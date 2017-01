Nove anos

De fora

Almir Silva não foi incluído no release distribuído ontem, pela assessoria de Imprensa de Kaká Carneiro, em que é anunciada a composição do “voto de bancada do PR”.

Trio

Como integrantes dessa bancada, que votará em conjunto até 2020, segundo o release, figuram Kaká, Denise Max e Samuel Pereira.

Jogo de cintura

O que não faltou ao então vice-prefeito Almir, em busca de cadeira na Câmara, foi “jogo de cintura” e agilidade para escapar de algumas rasteiras.

Reserva

Com 30 anos de serviços prestados à PM, onde ingressou como soldado, o capitão Roberto de Oliveira passou para a reserva.

Colégio

Antes, ele passou o comando administrativo do Colégio Tiradentes para o colega major Claiton, ex-subcomandante do 4º Batalhão.

Amiga dos cães

Denise Max tomou posse para o segundo mandato, com um dos seus cachorrinhos debaixo do braço. E ele se comportou bem durante a cerimônia.

Reconhecimento

Thiago Mariscal fez questão de subir ao palco em que estavam os vereadores a serem empossados em companhia do deputado Tony Carlos, seu mentor.

Voo explicado

Diante da repercussão das imagens gravadas por celular e distribuídas em redes sociais, Pimentel explicou o que ele e helicóptero a serviço do Governo faziam em Escarpas do Lago, no fim de semana.

Negando

Governador negou que tivesse ido lá apenas para buscar o filho, que passara a noite na casa de amigos.

Passeando

E acrescentou que ele próprio queria passar o dia com o filho no balneário mineiro, mas retornou a BH antes mesmo do almoço porque o rapaz se sentiu mal, do que já se queixava na ida.

Mais ou menos

Na explicação do governador ficou faltando alguma coisa. A redação não explica, por exemplo, como e quando se deu a ida.

Ataques

Mas Pimentel ressalta que nenhuma irregularidade foi praticada e que é alvo de campanha insidiosa de um pequeno setor da oposição.

Cirurgia

Criminalista Leuces Teixeira vai se submeter a cirurgia nas cordas vocais. Nada sério, mas terá de se submeter ao sacrifício de ficar sem conversar por uma semana.

De olho

Kaká Carneiro está pavimentando caminho para disputar cadeira na Assembléia Legislativa em 2018.

Nove anos

Tem audiência programada para maio deste ano o processo resultante da denúncia de crime de tortura praticada contra presos de Conceição das Alagoas, em 2008.

Acusados

No grupo de denunciados pelo Ministério Público figuram agentes penitenciários então lotados na Penitenciária “Aluízio Ignácio de Oliveira”.

Demissão

A maioria se demitiu ou teve contrato encerrado e de alguns a Justiça sequer sabe o paradeiro.

Zerado

Em novembro, várias cidades da jurisdição da 5ª Área Integrada de Segurança Pública, sediada em Uberaba, não registram nenhum roubo.

Paraísos

Entre as “privilegiadas” estiveram Veríssimo, Tapira, São Francisco de Sales, Pedrinópolis, Limeira d’Oeste, Itapagipe, Conquista e Comendador Gomes.

Na frente

Depois de Uberaba, as cidades com maior número de ocorrências de roubos (assaltos a mão armada ou grave ameaça) foram Frutal (17), Araxá (16) e Iturama (14).

Furtos

Os larápios fizeram a festa também em Araxá, em novembro. Houve 5 ocorrências por dia, em média. Em Frutal foram 3,8.

O poderoso

Prefeito de Betim, o ex-deputado Vitório Medioli é considerado o mais rico do País. Ele declarou à Justiça Eleitoral uma fortuna de R$ 352,5 milhões.

Dado o tom

Vice-prefeito passou seu primeiro dia útil de 2017 se inteirando de diferentes assuntos na Prefeitura.

Diálogo

Piau quer que Ripposatti seja um articulador de diálogo da comunidade com as diferentes secretarias.

Aplaudidíssima

Presidente da Aliança Espírita, Sônia Barsante foi aplaudidíssima ao término de sua manifestação espiritual na cerimônia de posse dos vereadores e do prefeito.

Sempre citado

Sônia se referiu a várias citações de Chico Xavier que, 15 anos após sua morte, continua presente nas pregações dos principais líderes espíritas brasileiros.

13º salário

Servidores de Frutal receberam ontem o 13º salário.

Inédito

Naquela cidade, a posse dos vereadores foi marcada pela presença de sete suplentes, pois os titulares das cadeiras estão presos.



“Não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadas das abelhas”. (Shakespeare)