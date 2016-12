Colhendo os frutos

Desativados

Foram desativados ontem os dois grupos de WhatsApp administrados pelo gabinete do prefeito. Um apenas com secretários e outro com secretários, adjuntos e diretores.

No batente

Na Prefeitura hoje é ponto facultativo, mas o prefeito Piau estará no batente, tratando da composição do secretariado.

Exonerados

Vagam todos os cargos de confiança no município a partir deste sábado, quando todos os seus ocupantes estarão oficialmente exonerados.

Coletivo

Em uma única correspondência, secretários e secretários-adjuntos já haviam colocado seus cargos à disposição.

Alguns ficam

Muitos dos que ocupam cargos de confiança e estão sendo exonerados se apresentarão para o trabalho, normalmente, na segunda-feira. São servidores de carreira.

Tramitando

Os procedimentos decorrentes do dossiê “Papa Charles” (linguagem de código de comunicação) produzido pela Polícia Federal, em Uberaba, ainda não estão concluídos.

Fartura

Documento é de 2006 e, em suas 877 páginas, relata uma série de atitudes suspeitas de policiais civis flagrados em escuta telefônica autorizada pela Justiça.

Nada apurado

Recentemente, o promotor Laércio Conceição propôs ao juiz Ricardo Motta o arquivamento de um dos processos, em que policial era suspeito de corrupção e nada foi provado.

Denúncia

A denúncia nascida na escuta telefônica era de que ele havia pedido R$10 mil a mulher interessada, via intermediário, na prisão do autor do assassinato de seu marido.

Dando corda

No processo, o policial se defendeu, dizendo que estava apenas “dando corda” ao interlocutor para se inteirar de eventual crime. O que não é incomum em investigações.

Recurso

A absolvição dos três acusados de furto na Fazenda Mandioca, em Uberaba, leva o MP a recorrer ao Tribunal.

Os motivos

A sentença ocorrida na 3ª Vara Criminal considerou de valor irrelevante o furto atribuído a dois dos acusados e declarou inexistência de provas contra o terceiro.

Prisão

No processo restou condenado apenas um dos investigados, flagrado pela Polícia Militar.

Mandante

Ele apontou quem teria sido o mandante do crime, indicando que parte dos bens furtados estava em terreno de sua propriedade, onde foi encontrada pelos policiais.

Sofá e colchão

Com outros dois dos três absolvidos, a PM encontrou um sofá e um colchão.

Autoria

O autor do recurso, pedindo a condenação do trio, é o promotor Laércio Conceição.

Arquivo

Depois de anos do episódio, inquérito aberto para apurar tentativa de golpe que tinha como alvo bilheteria de festa vai ser arquivado.

O golpe

Funcionária de loja que vendia ingressos para o “Caldas Country Fest” recebeu ligação para entregar a mototaxista o dinheiro até então acumulado no dia (R$3,5 mil).

Desconfiada

O autor da ligação se passava pelo organizador do evento, mas a moça desconfiou com a chegada do mototaxista e se negou a entregar dinheiro.

Vítimas

Ninguém foi preso, pois o mototaxista também era vítima no episódio, atendendo a uma ligação feita por desconhecido.

Livres

Também escapam ilesos, sem julgamento, os dois homens apontados como autores de furto em construção no Jardim Espírito Santo, em 2008.

Extinção

A extinção da punibilidade é declarada para um deles, por falecimento, e não há prova nos autos contra o outro.

Sede própria

A Texas Veículos vai construir sede própria na avenida Nenê Sabino e deixar o imóvel que aluga na avenida Leopoldino com Santos Dumont.

Posto

Antigo Posto MP, na Santos Dumont, imediações da Medalha, voltará a funcionar em breve sob a responsabilidade da Coopercitrus.

Batalhão

Estão praticamente prontas as obras de reforma do prédio e pavimentação do pátio do Dnit no bairro Santa Marta, executadas pela Prefeitura, para abrigar batalhão da PM.

Policiamento

O novo batalhão terá o modelo do 4º Batalhão e se responsabilizará pelo policiamento de uma parte da cidade.

Frutos

Projeto de desburocratização tocado na Prefeitura pela subchefe de gabinete, Maria Batista, já apresenta resultados.

Menos papel

Um dos avanços foi a criação do ITBI online, sistema que chega aos procedimentos ligados à construção civil. O uso de papel caiu significativamente na estrutura.

Estudo

Deputado Tony Carlos pediu à Seplan que faça reestudo sobre a localização de ruas em relação aos bairros.

Exemplo

Ele não se conforma, por exemplo, que parte da avenida João XXIII seja Vila Raquel e não Parque das Américas, em que foi criado.