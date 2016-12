Prisão ilegal

Priso ilegal

Sem ordem

Vinda de Sacramento para passar trinta dias na Penitenciária “Aluízio Ignácio de Oliveira”, L. ficou presa por mais cinco meses, sem determinação judicial.

Denúncia

A denúncia é do criminalista Leuces Teixeira, que está à procura de culpados pelo episódio, segundo disse.

Segurança

A implantação de medidas de segurança voltadas para os pacientes do Hospital de Clínicas tem melhorado e já atingiu o índice de 96,22%, quando a meta projetada é de 95%.

Aferição

A medição é feita pelo Serviço de Gestão de Qualidade da Diretoria de Atenção à Saúde da Ebserh, em Brasília.

Promoções

Tenentes Thaise Rodrigues Rocha Reis e Sérgio Murilo Tahan, do Corpo de Bombeiros, foram promovidos a capitães.

Na lista

No batalhão uberabense foram promovidos a subtenente os sargentos Luís Celso Duarte e Wellington da Costa Leopoldino.

Sargentos

Emerson Aparecido e Edson Acácio chegaram à graduação de 1º sargento, enquanto 14 colegas foram promovidos a 2º sargento.

Efeito cascata

Senado retoma em fevereiro as discussões da PEC que acaba com a vinculação automática entre os salários recebidos por agentes públicos.

Atingidos

Medida atinge diretamente deputados, juízes e promotores.

Aumento

O aumento da remuneração dos ministros do STF para R$39,2 mil a partir de janeiro também ficou para ser decidido no ano que vem.

Teto

Aprovado pelo Senado, já está na Câmara o projeto que limita os salários dos servidores e ninguém poderá ganhar acima da remuneração dos ministros do Supremo.

Inclusive

Devem ficar dentro do teto salários, gratificações, horas extras, adicional noturno, auxílios moradia, educação e creche.

De fora

Excluídas do teto ficam ajuda de custo, diárias de viagem, auxílios transporte e alimentação.

Crime

O recebimento de salários acima do teto configurará crime de improbidade administrativa.

Em queda

Em novembro, a queda no número de roubos registrada em Uberaba foi a segunda melhor do ano, superada apenas por setembro, segundo o Estado. Mas, continua um desafio.

Registros

De acordo com os dados oficiais, no penúltimo mês do ano os roubos (ação efetivada mediante violência ou grave ameaça) somaram 293 contra 321 em outubro.

Conclusão

Concluído em Frutal o inquérito instaurado para apurar suspeita de compra de votos no processo de eleição da Mesa Diretora da Câmara e que levou sete vereadores à prisão.

Indiciados

O delegado Fábio Borges indiciou todos eles por organização criminosa e/ou corrupção passiva ou ativa. O grupo permanece preso no presídio frutalense.

Sofrimento

Fim de semana foi de sofrimento para quem visitou parente preso na Penitenciária “Aluízio Ignácio de Oliveira”. Às centenas.

Sem estrutura

Beira à covardia as condições que o Estado impõe aos parentes: falta estrutura para recepcioná-los com dignidade e muita gente faz suas necessidades fisiológicas no mato.

Fila

Idosos passam horas na fila à espera da chamada para ingresso na penitenciária. Um quadro deprimente.

Na bronca

Presidente do Sindicato dos Educadores do Município está na bronca com duas empresas de outdoor, que não nominou no seu desabafo.

Nem pagando

Disse Adislau Leite ter o sindicato tentado, sem sucesso, comprar peças do gênero para criticar os deputados uberabenses que votaram a favor da PEC do teto.

Vendeu menos

Na comparação com o janeiro a outubro de 2015, o mesmo período deste ano da indústria alimentícia do Triângulo Mineiro teve faturamento real 16,7% menor.

Química

A indústria química acumulou faturamento 11,6% menor em idêntico período, de acordo com pesquisa da Fiemg/Regional de Uberaba.

Menos emprego

O nível de emprego na indústria de alimentos sofreu recuo de 7,3% e na indústria química, 0,3%.

Depósitos

Os números de 2016 ainda não são conhecidos, mas, em 2015, os uberabenses tinham R$695 milhões 986 mil 843 em depósitos a prazo nas instituições financeiras locais.

Poupança

A poupança, de acordo com o IBGE, somava R$1 bilhão 196 milhões 442 mil 387.

Para poucos

Último Exame de Ordem do ano teve apenas 16% de aprovados no universo de 109 mil candidatos, que renderam R$26 milhões em taxa de inscrição.

Despedida

Esta é a última semana de circulação do jornal Correio de Uberlândia, de encerramento de atividades anunciado pela Algar.