lei que criminaliza o abuso de autoridade, voltada principalmente para juízes e promotores.

Reação

Já houve promotor, sob compromisso de sigilo da fonte, rotulando a norma como tentativa de proteger figurões investigados.

Dois gumes

Na prática existem duas maneiras de interpretar os objetivos da norma.

Faz sentido

E uma delas é mencionada por outro promotor: a necessidade real da cautela na divulgação de procedimentos.

Sem veto

Segundo ele, não há veto a entrevistas, mas simples recomendação de cautela para que um investigado, por exemplo, não seja considerado culpado antes da hora.

Peso

Questão é que a fala de integrante do MP soa como uma sentença nos ouvidos dos cidadãos.

Socorro!

Taxistas uberabenses têm reunião agendada para hoje com o deputado Marcos Montes. Vão pedir socorro contra o avanço do transporte clandestino via Uber.

Discussão

Na Câmara Federal tramitam algumas propostas relacionadas ao tema e todas preveem a competência do município para legislar sobre a matéria.

Na defesa

Ainda repercutindo o uso de helicóptero oficial para buscar filho de Pimentel em Escarpas do Lago, o governador explicou ontem como serão utilizadas as aeronaves em processo de compra.

Resgate

Equipamentos serão destinados exclusivamente a missões de socorro pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Base

Um desses helicópteros de resgate ficará sediado em Uberlândia para atender a todo o Triângulo e Alto Paranaíba.

Dois batalhões

Estão praticamente concluídos os estudos do Comando Regional da PM para a instalação de outro batalhão e a divisão de Uberaba em duas áreas para policiamento.

Instalação

Acontecerá a qualquer momento o anúncio da data da instalação da unidade de policiamento que dividirá com o 4º Batalhão as responsabilidades de segurança na cidade.

Cotado

Oficial lotado em Araxá é cotado para assumir o comando do novo batalhão uberabense.

Visitação

Memorial Chico Xavier batendo recorde de visitação. A partir do dia 3 foram 1 mil 832 visitantes. Local está aberto ao público de terça a domingo, das 13h às 18h.

Cargos

Presidente Luiz Dutra rolou para fevereiro a nomeação para os cargos de confiança na Câmara, antecipando que parte deles será ocupada por servidores de carreira.

Ainda não

Como o Legislativo funcionará neste mês apenas com os servidores de carreira, também a nomeação de assessores parlamentares, indicados pelos edis, será a partir de fevereiro.

Tem prazo

Pagamento da taxa de licenciamento de veículos de 2017 poderá ser feito até março, sem qualquer implicação. O valor (injustificável): R$92,66.

Arrecadação

Se todo o IPVA lançado for pago, o Estado arrecadará R$4,6 bilhões (divididos em 50% com os municípios, deduzidas algumas despesas).

Embriaguez

Dirigir embriagado foi a causa de mais de 130 acidentes de trânsito em Uberaba, no ano passado, segundo levantamento da Polícia Militar.

Em crise

Processada em Uberaba por não entregar correspondência em dia, a ECT nacional está mergulhada em profunda crise representada por prejuízos de mais de R$4 bilhões.

Cortes

Empresa recebeu agora o sinal verde do Ministério do Planejamento para cortar 8 mil funcionários em programa de demissão voluntária a ser anunciado ainda neste mês.

Mais cortes

Também a CEF tem plano de demissão voluntária negociado com o Governo, prevendo 10 mil desligamentos.

Correção

Unidade Fiscal do Município, referência para o recolhimento de taxas e multas em Uberaba foi corrigida para R$232,16.

Faturando

Até novembro, o Estado havia recolhido mais de R$942 milhões em Uberaba em ICMS e outras receitas. Em Veríssimo foram R$823 mil e outros R$18 milhões em Delta.