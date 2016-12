Preparando

Bomba

Tribunal Regional Eleitoral negou provimento a recurso da coligação “Uberaba pode” (PTC, PDT, PCdoB e PMN) contra Paulo Piau.

Na folga

Coligação encabeçada por Wagner Júnior acusou o então candidato de usar servidores em sua campanha, ficando comprovado, porém, que os citados estavam em horário de folga ou em gozo de férias.

Abuso

Em outro processo, de autoria da coligação liderada por Lerin, Piau, em grau de recurso, é acusado de abuso de poder econômico.

Sem provas

Em sua manifestação já conhecida, o procurador regional eleitoral Patrick Salgado afirma que inexistem provas da irregularidade apontada.

Na bronca

Se há algo difícil de digerir para os policiais que enfrentam a criminalidade nas ruas é a audiência de custódia, criada, na visão deles, para beneficiar criminosos.

Maus-tratos

O objetivo principal da audiência é checar se o preso não sofreu maus-tratos na abordagem.

Emblemático

Virou caso emblemático da rejeição o episódio em que assaltante de banco deu dois tiros de 12 em PM de folga no bairro Boa Vista, atingido no pescoço de raspão e braços.

Ferimentos

Na tentativa de fuga, o delinquente pulou muro de uma residência e caiu sobre latas com plantas. No fórum, foi-lhe perguntado se os ferimentos eram de maus-tratos.

Cara torta

Diante da negativa, a pergunta foi do que então resultava sua cara torta. Veio a explicação: consequência de acidente antigo.

Prende, solta

O “prende e solta” já não gera queixas entre os policiais. Eles só não admitem que a responsabilidade da insegurança recaia apenas sobre a PM.

Luto

Coisas de cidade grande: somente ontem tomei conhecimento da morte, há uma semana, de José Lázaro dos Santos.

Gerente

Torcedor apaixonado do Fluminense, Lázaro foi, por décadas, gerente da Companhia Cinematográfica São Luiz, onde era homem de confiança de Hugo Rodrigues da Cunha.

Divisão

A divisão de Uberaba em dois setores é reestudada pela Polícia Militar para a criação do segundo batalhão de policiamento.

Compromisso

Estudo está no contexto do compromisso assumido pelo Comando Geral da PM com o prefeito Piau, de criar outro batalhão de área na cidade.

Ganho

Cada batalhão ficará responsável por um desses setores e, com a implantação da unidade, o número de policiais nas ruas praticamente dobrará.

Administração

Para enxugar o pessoal administrativo, liberando homens para o policiamento, a PM cria núcleo de apoio único para os dois batalhões.

Na parede

Para receber alguns “benefícios” do Estado, como diária de viagem, o servidor não pode estar na lista de protestados por falta de pagamento de tributos.

Roteiro

A compra da Vale Fértil pela Mosaic está sacramentada, mas todo o processo de transferência estará concluído somente no fim de 2017.

Aprovação

Processo inclui a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que monitora a concorrência no país, e outros órgãos reguladores.

Liderança

Com a compra da Vale Fértil, a Mosaic, norte-americana, passa a ser a empresa líder em produção e distribuição de fertilizantes no Brasil.

Cargo ocupado

UFTM nega que o cargo de ouvidor da instituição esteja desocupado, mas confirma que ninguém está no exercício da atividade, pois o titular está de licença médica.

Pois é!

Isso significa o que FALANDO SÉRIO noticiou: há meses as queixas direcionadas à Ouvidoria da UFTM não são analisadas pela falta do ouvidor.

Sem candidatos

A universidade explica que a ausência de ouvidor substituto resulta da falta de candidatos para o cargo de ouvidor setorial na última eleição para o cargo.

Outro pleito

Nova eleição está sendo organizada por comissão constituída pelo Conselho Universitário.

Outra cota

A partir de agora, 1% das vagas no serviço público no Distrito Federal deve ser destinado a dependentes químicos em comprovado processo de recuperação.

De fora

Enquanto os universitários reclamam de insegurança nos campi, o novo reitor da UFU, Valter Steffen, diz que quer a PM fora daqueles espaços em Uberlândia.

Entorno

Para ele, a ação ostensiva da PM deve se liminar ao entorno dos campi. Há de se reconhecer que a segurança interna é de responsabilidade da instituição.

Desconto

IPTU pago em uma única parcela, até o dia 20 de janeiro, tem desconto de 20% e a guia pode ser obtida pela internet.

Faturando

Somente com a taxa de licenciamento de veículo, o Estado tirará de circulação em Uberaba, entre janeiro e março, mais de R$14 milhões.

“A vida é construída nos sonhos e concretizada no amor.”

(Chico Xavier)