Inacreditável

Inacreditvel

Me belisque (sic)

Seguro obrigatório de 2017 para veículos teve valores reduzidos na comparação com este exercício. Para o automóvel, de R$101,10 para R$63,69.

Motos

Para motos, o valor caiu de R$286,75 para R$180,65, enquanto as “cinquentinhas” pagarão R$81,90 contra R$130 neste ano.

Pagamento

IPVA e licenciamento já podem ser pagos. Guias são encontradas nos sites do Detran e da Secretaria de Fazenda.

Investigando

Uma série de denúncias contra servidores e o sistema prisional em Uberaba está sendo investigada pelo promotor João Davina.

Depoimentos

Alguns depoimentos já foram colhidos por ele.

Fartura

Pequenos municípios da área de influência de Uberaba pagam diária de até R$1,5 mil para servidor público viajante. E isso também é investigado pelo MP.

Quer nomes

Assessoria de Imprensa da Ebserh/HC optou por pedir nomes na resposta ao pedido de informação sobre contratos de 40h firmados com profissionais que cumprem 20h em plantões a distância.

Controle

Assegura que “rotineiramente há monitoramento para detectar irregularidades”, o que deixa implícito que há controle sobre os contratos do gênero.

Plantões

Quanto aos plantões em área especializada em que a jornada mensal não é cumprida, segundo denúncias, a assessoria não fez qualquer referência.

Carga

Mas, troca de correspondências internas em setembro e outubro ressalta a necessidade de cumprimento da carga de 24 semanais de profissionais que a têm como máxima.

Um a menos

É que, mensalmente, eles fariam um plantão a menos, em interpretação equivocada da legislação.

Horas extras

E como esses servidores têm jornada máxima de 24h em razão das peculiaridades de sua atividade, também não podem fazer hora extra – reforça parecer jurídico.

De olho

“Eu, enquanto investigador, sou apaixonado pelo Google e o Facebook” – diz o promotor José Carlos Fernandes em palestra contra a corrupção.

Ferramentas

Segundo o chefe do Núcleo de Apoio às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, “são duas ótimas ferramentas para saber o que as pessoas andam fazendo”.

Adoram

Ele reforçou que a Receita Federal e o Gaeco adoram os dois (Google e Face). Para quem sabe ler um pingo é letra.

Carência

Por falta de efetivo para o monitoramento, a Polícia Rodoviária Federal não dispõe diretamente das imagens captadas por 136 câmeras instaladas ao longo da rodovia.

Vigília

O acompanhamento é feito exclusivamente por funcionários da MGO, em central instalada em Uberlândia e de acesso colocado à disposição das polícias.

Denúncia

Três homens – Marcos Aparecido Silva Pessoa, Rafael Correia da Silva Pena e Renato Rodrigues Rocha – foram denunciados à Justiça pelo promotor Laércio Conceição.

Acusação

MP diz na peça acusatória que os três foram presos pela PM nas imediações da Casa do Folclore, em março de 2014, por volta de 22h30, desmontando veículo furtado.

Assistência

Na pauta estiveram a assistência aos dependentes químicos e a construção da segunda Casa de Proteção, em que são acolhidas crianças tiradas oficialmente dos pais.

Farra

Diárias de viagens pagas pelo Conselho Federal de Medicina são investigadas pelo Tribunal de Contas da União.

Muito dinheiro

Entre janeiro e setembro, o presidente do CFM recebido R$343,4 mil em diárias, média mensal de R$38,1 mil. Outros conselheiros também receberam acima de R$300 mil.

Menos

E, em nota publicada, o CRF disse que os valores estão abaixo daqueles pagos por outros conselhos de fiscalização. Socorro!

“Subversivos”

Perseguidos políticos do Triângulo Mineiro, entre 1927 e 1982, terão histórias contadas em sítio na Internet batizado “heroisdademocracia.com.br”, a ser lançado nesta 5ª-feira.

Pesquisa

Ideia nasceu em meio às pesquisas que resultaram no livro “Lucília – Rosa Vermelha”, biografia da feminista e comunista Lucília Soares Rosa, assinada também pelo jornalista uberabense Luiz Alberto Molinar.

Segurança

Aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil.

Integrantes

O Susp será integrado pelas polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária, Ferroviária e Corpo de Bombeiros.

Prevenção

As Guardas Municipais entrariam no sistema com ações suplementares de prevenção.

Uniforme

Uma das emendas prevê a padronização das cores das roupas, viaturas e símbolos dos órgãos de segurança por ato do Ministério da Justiça.