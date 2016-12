Aberto processo para apurar denúncia de agressão a aluno da UFTM

Aberto processo para apurar denncia de agresso a aluno da UFTM

Processo

Conselho Disciplinar Discente formalizou a abertura de processo para apurar denúncia de estudante de Engenharia de Alimentos contra colega do curso de Medicina da UFTM.

Agressão

A queixosa disse ter sido agredida pelo rapaz em meio aos jogos estudantis e apresentou duas testemunhas.

Sigilo

O processo administrativo disciplinar correrá sob sigilo até a sua conclusão.

Roubos

No acumulado de 2016 são 3.345 roubos registrados em Uberaba em onze meses, média de 10 por dia, abaixo dos 3.547 (10,6 ao dia) de idêntico período de 2015.

Menor

O acumulado de ocorrências em 2016 também é menor na área da 5ª Região Integrada de Segurança Pública, sediada em Uberaba: 4.414 a 4.530.

Desgaste

Relações entre Uber e seus milhares de motoristas contratados já dá sinais de desgaste com a formalização de denúncias de descumprimento das leis trabalhistas pela empresa.

Prejuízos

Um dos que recorreram à Justiça do Trabalho diz que a tarifa praticada pelo Uber não se sustenta, ficando os prejuízos com o desgaste do veículo para o motorista.

Libertado

Depois de passar 40 dias na cadeia, o prefeito de São Simão, cidade goiana que faz divisa com a mineira Santa Vitória, foi colocado em liberdade.

Mas, acabou

Acusado de corrupção, o médico Márcio Barbosa Vasconcelos não pôde reassumir o cargo, pois a Justiça decretou seu afastamento por 90 dias.

As garras

A partir do mês que vem o Brasil trocará informações tributárias com 103 países, ao invés dos atuais 34. O “Leão” está de boca aberta e garras afiadas.

Pra refugiados

Uniube está abrindo processo (9 a 13 de janeiro) para o preenchimento de vagas acrescidas em cursos de graduação e destinadas a refugiados.

Cursos

São oferecidas vagas em Medicina (uma), Engenharias, Física, Química, Ciências Biológicas, Psicologia e vários outros cursos.

Delação

No grupo dos sete vereadores eleitos presos em Frutal sob acusação de compra e venda de votos para a eleição da Mesa Diretora, pelo menos um fez delação premiada.

O preço

Ele revelou ter recebido R$2.250 pelo voto que daria.

Flagrante

Contra outros dois existe filmagem do interior de banco, mostrando um recebendo o que seriam R$10 mil de outro.

Cargos

Segundo os delegados que apuraram a denúncia, a compra de votos era feita também por intermédio de cargos para amigos.

Perdeu

Tem gente que não acredita, mas a ocupação irregular de imóvel do programa “Minha Casa Minha Vida” leva ao cancelamento do contrato de financiamento com a CEF.

Dezenas

Venda com contrato de gaveta, aluguel e o não uso regular da unidade provocaram a retomada de mais de 90 casas em ação que envolveu GM, MP, CEF e Cohagra.

Pois é!

Pelo segundo ano consecutivo a Megaleite ocorrerá em BH graças a convênio de parceria celebrado por Codemig e Girolando. A estatal investirá R$1,5 milhão na feira.

Sem patrocínio

No primeiro ano da Megaleite na capital, a Girolando justificou a transferência com a falta de patrocínio em Uberaba (nem do Estado) e os altos custos da exposição.

Crescimento

Com toda a estrutura oferecida pelo Estado para a sua realização em BH, o número de leilões dobraram e o volume negociado de animais cresceu 127% em relação a 2015.

Então tá!

Está em vigor desde ontem a MP que autoriza o comércio a cobrar preços diferentes nas compras pagas em dinheiro, com cartão de débito ou de crédito.

Retrocesso

A Medida Provisória anula cláusula contratual que restrinja ou proíba a diferenciação de preço. Sem corte nas gordurinhas embutidas nos preços, um retrocesso.

Fartura

Sorvete do mais caro - Häagen-Dazs -, amêndoas, tortas, chocolates, refrigerantes, biscoitos, água de coco e outras iguarias no cardápio dos aviões que atendem Michel Temer.

Custo

A Presidência da República chegou a abrir licitação para a contratação, que incluía refeição (almoço, jantar) e café da manhã, prevendo gastos de até R$1,75 milhão/ano.

Papel higiênico

De papel higiênico seriam 1.750 rolos.

Breque

No mesmo dia em que foi publicada, a licitação foi cancelada por ordem do presidente, que quer a revisão dos custos e amarga mais um desgaste evitável.

Comando

Polícia Militar já tem nome pensado para o comando do segundo batalhão, a ser oficialmente criado em Uberaba.

Divisão

Caberá a ele dividir as responsabilidades do policiamento da cidade com o tenente-coronel Waldimir. Cada um cuidando de uma base territorial distinta.

Nada fácil

À pergunta “como andam as coisas”, o presidente do PT/Uberaba, Josimar Rocha, responde “nada fáceis”.